Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye'nin hayalet köyü! Sadece 15 kişi kaldı, diğerleri ise...
İzmir’de Ödemiş’e bağlı Lübbey Köyü ‘Hayalet Köy’ olarak biliniyor. Köylüler bundan tam 30 yıl önce köyü terk etmek zorunda kaldılar. Nedeni ise oldukça ilginç… İşte sadece 15 kişinin yaşadığı Hayalet Köy Lübbey’in hikâyesi…
İzmir’de Ödemiş’e bağlı Lübbey Köyü ‘Hayalet Köy’ olarak biliniyor. Köylüler bundan tam 30 yıl önce köyü terk etmek zorunda kaldılar. Nedeni ise oldukça ilginç… İşte sadece 15 kişinin yaşadığı Hayalet Köy Lübbey’in hikâyesi…
Fotoğraflar: Sevil Mert (Hürriyet Seyahat Gezgini), Uğur Biryol (Hürriyet Seyahat Yazarı), DepoPhotos
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Bir köy düşünün, halkının büyük çoğunluğu 7-8 km ötedeki yaylaya taşınıyor, kalanları da eğitim, iş gibi nedenlerle en yakın ilçeye göç ediyor. Zamanla köyde kimsecikler kalmıyor.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Lübbey Köyü, İzmir’in Ödemiş İlçesine bağlı terkedilmiş bir köy. Köyde hala yaşayan sadece birkaç hane kalmış, onlar da köyün yaşlıları.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Peki Lübbey Köyü nasıl 'Hayalet Köy' oldu? Lübbey Köyü, Bozdağların yamacındaki Türkmen Köylerinden biri. Köyün yazları çıktığı yaylaya elektrik gelip de Lübbey’e gelmeyince köylüler yavaş yavaş, şimdiki adı ile Çamyayla Köyü olan yaylaya taşınmışlar.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Çamyayla bakliyat yetiştirmeye elverişli arazisi nedeniyle de köyde yaşayanları oraya çekmiş. Yeni ev yapacak olanlar yeni ve verimli arazisi olan Çamyayla’yı tercih etmiş.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Lübbey Köyü, hayvancılık, nar ve kestane gibi meyve yetiştiriciliği ile geçiniyormuş ancak zamanla bunlar köylünün geçinmesine yetmemiş.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Kimisi bakliyat yetiştirmek için Çamyayla’ya kimisi iş veya çocukların eğitimi için Ödemiş’e taşınmış derken köy hayalet köye dönüşmüş.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Köyün özgün mimarisi, yeni binalarla kirletilmemesi, köyün yerleştiği sırtın yapısı nedeniyle zamanla fotoğrafçıların, yürüyüş gruplarının ilgisini çekmesi ile şimdi yeniden popüler hale gelmeye başladı.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Lübbey Köyü ile ilgili bir çok rivayet var. Kimisi köyü cinlerin bastığını ve bu yüzden köydeki herkesin kaçtığını söylüyor.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Kimisi de eşkıya köyü olduğunu söylese de gerçek neden, aslında ekonomik.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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"Nereden biliyorsun?" derseniz, köyde kalan az sayıda insanla (10-15 kişi) sohbet etme şansım oldu, birebir bu hikayeyi doğruladılar. Fotoğraf: Uğur Biryol / Hürriyet Seyahat Yazarı
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Lübbey Köyü’nün geçmişinin Hellenistik döneme kadar dayandığına dair bulgular var. Bizans döneminden kalma manastır, mezarlık gibi kalıntılara da rastlanmış.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Şu an kentsel sit alanı ilan edilmiş durumda olan Lübbey’de 44 sivil mimari örneği ve 4 anıtsal yapı bulunuyor.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Evlerinde arasında geniş yollar yok, sadece eşekle veya yürüyerek gidilebilecek ara yollarla evler birbirine bağlanmış. Evler yıkılmaya yüz tutmuş olsa da hepsinde kapı numarası gıcır gıcır yeni asılmış...
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Lübbey Köyü’ne ulaşım Lübbey Köyü, Ödemiş’e yaklaşık 18 kilometre mesafede bulunuyor. Yalnız yolun baraj inşaatı nedeniyle oldukça bozuk olması ve taş taşıyan kamyonlar nedeniyle bu kısa mesafeyi almak bir saati buluyor.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Bir vadinin içinden yükselen yol boyu kestane ağaçları başta olmak üzere çeşit çeşit ağaçlarla süslenmiş doğayı izlemenin tadı da bir başka.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Köyün camisinin olduğu bölüme kadar araçla ulaşım mümkün. Camiden sonrasını yürüyerek dolaşmanız lazım. Yıkılmış evlerin arasında patikayı bulmakta zorlanabilirsiniz, dikkatli olmanızde fayda var.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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En iyi Lübbey Köyü manzarası Lübbey Köyü fotoğrafçılar için bir cennet. Zaten fotoğraf gruplarının köye yaptığı ziyaretler sayesinde popülaritesini arttırmış ve yerel yönetimlerin dikkatini çekmeyi başarmış. Köyün üç açıdan manzarası çok güzel:
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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1- Lübbey Köyü’ne yaklaşırken köyü karşıdan gördüğünüz açı: Burası köydeki tüm terkedilmiş evleri net olarak gördüğünüz en geniş manzara.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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2- Köyün girişinde tepeden aşağıya doğru gördüğünüz açı: Buradan bakınca köy neredeyse Machu Picchu’ya benziyor.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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3- Köyün en ucundan yukarıya doğru gördüğünüz açı: Bu açıdan manzaradan çok evlerin ne kadar yıkılmış olduğu net olarak görülebiliyor.
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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Lübbey Köyü, hayalet görüntüsü, içinde bulunduğu vadinin harika doğası, merak uyandıran geçmişi ile ziyaret edilmeyi hak ediyor. Fotoğraf: Uğur Biryol / Hürriyet Seyahat Yazarı
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
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İçimden bir ses kısa süre sonra Lübbey’de ciddi bir hareketlilik başlayacak ve yıkılmaya yüz tutmuş köy küllerinden yeniden doğacak diyor. Fotoğraf: Uğur Biryol / Hürriyet Seyahat Yazarı