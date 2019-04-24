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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatTürkiye'nin huzur adresi! Bir ucu göl, bir ucu deniz...
Seyahat

Türkiye'nin huzur adresi! Bir ucu göl, bir ucu deniz...

Akdeniz'in kıyısında, doğa ve tarihinin eşsiz güzelliğini hâlâ koruyan küçük sakin bir Muğla beldesi Dalyan. Burada yılların eskitemediği doğallığıyla, çam ağaçlarına deniz kokusunun eşlik ettiği muhteşem koylarında hayata bir mola verebilirsiniz. Üstelik şu sıralar Dalyan’ın tam zamanı… İşte size Dalyan gezi rehberi...

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Akdeniz'in kıyısında, doğa ve tarihinin eşsiz güzelliğini hâlâ koruyan küçük sakin bir Muğla beldesi Dalyan. Burada yılların eskitemediği doğallığıyla, çam ağaçlarına deniz kokusunun eşlik ettiği muhteşem koylarında hayata bir mola verebilirsiniz. Üstelik şu sıralar Dalyan’ın tam zamanı… İşte size Dalyan gezi rehberi...

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Dalyan, Fethiye ile Marmaris arasında yer alan, Muğla’nın Ortaca İlçesine bağlı 5 bin nüfuslu bir kasaba...

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Özellikle bahar ve yaz aylarında oldukça hareketli bir bölge.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Dalyan'a, İzmir'den yaklaşık 3,5 saat süren araba yolculuğuyla, İstanbul'dan ise Dalaman Havalimanı'na 1 saat 15 dakika süren bir uçak yolculuğuyla ulaşabilirsiniz.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Mutlaka görülmesi gereken yerler
Avrupa'nın en iyi plajları arasında yer alan İztuzu Plajı, Dalyan'da bulunuyor.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Yaklaşık 5 km uzunluğunda tatlı ve tuzlu suyu birbirinden ayıran ünlü plajın belli bir yerine kadar arabayla gidilebiliyor.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Plajın başlangıç ve bitiş noktalarında kafe ve restoran bulmanız mümkün.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Plajda, şezlong ve şemsiye fiyatları oldukça uygun.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları, Caretta Carettalar'ın dünyada yaşadığı nadir yerlerden birisi de İztuzu Plajı'dır.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Kaplumbağalar, her yıl buraya gelip yumurtalarını bırakıyorlar.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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İztuzu Plajı'na giderken tepede kalan geniş bir alanda muhteşem Dalyan manzarasıyla sizi Radar Tepesi karşılıyor.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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İztuzu Plajı’na veya Radar Tepesi’ne giderken de meşhur Sülüngür Gölü'nü görüyorsunuz.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Bir dönemin en önemli liman şehirlerinden biri olan Kaunos Antik Kenti mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Kaunos Mezarları, oyulmuş bir şekilde yaklaşık 2500 yıldır Balıklar Dağı'nda bulunuyor.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Meşhur salıncak resimlerinin çekildiği Yuvarlak Çay ise, Dalyan'a yaklaşık 28 km, Köyceğiz'e ise yaklaşık 17 km uzaklıkta...

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Harika bir doğa manzarasına sahip olmasının yanında, sakinlik arayanların da adresi.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Sezonda merkezden kalkan günübirlik tekne turları düzenleniyor.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Görülmesi gereken yerlerin birçoğunu tekne turlarına katılarak gidebiliyorsunuz.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Ayrıca, şifa bulmak ve yenilenmek isteyenler için çamur banyosu seçeneğine de düzenlenen tekne turlarıyla ulaşabilirsiniz.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Mavi yengeç yemeden dönmeyin
Mavi yengece, Dalyan’da yoğun olarak rastlanmakta. Özellikle mavi yengeç turları bile yapılıyor.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Bölgede yer alan birçok restoranda bu yengeci yiyebilirsiniz. Ortaca bölgesinde ise yeme-içme konusunda birçok alternatifi bulmanız mümkün.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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Dalyan’da pek fazla konaklama seçeneği yok.

Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy
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İsterseniz Marmaris ve Fethiye gibi daha yakın bölgelerde konaklayıp, buralardan yapılan günübirlik turlara katılıp Dalyan'ı gezebilirsiniz.

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Gülten ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan | Fotoğraflar: Gülten Özkan, Alamy

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