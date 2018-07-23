Türkiye'nin gizli cenneti! Sakin bir deniz tatili istiyorsanız burası tam size göre...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye’nin Maldivleri deyince ilk akla Salda Gölü geliyor şüphesiz fakat bu sefer Salda değil rotamız. Keşfedecek daha çok Maldivler var ülkemizde. Ben birini yeni keşfettim ve defalarca geldiğim Adrasan’da Suluadayı henüz görmemiş olmama inanamadım. Suluada’yı birçok Antalyalı’nın da bilmediğini fark ettim. İşte size Adrasan Suluada gezi rehberi…
Türkiye’nin Maldivleri deyince ilk akla Salda Gölü geliyor şüphesiz fakat bu sefer Salda değil rotamız. Keşfedecek daha çok Maldivler var ülkemizde. Ben birini yeni keşfettim ve defalarca geldiğim Adrasan’da Suluadayı henüz görmemiş olmama inanamadım. Suluada’yı birçok Antalyalı’nın da bilmediğini fark ettim. İşte size Adrasan Suluada gezi rehberi…
Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Seyahat planıma Maldivleri aldığımı duyan bir arkadaşımın “Adrasan Suluada’yı gördün mü?” diye sorması ve henüz keşfetmemiş olmama çok şaşırması merakımı iyice artırdı ve Suluada’yı görmek için hafta sonunu iple çektim.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Seyahat planıma Maldivleri aldığımı duyan bir arkadaşımın “Adrasan Suluada’yı gördün mü?” diye sorması ve henüz keşfetmemiş olmama çok şaşırması merakımı iyice artırdı ve Suluada’yı görmek için hafta sonunu iple çektim. Arkadaşlarım Çiğdem, Özlem, Gaye ve çocuklarla hep beraber bir tekne kiraladık.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Antalya çevresinde genelde günübirlik tekne turlarına katılmaktansa tekneyi kendimize özel kiralıyoruz ve fiyatı tur fiyatlarıyla aynı ya da biraz üzerinde oluyor. Dolar ve Euro’yu takip edemezken yaşadığımız şehirde böylesi cennetten bir köşe bulmak bize kendimizi ayrıcalıklı hissettirdi.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Tekne Suluada’ya yaklaştıkça bizi bir heyecan sarıyor, görür görmez büyüleniyoruz, kendimizi hemen adanın turkuaz sularına bırakıp yüzmelere doyamıyoruz. Denizinin berraklığı ve kumlarının beyazlığı ile Suluada Maldivler yakıştırmasını fazlasıyla hak ediyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Denizi hiç abartısız akvaryum gibi, çıplak gözle dipteki balıkları sayabilirsiniz. Kumun renginin beyaz olmasının sebebi kumun içinde yaşayan foraminifera adlı mikroorganizmalarmış.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Adrasan Suluada’nın tropikal ada kumsallarını andıran iki tane muhteşem kumsalı var. Adaya adını kayalıkların arasından akan, şifalı olduğu söylenen su veriyor. Bu tatlı su özellikle böbrek hastalarının taş ve kum düşürmesinde faydalıymış.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Büyük bölümü kayalık olan ve zeytin ağaçlarıyla kaplı adada keçileri de görmek ilginç oldu. Kayalıklara tırmanırken gördüğüm keçilerin buraya yollarının nasıl düştüğünü bilmiyorum ama dönmek istemedikleri çok belliydi.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Ada etrafında birçok sualtı mağarası var. Suluada aynı zamanda kuşlar ve deniz canlıları için çok önemli bir yaşam alanı.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Hafta sonu kaçamağı mı istiyorsunuz? Sit alanı olması sebebiyle doğallığını koruyan Adrasan bunun için en güzel adreslerden biri. Biraz kafa dinleyip bisiklete binmek, Akdeniz’in berrak sularında yüzmek, yöresel lezzetleri tatmak ve Türkiye’nin bir başka Maldivlerini görmek isterseniz rotanızı güneye çevirmenin tam zamanı.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Adrasan’a ulaşım Adrasan, Çıralı ve Olimpos ile birlikte Antalya’nın en güzel üç sahilinden biri. Antalya merkeze 95 km ve yol araba ile yaklaşık 1.5 saat sürüyor. Antalya’dan Kemer yönüne gidip Olympos sapağını geçtikten sonra Adrasan tabelası çıkıyor karşınıza.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Buradan Adrasan merkez 8 km ve 4 km daha yol alarak Adrasan sahile varılıyor. Adrasan’a ulaşım otobüsle de kolay, Antalya otogarından kalkan Çiçek Tur otobüsleriyle Adrasan’a direk ulaşım sağlayabilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Suluada tekne turu Adrasan’da tekne turları sabah saat 10.00 gibi hareket eder ve akşam üzere 17.00’de geri döner. Tur rotaları değişebiliyor. Tekne ile Adrasan Deniz Feneri, Sazak Koyu, Ceneviz Koyu, Çoban Limanı, Kargıcak Koyu, Amerikan Koyu ve Fosforlu Mağara’ya gidilebilir. Öğle yemeğinin de dahil olduğu turlar kişi başı ortalama 60-70 TL.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Benim önerim tüm gün farklı koylara da uğrayan tekne turu yapmaktansa, Suluada’ya tekneyle ulaşıp tüm gününüzü hatta akşamınızı kumsalında geçirmek.
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Biz tura katılmadık, Sedat Kaptanın Turkuaz adlı küçük teknesiyle akşamüzeri Adrasan sahilden çıkarak sadece Suluada’ya gittik ve tüm zamanımızı bu adada geçirdik.
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Suluada Adrasan sahilden 45 dk. sürüyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Bizim gibi 10-12 kişilik küçük bir grupsanız Sedat Kaptanın Turkuazı, Kıvanç Kaptan’ın Kıvanç Bey teknesini, kalabalık bir grupsanız Erhan Kaptan’ın Ahmet Efe A teknesini önerebilirim.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Suluada’da kamp Suluada’da kamp yapmak mümkün ancak kamp kurmak için Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan izin almanız gerekiyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Adada yerleşim olmadığından ne elektrik ne de su var.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Bu nedenle kamp yapmak isteyenlerin hazırlıklı gitmesi gerekiyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Yiyecek ve içeceğinizin yanı sıra sinek ilacınızı da unutmayın. Ben Suluada ile bir sonraki buluşmamı kamplı planlıyorum.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Adrasan’da konaklamak isterseniz küçük oteller, pansiyonlar ya da bungalovlarda uygun fiyata kalabilirsiniz. Ayrıca bölgede kamp da yapabilirsiniz
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Adrasan’da Akdenizin yöresel lezzetleri ile taze balık yiyebileceğiniz birçok seçenek var. Ayrıca nehir üzerindeki köşklerde yöresel kahvaltı yapıp gözleme yiyebilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Akdeniz’de nadir görebileceğiniz güzellikteki bu bakir adayı mutlaka keşfedin ancak lütfen sonrasında temiz bırakın. Bir de Suluada’ya giderken oltanızı yanınıza almayı unutmayın
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Adanın berrak denizinde bol bol yüzüp kıyıdan balık tutabilir, gece ise kumsala uzanıp yıldızları seyre dalabilirsiniz. Ayrıca adada dalış da yapabilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Fotoğraf çekmeye doyamayacaksınız. Adanın doğal kaynak suyundan içmeyi de unutmayın, bakarsınız şifa verir.