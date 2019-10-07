Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor. İşte size Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen 10 saklı adresi...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor. İşte size Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen 10 saklı adresi...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Gölyanı Yaylası / Giresun Giresun’un Yağlıdere ilçe merkezine 51 kilometre uzaklıktaki Gölyanı Yaylası otantik evleri, ladin ağaçlarından oluşan orman örtüsü ve küçük gölüyle büyüleyici bir tabiat alanı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Son yıllarda sıkı bir yapılaşma yasağının getirildiği Gölyanı, doğal zenginliklerinin gelecek nesillere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla koruma alanı ilan edildi.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Hizan / Bitlis Hizan 1936 yılında İlçe yapılarak Bitlis'e bağlanmış. İlçe Bitlis'in ve Van Gölü’nün güneyinde sarp bir bölgede yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Topraklarının yüzde 90’ı dağlık olup, küçük dereler dışında önemli akarsuyu bulunmuyor. Tipik karasal iklim hakim olan ilçede yaz mevsiminde ortalama en yüksek ısı 25, kış mevsiminde ortalama en düşük ısı eksi 15 derece civarında...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Özellikle fotoğraf tutkunları için burası tam bir cennet...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Gökpınar Gölü / Sivas Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla adeta doğal akvaryumu andırıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan turkuaz rengi göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Göl çevresindeki restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları, yerli ve yabancı turistlere konaklama ve sosyal aktivite imkanı sunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Clandras Köprüsü / Uşak Uşak iline bağlı Karahallı ilçesinde yer alan Frigyalılar döneminde yapılan Tarihi Clandras Köprüsü, Banaz Çayı üzerine yaklaşık 2500 yıl önce yapılmış.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Köprünün iki tarafı dağ kayalığına dayandırılmış ve uzunluğu 24 metre derinliği 17 metre genişliği ise 1,75 metre. Köprü resmi kaynaklarda Cılandıras ismiyle de anılmakta...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Köprünün yanında bulunan Elektrik Santralinden boşaltılan su beton kanal yardımı ile köprünün yanından aşağı dökülmekte ve bir şelale görüntüsü vermekte...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Akgöl / Sinop Akgöl, Sinop’un Ayancık ilçesinin güneyinde, Çangal Dağı’nın ortasındaki yeşil orman örtüsü içerisinde masmavi parıldayan bir göl. Yaklaşık 1200 metre yükseklikte yer alan Akgöl, Yemişli Deresi’nin ağzının kapatılmasıyla oluşan bir set gölü. Sık köknar ağaçlarının kimi zaman yeşile büründürdüğü görüntüsüyle Akgöl, harika bir piknik ve kamp alanı aynı zamanda.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Ayancık Orman İşletmesi’ne ait bir tesisin de bulunduğu gölde kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Yoğun bir orman denizinin kuşattığı alan, bitki ve hayvan topluluğu açısından da oldukça zengin.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Şövalye Adası / Fethiye Fethiye Körfezi'nin ağzında, körfezi koruyormuş gibi yerleşmiş bir ada.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Fethiye’nin merkezinden 10 dakika uzaklıkta.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Patika yürüyüşleri, suya batmış evler ve şehir duvarları etrafında yapılan kano gezileri, Haçlı Seferleri dönemine ait kalenin kalıntıları çevresinde yapılan keşif turları meşhur.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Borabay Gölü / Amasya Amasya iline 63 kilometre uzaklıktaki Borabay beldesinde yer alan göl Akdağ eteklerindeki 1891 metrelik Çivili Tepe’den doğan Çatağın Deresi’nin toprak kayması sonucu bir setle tıkanmasıyla oluşmuş bir heyelan gölü.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Kıyısındaki yüksek ağaçların gölgesi suya vurduğunda oluşan olağanüstü güzellikteki manzaradan olsa gerek, göl yöre halkı tarafından aynalı göl olarak da anılıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Borabay Gölü’nün çevresinde Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bungalovlarda ve belediyenin kiraladığı kütük evlerde konaklama olanağı da mevcut.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Kümbet / Giresun Kümbet, Giresun ilinin Dereli ilçesine bağlı bir yayla köyü... Halkının çoğunluğunu Türkmen Çepniler oluşturuyor. Giresun'un en önemli yaylası...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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İl ve ilçelerde oturan halkın yazlık evlerinin de bulunduğu çok güzel bir yayladır. Son yıllarda yapılan otel ve diğer konaklama tesisleriyle yaylaya olan ilgi daha da artmıştır.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Buraya geldiğinizde konaklama için Birun Kümbet Dağ Evi'ni tercih edebilirsiniz. Şehir karmaşasından uzakta doğayla iç içe güzel vakit geçireceğiniz garanti. Fotoğraf: Birun Kümbet Dağ Evi web sitesi
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Kaya Resimleri, Bafa Gölü / Aydın-Muğla Bafa Gölü ve Beşparmak Dağları çevresindeki kayalar üzerinde bulunan 8000 yıllık kaya resimlerinde, çift ve grup halindeki insan figürleri yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Bu figürlerin bereket, ilkbahar kutlamaları ya da düğün gibi ritüel ve törenleri yansıttığı belirtiliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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Bilgelik Vadisi, Antalya Bölgedeki halkın 'Tazı Kanyonu' olarak adlandırdığı ve Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası kanyon, tatilci ve turistlerin son dönemdeki en gözde merkezi haline geldi.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA, İHA
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14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde, her yıl binlerce tatilci ve turistlerin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için ziyaret ettiği bölgenin üst kısımlarında belirlenen kanyonun muhteşem manzarası, doğa yürüyüş gruplarını kendine çekiyor.