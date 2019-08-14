Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin ‘hayalet’ köyleri! Her birinin hikâyesi sizi çok şaşırtacak...
Çeşitli şehirlere bağlı bazı köylerimiz ıssızlığın içinde eriyip gidiyor yıllardır. Bazılarının üzerine mübadele yıllarından kalma bir sessizlik çökse de bazıları işsizliğin baş göstermesi sonucu terk edilmiş, hayalet köye dönmüş durumda…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Çeşitli şehirlere bağlı bazı köylerimiz ıssızlığın içinde eriyip gidiyor yıllardır. Bazılarının üzerine mübadele yıllarından kalma bir sessizlik çökse de bazıları işsizliğin baş göstermesi sonucu terk edilmiş, hayalet köye dönmüş durumda…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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DEREKÖY Gökçeada’ya bağlı Dereköy bomboş ve sakin. Köy halkı mübadelede Yunanistan’a göçtükten sonra bir daha Dereköy’e kimse yerleşmemiş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Merkeze 14 km uzaklıkta, karşılıklı iki tepenin Halakasi ve Madrabodus tepeleri yamacında kurulan köy, ortasından geçen yolla ikiye bölünüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Köy eskiden 1900 hane ile Türkiye'nin en büyük ve kalabalık köylerinden biriymiş. 22 kahve, 2 sinema, çok sayıda berber, bakkal, terzi gibi dükkânlar ve 3 zeytinyağı imalathanesi bulunurmuş. Şimdilerde sessiz sakin…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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KAYAKÖY Dünyanın en güzel yürüyüş yollarından biri olan Likya yolu üstünde yer alan tarihi boyunca onlarca uygarlığın yaşadığı ve Fethiye merkezine 13 km uzaklıkta yer alan Kayaköy’ü duymayan yoktur.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Henüz gidip görmemiş olanlar bile Louis de Bernieres'in Kanatsız Kuşlar romanından, ‘Büyü’ filminin bazı sahnelerinden ya da Russel Crowe’un, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’ın da oynadığı The Water Diviner (Son Umut) filminde Kayaköy’ü hatırlayacaklardır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Kayaköy'ün geçmişi MÖ 3000'lere kadar gidiyor. Kentteki antik dönem kalıntılarından MÖ IV. yüzyıla tarihlenen lahit ve kaya mezarları günümüze ulaşmış durumda.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Kayaköy'de ayrıca her biri 50 metrekare büyüklüğünde, manzara ve ışık açısından birbirinin önünü kapatmayan, genellikle alt katları kiler olarak kullanılan, girişte çatıdaki yağmur sularının toplandığı zemin altı sarnıçlarına sahip ikişer katlı 350-400 konut var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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LÜBBEY Bir köy düşünün, halkının büyük çoğunluğu 7-8 km ötedeki yaylaya taşınıyor, kalanları da eğitim, iş gibi nedenlerle en yakın ilçeye göç ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Zamanla köyde kimsecikler kalmıyor. Lübbey Köyü, İzmir’in Ödemiş İlçesine bağlı terkedilmiş bir köy. Köyde hala yaşayan sadece birkaç hane kalmış, onlar da köyün yaşlıları. Lübbey Köyü, Bozdağların yamacındaki Türkmen Köylerinden biri. Sevil Mert / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Köyün yazları çıktığı yaylaya elektrik gelip de Lübbey’e gelmeyince köylüler yavaş yavaş, şimdiki adı ile Çamyayla Köyü olan yaylaya taşınmışlar. Çamyayla bakliyat yetiştirmeye elverişli arazisi nedeniyle de köyde yaşayanları oraya çekmiş. Sevil Mert / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Yeni ev yapacak olanlar yeni ve verimli arazisi olan Çamyayla’yı tercih etmiş. Lübbey Köyü, hayvancılık, nar ve kestane gibi meyve yetiştiriciliği ile geçiniyormuş ancak zamanla bunlar köylünün geçinmesine yetmemiş. Kimisi bakliyat yetiştirmek için Çamyayla’ya kimisi iş veya çocukların eğitimi için Ödemiş’e taşınmış derken köy hayalet köye dönüşmüş. Sevil Mert / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Köyün özgün mimarisi, yeni binalarla kirletilmemesi, köyün yerleştiği sırtın yapısı nedeniyle zamanla fotoğrafçıların, yürüyüş gruplarının ilgisini çekmesi ile şimdi yeniden popüler hale gelmeye başladı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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SAVAŞAN KÖYÜ ‘Peygamberler şehri’ olarak bildiğimiz Şanlıurfa gerek efsaneleri gerek kültürel yapısıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Göbeklitepe’den Balıklıgöl’e Şanlıurfa’da görülmesi gereken birçok yer var. Özellikle ‘sakin şehir’ unvanı olan Halfeti, kesinlikle keşfedilmeyi hak eden bir yer.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Şanlıurfa’dan 120, Gaziantep’ten ise 110 km uzaklıkta, buraya geldiğimizde gezilecek yerlerin başında Savaşan Köyü geliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Köy kendi kaderine terk edilmiş durumda... En önemli yer batık cami… İster yanındaki kafelerden iner fotoğraflayabilir isterseniz tekneden görüntüleyebilirsiniz. Etkileyici bir manzaraya sahip…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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SAZAK KÖYÜ Sazak, konum olarak Karaburun Yarımadası'nın batı kısmında, Sakız Adası'nın tam karşısında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasıyla burada yaşayan Rumlar bölgeden ayrılıp Sakız Adası'na göç edince köy tamamen boşaldı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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KARANLIK KÖY Kırklareli’nin Istranca Dağları’na yakın bir konumda olan Karanlık Köy, bir zamanlar dopdolu bir köydü. İş umuduyla köyden büyük kentlere göçten sonra köy, hayalet köy haline geldi. Karanlık Kırklareli’nin Demirköy ilçesinin İncesırt köyüne bağlı bir mahalle şimdilerde…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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SANDİMA Eşsiz Bodrum manzarasına tepeden bakan bir konumda olan Sandima köyü, yarı yıkık evleriyle yalnızlığına terk edilmiş bir köy.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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600 yıllık bir köy olarak bilinen Sandima köyü daha dar yollarından geçerken sizi zeytin ağaçları ile karşılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Bodrum Yalıkavak mevkisinde yer alan köyde aradığınız içten ve sıcak insanları bulacaksınız. Köydeki evlerin çoğu harabeye dönmüş durumda.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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ÇÖKENE Bursa’daki Çökene köyünün de ıssızlığa terk edilmesinin en önemli sebebi işsizlikten doğan göç. Öyle ki, burada yer alan bazı evlerin eşyaları dahi duruyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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ESKİ ÇIPLAK KÖYÜ İzmir’in Bayındır ilçesinde bulunan Eski Çıplak köyünün sakinleri, 1980’lerde kendi istekleriyle, ulaşımının zor olması sebebiyle daha aşağılardaki Yeşilova köyüne yerleşme kararı aldılar. Köyün taş ve kerpiç evleri süreç içerisinde aşınmış ve günümüzde köyde hiç kimse bulunmuyor.