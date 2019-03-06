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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatTürkiye’nin en zengin köyü! Son yıllarda Hollywood yıldızlarının da gözdesi...
Seyahat

Türkiye’nin en zengin köyü! Son yıllarda Hollywood yıldızlarının da gözdesi...

Baharda çiçekler açarken, yeşillikler içinde bol yürüyüş yapacağınız Bozburun Yarımadası'nı keşfetmeye hazır mısınız? Burası, Türkiye'de ilkbaharın kendisini en erken hissettirdiği tatlı mı tatlı köyleriyle meşhur... Orhaniye Kızkumu, Selimiye Köyü, Söğüt-Saranda, Serçe Limanı, Bozukkale derken Bozburun, dünyanın en güzel mavi köyleriyle sakin tatilin adresi…

Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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Filiz Gülten
Filiz GültenSeyahat Yazarı
    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Baharda çiçekler açarken, yeşillikler içinde bol yürüyüş yapacağınız Bozburun Yarımadası'nı keşfetmeye hazır mısınız? Burası, Türkiye'de ilkbaharın kendisini en erken hissettirdiği tatlı mı tatlı köyleriyle meşhur... Orhaniye Kızkumu, Selimiye Köyü, Söğüt-Saranda, Serçe Limanı, Bozukkale derken Bozburun, dünyanın en güzel mavi köyleriyle sakin tatilin adresi…

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Marmaris'e bağlı Bozburun Yarımadası tam bir doğa cenneti. Yarımadanın binlerce yıllık antik kentleri Thyssanos, Bosprina, Phoenix, Loryma, Hydas ve Thymnos yerleşimleri buranın çok eski tarihlere dayandığının kanıtı...

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Ancak buralarda resmi kazılar henüz başlatılmamış. Umarım en kısa zamanda kaynak yaratılır ve kazılar başlatılır. Bozburun Yarımadası'nın merkez yerleşimi olan Bozburun ise, teknecilerin yıllardır gözdesi.

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Maldivler'den farksız suyuyla Adaboğazı, Bozburun'un sadece tekneyle ulaşılabilen Adatepe muhitindeki dünyaca ünlü butik otellerinin tam karşısında yer alıyor. Bozburun, yörede, otelcilikle ön plana çıkmış durumda.

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Bozburun Yat Kulübü, Sabrina's Haus, Karia Bel ve Miamai öne çıkan butik otel konseptleri olarak göze çarpıyor.

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Bozburun, eski bir balıkçı köyü. İsmiyle anılan gulet yapımıyla da dünyaca meşhur bir yer.

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Dünyanın en büyük ahşap yelkenlisi olması beklenen Dream Symphony isimli tekne dahi Bozburun'da inşa ediliyor, boyuysa bir buçuk futbol sahası uzunluğunda...

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Tekneciliği iyi bilen Bozburunlular ayrıca liman işletmeciliğinden de anlıyorlar.

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Dışarıdan köylerini ziyarete gelen teknelerin tamir ve bakımlarını da yapabiliyorlar yani mesleklerini geliştirmiş ve köylerini bu vesileyle kalkındırıyorlar, bu bağlamda Bozburun, Türkiye'nin en varlıklı köylerinden biri olmuş zamanla.

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Aynı zamanda yazarların ve müzisyenlerin de yerleştikleri bir yer olarak son yıllarda ismini duyuruyor çünkü sakinlikte bir dünya markası sayılabilir.

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Hisarönü Körfezi'nin mavi köyü: SelimiyeYıllar evvel birkaç küçük köy evinden ibaret, sessiz bir köy olan Selimiye, şu an turistik ve popüler bir yere dönüşmüş durumda. Maviyle yeşilin her tonunu burada halen görebilirsiniz.

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Dar ve kavisli yollardan geçe geçe ya da benim yaptığım gibi deniz yoluyla, tekneyle de Selimiye'ye keyifle ulaşabilirsiniz. Selimiye, rengârenk dükkânlar, çiçekle bezenmiş restoranlar ve kafelerle, akşam yürüyüşleri için hoş bir atmosfer sunuyor

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Bozburun Yarımadası'nın yaygın bir klasiği olarak; deniz kenarında şezlongların bulunduğu iskeleler, akşam olunca restoran oluyor.

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Maskeli balo misali karnavala hazırlanıyorlar. Köyün meşhur ve en eski restoranı, pansiyonun da olduğu Sardunya Restaurant...

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Restoranların bulunduğu bu küçük deniz kıyısında yürüyüş yaptığınızda, yaklaşık 10-15 dakika sonra köy bitiveriyor.

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Öyle de küçük. Ama teknelerin ve işletmelerin yazın yarattığı kirlilikse, önlem alınması gereken bir altyapı sorununu da yaz kalabalığının tavan yaptığı zamanlarda beraberinde getiriyor.

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Yine de, Türkiye'nin en özel köylerinden biri olduğuna şüphe yok.

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Ege'nin gastronomi köyü: Söğüt-SarandaMarmaris'in en büyük köyü, bademiyle ün salmış Söğüt Köyü'nü bilir misiniz? Ve Türkiye'nin henüz keşfedilmemiş cennet sahili, Söğüt Saranda'yı? Söğüt, eski bir Rum köyü…

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Tam karşısında, sadece 7 deniz mili uzaklıktaki Yunanistan'ın Symi Adası'nın halkı, Söğüt'ten göçmüş... Köyün eski ismi Saranda da Yunanca ‘kırk’ kelimesinden kalma…

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Yuhanna İncili'ndeki Sebaste'nin Kırk Azizi olayına atıfla, buranın ismi böyleymiş ama köyün Türk halkı da, köyün sahiline halen Saranda diyor. Gelenek dilde dahi bozulmamış. Söğüt-Saranda, butik restoranlarıyla meşhur mu meşhur...

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Symi ve Rodos hattında gezen her tekneci, Söğüt-Saranda'da bir şeyler yemek için mutlaka köye uğruyor. Köyün flaş restoranı Barba Saranda'da yemek yerken, yan masanızda bir Hollywood yıldızıyla karşılaşmanız sizi şaşırtmasın. Köyden ayrılmadan mutlaka Barba Saranda'da yemeğinizi yiyip, Manzara Restaurant'ta da güneşi batırın...

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Esinti-Karaçivi'nin Yeri, Ahtapotçu Mehmet, Denizkızı gibi diğer Saranda restoranları da denemeye değer. Köyde restorancılık öyle ileri seviyede ki, "Marmaris'in tüm şefleri Söğüt'ten çıkar" lafının doğruluğuna burada inanıyorsunuz...

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Tek katlı, yemyeşil bahçeli taş köy evleriyle Söğüt, yabancıların da yerleşmek için can attıkları bir Güney Ege cenneti...

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Aynı zamanda, köyün eskiden baklası çok meşhurmuş. Söğüt'ün bir diğer güzelliğiyse, badem ağaçları... Köy, fotoğrafçılıkla ilgilenenler için de tam bir cennet.

    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy
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    Muazzam bademi, komşu köy Taşlıca'da da kendiliğinden biten yedi sekiz çeşit inciri, dillere destan harnup ağaçlarıyla Söğüt, tekneciler için oldukça renkli ve doyurucu deneyimler sunuyor.

    Hafta sonu Hafta sonuEgeBozburun neredebozburun gezi rehberibozburun yarımadasıseyahatdunyagezi
    Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten / Fotoğraflar: Ozan Önen, Alamy

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