Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’nin en zengin köyü! Son yıllarda Hollywood yıldızlarının da gözdesi...
Baharda çiçekler açarken, yeşillikler içinde bol yürüyüş yapacağınız Bozburun Yarımadası'nı keşfetmeye hazır mısınız? Burası, Türkiye'de ilkbaharın kendisini en erken hissettirdiği tatlı mı tatlı köyleriyle meşhur... Orhaniye Kızkumu, Selimiye Köyü, Söğüt-Saranda, Serçe Limanı, Bozukkale derken Bozburun, dünyanın en güzel mavi köyleriyle sakin tatilin adresi…
Baharda çiçekler açarken, yeşillikler içinde bol yürüyüş yapacağınız Bozburun Yarımadası'nı keşfetmeye hazır mısınız? Burası, Türkiye'de ilkbaharın kendisini en erken hissettirdiği tatlı mı tatlı köyleriyle meşhur... Orhaniye Kızkumu, Selimiye Köyü, Söğüt-Saranda, Serçe Limanı, Bozukkale derken Bozburun, dünyanın en güzel mavi köyleriyle sakin tatilin adresi…
Marmaris'e bağlı Bozburun Yarımadası tam bir doğa cenneti. Yarımadanın binlerce yıllık antik kentleri Thyssanos, Bosprina, Phoenix, Loryma, Hydas ve Thymnos yerleşimleri buranın çok eski tarihlere dayandığının kanıtı...
Ancak buralarda resmi kazılar henüz başlatılmamış. Umarım en kısa zamanda kaynak yaratılır ve kazılar başlatılır. Bozburun Yarımadası'nın merkez yerleşimi olan Bozburun ise, teknecilerin yıllardır gözdesi.
Maldivler'den farksız suyuyla Adaboğazı, Bozburun'un sadece tekneyle ulaşılabilen Adatepe muhitindeki dünyaca ünlü butik otellerinin tam karşısında yer alıyor. Bozburun, yörede, otelcilikle ön plana çıkmış durumda.
Dışarıdan köylerini ziyarete gelen teknelerin tamir ve bakımlarını da yapabiliyorlar yani mesleklerini geliştirmiş ve köylerini bu vesileyle kalkındırıyorlar, bu bağlamda Bozburun, Türkiye'nin en varlıklı köylerinden biri olmuş zamanla.
Hisarönü Körfezi'nin mavi köyü: SelimiyeYıllar evvel birkaç küçük köy evinden ibaret, sessiz bir köy olan Selimiye, şu an turistik ve popüler bir yere dönüşmüş durumda. Maviyle yeşilin her tonunu burada halen görebilirsiniz.
Dar ve kavisli yollardan geçe geçe ya da benim yaptığım gibi deniz yoluyla, tekneyle de Selimiye'ye keyifle ulaşabilirsiniz. Selimiye, rengârenk dükkânlar, çiçekle bezenmiş restoranlar ve kafelerle, akşam yürüyüşleri için hoş bir atmosfer sunuyor
Ege'nin gastronomi köyü: Söğüt-SarandaMarmaris'in en büyük köyü, bademiyle ün salmış Söğüt Köyü'nü bilir misiniz? Ve Türkiye'nin henüz keşfedilmemiş cennet sahili, Söğüt Saranda'yı? Söğüt, eski bir Rum köyü…
Yuhanna İncili'ndeki Sebaste'nin Kırk Azizi olayına atıfla, buranın ismi böyleymiş ama köyün Türk halkı da, köyün sahiline halen Saranda diyor. Gelenek dilde dahi bozulmamış. Söğüt-Saranda, butik restoranlarıyla meşhur mu meşhur...
Symi ve Rodos hattında gezen her tekneci, Söğüt-Saranda'da bir şeyler yemek için mutlaka köye uğruyor. Köyün flaş restoranı Barba Saranda'da yemek yerken, yan masanızda bir Hollywood yıldızıyla karşılaşmanız sizi şaşırtmasın. Köyden ayrılmadan mutlaka Barba Saranda'da yemeğinizi yiyip, Manzara Restaurant'ta da güneşi batırın...
Esinti-Karaçivi'nin Yeri, Ahtapotçu Mehmet, Denizkızı gibi diğer Saranda restoranları da denemeye değer. Köyde restorancılık öyle ileri seviyede ki, "Marmaris'in tüm şefleri Söğüt'ten çıkar" lafının doğruluğuna burada inanıyorsunuz...