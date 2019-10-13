Türkiye'nin kalesi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Başkentin en önemli simgelerinden Ankara Kalesi ve etrafındaki tarihi hanlar, bugün şehrin gözde müzelerine ev sahipliği yapıyor. Açılışı 75 yıllık bir zamana yayılan ve bir klasik olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin iki komşusu var; Erimtan Müzesi ve Rahmi M. Koç Müzesi. Tarih boyu ticaret merkezi olarak kullanılan Atpazarı ve Samanpazarı meydanları antikaseverlerin, restorana dönüşen eski konaklar gurmelerin uğrak noktası. Başkent oluşunun 96. yıldönümü olan bugün, bu yazıyla Ankara’nın kalbine yolculuk yapın.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Başkentin en önemli simgelerinden Ankara Kalesi ve etrafındaki tarihi hanlar, bugün şehrin gözde müzelerine ev sahipliği yapıyor. Açılışı 75 yıllık bir zamana yayılan ve bir klasik olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin iki komşusu var; Erimtan Müzesi ve Rahmi M. Koç Müzesi. Tarih boyu ticaret merkezi olarak kullanılan Atpazarı ve Samanpazarı meydanları antikaseverlerin, restorana dönüşen eski konaklar gurmelerin uğrak noktası. Başkent oluşunun 96. yıldönümü olan bugün, bu yazıyla Ankara’nın kalbine yolculuk yapın.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Önce Anadolu Medeniyetleri Müzesi’yle başlayalım... Ankara’nın gözbebeği Anadolu Medeniyetler Müzesi’nin bugünkü halinin ortaya çıkışı tam 75 yıla yayılıyor. Hikayesi 1921’de Atatürk’ün merkezde bir Eti Müzesi kurulması fikriyle başlıyor.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Ülkenin dört bir yanından Hitit eserleri Akkale Burcu’nda toplanıyor. Ancak kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle 1938’de Osmanlı binası olan Kurşunlu Han ve Mahmut Paşa Bedesteni’nin restorasyonuna başlanıyor. Bu restorasyon 1968’de tamamlanıyor. Alt katının da hizmete açılmasıyla müze günümüzdeki halini ancak 1996’da alıyor.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Bugün, iki tarihi binadan oluşan Anadolu Medeniyetler Müzesi, Paleolitik Çağ’dan itibaren Anadolu topraklarının en özgün eserlerine ev sahipliği yapıyor. Üst salonda Paleolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Asur Ticaret Kolonileri, Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk Çağı, Frig, Geç Hitit ve Urartu Krallığı bölümleri yer alıyor. Şu an tadilatta olan alt salonda ise ‘Çağlar Boyu Ankara’ ve ‘Klasik Devirler’ bölümleri var.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Ayrı bir bölüm olarak yer alan ‘Taş Eserler Salonu’ 10 kubbe ile örtülü dikdörtgen planlı, eskiden bedesten olan kapalı mekânda. Burada da Hitit ve Geç Hitit Krallıkları Dönemine ait eşsiz taş eserler ve Ankara kazılarında ele geçen M.Ö. 1’inci binin ikinci yarısından Osmanlı’ya kadar farklı dönemlere ait yapıtlar ve eski paralar sergileniyor. Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde Hitit geleneklerinin en güzel örneklerini inceleyebilirsiniz. M.Ö. 1600’lü yıllarda yapılan İnandık Vazosu bunlardan biri.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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‘Kutsal evlilik’ törenini anlatan vazoda hem Hitit Dönemi’nin yaşam tarzını, hem de Anadolu’nun o dönemdeki sanat anlayışının görebilirsiniz. Frigya bölgesinde bulunan Kybele heykeli de müzenin dikkat çeken eserlerinden. Pişmiş topraktan yapılan ve Çatalhöyük’te bulunan Tanrıça, iki leopar arasına oturan, iri göğüsleri ve geniş kalçaları olan bir kadın figürü. Yıllarca başkentin simgesi haline gelmiş ‘Güneş Kursu’nun orjinali de burada.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Ankara evlerinden bir arkeoloji müzesi Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne beş dakikalık yürüme mesafesinde, Kale bölgesinin en yeni müzelerinden Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi var. İş insanı Yüksel Erimtan, yıllar içinde biriktirdiği 2 bin parçadan oluşan arkeolojik eserler koleksiyonunu sergilemek üzere müzeyi 2015’de ziyarete açtı. İçindeki eserler kadar binanın mimari yapısı da dikkat çekici.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Kale Meydanı’ndaki üç eski Ankara evi, tarihi ve mimari değerleri korunup doğal Ankara taşının kullanımıyla restore edildi ve müzeye çevrildi. Müzede Hitit, Urartu, Asur, Akhamenid, Bizans ve İlhanlı gibi farklı uygarlıkların izlerini görmek mümkün. Giriş katta, Kültepe tabletlerinden Urartu kemerlerine, Roma camlarından Bizans ritüel eşyalarına kadar uzanan bir seçki bulunuyor.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Ana sergi salonu ise ağırlıklı olarak Roma günlük yaşamından kesitler sunuyor. Dönemin ticaret, sosyal yaşam, kozmetik, yeme içme alışkanlıkları ve şölen gibi hayata dair hikayelerin etrafına kurulmuş. Koleksiyonun önemli bir diğer bölümü ise farklı dönemlere ait sikkeler ve mühür yüzükleri.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Müze, ziyaretçilere çeşitli sosyal aktivite fırsatları da sunuyor. 150 kişilik salonunda ‘Müze’de Müzik/Salı Konserleri’ başlığıyla oda müziği konserleri düzenleniyor. Alt kat sergi salonunda ise süreli sergilerle ziyaretçilere dinamik bir sanat deneyimi yaşatılıyor. Müze gezisi sonrasında ziyaretçilerin dinlenebilecekleri bir de kafesi bulunuyor.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Atatürk’ün takımları ve kılıcı Bölgenin diğer önemli müzesi ise Ankara’nın ilk sanayi müzesi olan Ankara Rahmi M. Koç Müzesi. Erimtan Müzesi’nin bitişiğindeki müze, Çengelhan ve Safranhan isimli iki binadan oluşuyor.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Çengelhan 1522-1523 yıllarında yaptırılmış. O zamanın en büyük dört hanından biri. Safranhan ise 1511’de tipik bir Anadolu kervansarayı olarak inşa edilmiş. Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise cezaeviymiş. 10 bine yakın objeyi barındıran müze beş katlı.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Çengelhan’ın üç katında ‘Atatürk ve Ankara’, ‘Rahmi M. Koç Galerisi’, ‘Mustafa V. Koç Galerisi’, ‘Esnaf Sokağı’, ‘Raylı Ulaşım’, ‘Denizcilik’, ‘Tarım’, ‘Tıp ve Eczacılık’ gibi farklı bölümler var. Atatürk’ün gömlek takımı, Trablusgarp’da kullandığı kılıç, yemek takımları, Cumhuriyetin ilanı için hazırlattığı ilk Türk bayrağından biri ve sağlık durumunu bildiren telgraflar sergileniyor. Fotoğraf: www.rmk-museum.org.tr
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Çengelhan’ın girişindeki avluda da Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un çocukluğunun geçtiği, iş hayatına başladığı dükkan bulunuyor. Ankara’nın en eski yağlıboya tasviri olarak bilinen ve 18’inci yüzyıla tarihlenen ‘Ankara Manzarası’ tablosu da 2020 Ekim ayına kadar müzede. Fotoğraf: www.rmk-museum.org.tr
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Safranhan bölümündeyse 20’inci yüzyıl başında üretilmiş klasik otomobillerden, buhar makinelerine, ilk matbaa makinelerinden jet pilot kasklarına kadar pek çok ilginç objeyi görebilirsiniz. Terastaki Divan restoranın manzarası harika. Müzede atölye ve seminer gibi aktiviteler de düzenleniyor. Fotoğraf: www.rmk-museum.org.tr
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Eski konaklarda zamansız lezzetler Kale, müze gezilerinin yorgunluğunu atmak için pek çok alternatif mekanı da bünyesinde bulunduruyor. Bölgedeki konakların çoğu restoran. Aralarında en dikkat çekeni 2001’den beri kafe ve sanat galeri olarak hizmet veren And Cafe. Sur duvarlarına yaslanmış, üç katlı, iç avlulu kafenin güzel bir Ankara manzarası var.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Terasta eski fıçılardan yapılmış masalar üzerinde şarabınızı yudumlayıp günbatımını izleyebilirsiniz. Antika eşyalar ve oturma gruplarının olduğu iç mekandaki tarihi piyanolar da dikkat çekiyor. Kınacızade ve Hatipoğlu Konakları da Kaleiçi’nin en eski restoranlarından. 1800‘lü yılların sonunda yapılan Kınacızade Konağı, 2007’de restore edilmiş. Antika mobilyalarla müze işlevi de görüyor. Odalarda eski meclis tutanaklarının yer aldığı kitaplardan kıyafetlere pek çok eşya var.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Konağın menüsünde de Ankara mutfağının en lezzetleri ürünleri var; Ankara tava, ekşili köfte, güveçte kurufasulye, el yapımı cevizli ballı, madımaklı gözleme, çubuk turşuları salatası... Hatipoğlu Konağı’nın tarihi ise 1920’lere dayanıyor. Ev 1920-1947 arasında Macaristan Büyükelçiliği ve 1947-1957 arasında Demirfırka Polis Karakolu olarak kullanılmış. 1998’deki restorasyonla restorana dönüştürülmüş. Akşamları canlı müzik var. Kırmızı pencere ve kapısı, üzerinde kedi motifli yeşil bankı ile dikkatleri çeken Kirit Kafe ve kahveseverler için de Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin karşısındaki Kemankeşan’i de deneybiliirsiniz.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Tarih boyu ticaret merkezi M.Ö 33-476 tarihleri arasında inşa edildiği tahmin edilen kale, Ankara’yı her cepheden gören bir tepeye konuşlu. ‘Hisar Kapısı’ ismiyle anılan ana giriş kapısında İlhanlı Devleti’nin büyük hükümdarı “Ebu Sait Bahadır Han” adına bir vergi kitabesi bulunuyor.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Solunda 1885’de Fransızlara yaptırılmış bir saat kulesi yer alıyor. İçerideki Atpazarı, Samanpazarı ve Koyunpazarı meydanları her dönem ticaret ve toplanma merkezi olarak kullanılmış
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Bugün de bu özelliği koruyorlar... Kalenin içinde çok sayıda hediyelik eşya, halı ve takı butiği, çevre sokaklardaysa antika tutkunları için dükkanlar var.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Ankara Türk Rus Dostluk Evi’nde ise farklı tarzlarda tabloları bulmak mümkün.
Yazı: Umut ERDEM | Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ, Alamy
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Cumhuriyet müzeleri Bu üç müzenin yanı sıra bölgede Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, PTT Pul Müzesi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi ve Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi de eski Ankara bölgesinin müzeleri arasında.