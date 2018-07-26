Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Stres ve gürültüden uzak, çok az kişinin bildiği yerlerden oluşan listemiz tam size göre. İşte her biri birbirinden güzel, Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen 15 tatil beldesi...
Fotoğraflar: Alamy, Neredekal, Mopio
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ÖZDERE / İZMİR İzmir'in diğer tatil beldelerine göre biraz daha sakin olan Özdere doğal güzellikleriyle görülmeye değer.
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Oteller ve turistler tarafından yavaş yavaş keşfedilmeye başlayan Özdere, İzmir'in diğer tatil beldeleri gibi insan akınına uğramadan gidip görülmesi gereken bir yer. İsterseniz güzel koylarında yüzün, isterseniz Kalemlik Milli Parkı'nda kamp yapın. Özdere sizi bekliyor.
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ERİKLİ / EDİRNE İstanbul'a yakın olmasıyla avantajlı olan Erikli, genelde Marmara bölgesinde yaşayan insanların yazlıklarının olduğu sahil beldesi.
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Akvaryum gibi denizi, huzurlu, sessiz sahiliyle Erikli çok fazla insan tarafından bilinmediği için kalabalıklaşmadan mutlaka gidilmesi gereken bir yer.
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KAPIDAĞ YARIMADASI / BALIKESİR Aslında Erdek ve Ocaklar Köyü, Marmara bölgesinde oldukça popüler olan tatil yerleri. Ama asıl keşfedilmesi gereken yerler, diğer koylar. Denizinin güzelliğini, havasının temizliğini anlatmak çok zor.
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En güzeli Erdek ve ya Ocaklar da kalacak yer bulup tüm tatili bu cennet gibi koylarda, köylerde (Narlı, İlhanlar, Doğanlar, Turanlar, Ormanlı, Ballıpınar...) geçirmek.
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AKYAKA / MUĞLA Bodrum'un o kalabalığından, yapış yapış sıcağından bıktıysanız bir başka Muğla`daki tatil beldesinde tatilinizi geçirebilirsiniz.
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Hep esintili havasıyla yakın bir zamana kadar balıkçı köyü olan Akyaka dalgalı deniziyle ileride çok popüler olacak gibi.
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GÜMÜLDÜR / İZMİR İzmir'in sakin tatil beldesi olan Gümüldür, kafa dinlemek için en ideal yerlerden biri. Gümüldür, İzmir'in diğer beldeleri gibi çok güzel bir denize sahip. Sincaplarla, baykuşlarla iç içe, huzurlu bir tatil için Gümüldür'e uğrayabilirsiniz. Hatırlatalım sabahları çok sıcak olan Gümüldür, geceleri dağ havasıyla biraz serin olabiliyor.
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ZİGANA KÖYÜ / GÜMÜŞHANE Trabzon Gümüşhane sınırında bulunan Zigana Köyü, güzel bir Karadeniz yaylası. Köydeki halkın yüzde 95i emekli, bundan dolayı köy sessiz sakin bir tatil için çok elverişli. Dağ havası almak, kamp yapmak için gidebileceğiniz bu köy Limni Gölü'ne de ev sahipliği yapıyor.
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BABAKALE / ÇANAKKALE Asya kıtasının batıdaki en uç noktası olan Babakale Köyü, Çanakkale'ye bağlı. Tarihi açıdan oldukça zengin olan bu köy Osmanlın'ın son kalesine de sahip. Deniz ürünleri de oldukça fazla ve lezzetli olan bu Çanakkale köyünü ilk fırsatta gezilecekler arasına ekliyoruz.
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ERİKLİ YAYLASI / YALOVA Teşvikiye Köyü'nün üstünde yer alan Erikli Yaylası, doğa severler tam bir keşif alanı
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Ormanda köy kahvaltısı yapmak için, yürüyüş yapmak için, birbirinden güzel iki şelaleyi görmek için, kamp yapmak için çok güzel bir alternatif.
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OYLAT / BURSA Oylat öyle bir yer ki, mağara, şelale ve kaplıcanın bir arada.
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Fosil mağarasını gezebilir, şelalelerini keşfedebilir, kaplıcalarının sıcak suyunun keyfini çıkarabilirsiniz.
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NARLIKUYU / MERSİN Mersin'in sahil şeridinde yer alan Narlıkuyu'nun tarihi Roma İmparatorluğu'na kadar dayanıyor. Fotoğraflar: www.bizevdeyokuz.com
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Aynı sahil şeridinde birçok tatil beldesi bulunurken Narlıkuyu'yu onlardan ayıran özellikler suyunun tatlı ve serin (15-16 derece) olması. Hem biraz Roma İmparatorluğu dönemine gidelim, hemde serin suyuyla yazı atlatalım diyenler için harika bir tatil beldesi...
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VALLA KANYONU (PINARBAŞI / KASTAMONU) Dünya'nın en derin 2. kanyonu olan Valla Kanyonu Kastamonu'da bulunuyor. Küre Dağları Milli Parkı içinde olan kanyon, tırmanmak ya da kanyonun içine girmek için ziyaretçilerinden uzmanlık belgesi istiyor.
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Dik yamaçlara sahip olan Valla Kanyonu'na inmek isterseniz bölgedeki belediyeyle iletişime geçebilirsiniz.
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UYUCAK KÖYÜ / ISPARTA Yıllarca sadece gül bahçeleriyle ünlü olan Isparta artık lavanta bahçeleriyle de ünlü.
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Kuyucak köyüne gidip mutlaka tarihi taş sokaklarında gezmeli, kerpiç evlerini görmeli, lavanta bahçelerine gidip o eşsiz kokuyu içinize çekmelisiniz.
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BÖRDÜBET KOYU (MARMARİS / MUĞLA) Öyle bir yer düşünün ki, aklınıza gelebilecek en doğal tatil alanı.
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Marmaris'in en güzel koylarından biri olan Bördübet koyu, ormanın içinde konumlandırılmış otelleriyle ziyaretçilerine güzel, huzurlu, doğayla iç içe bir tatil sunuyor.
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ZİNDAN ŞELALELERİ (AVCILAR KÖYÜ / KIRKLARELİ Trakya Bölgesi'nin en büyük şelaleleri olan Zindan Şelaleleri yazın 6 koldan birden akarken kışın donup sadece 2 yerden akıyor. El değmemiş doğasıyla göze çarpan bu şelaleler en yakın zamanda turizme kazandırılmak isteniyo
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SALDA GÖLÜ / BURDUR Türkiye'nin en derin gölü olan Salda gölü, Dünya'daki Mars yüzey özelliklerini taşıyan 2 yerden biri.
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Gölde bulunan mineraller bir çok cilt hastalığına çare oluyor.