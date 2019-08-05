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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatTürkiye’nin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı 10 yer arasında
Seyahat

Türkiye’nin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı 10 yer arasında

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl'ü, her yıl yaklaşık 100 bine yakın yerli- yabancı turist ziyaret ediyor. Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "Ulugöl'ü Türkiye'nin ve dünyanın en güzel turizm alanı yapmak istiyoruz" dedi.

DHA | Fotoğraflar: DepoPhotos, DHA
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DHA | Fotoğraflar: DepoPhotos, DHA
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‘Türkiye’nin Yaşlanma Atlası’na göre, 82 yıl olan ortalama yaşam süresi ile en uzun ömürlü kişilerin yaşadığı 10 yer arasında gösterilen Ordu’nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl, ziyaretçi akınına uğruyor.

DHA | Fotoğraflar: DepoPhotos, DHA
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Kent merkezine 74 kilometre uzaklıkta, 7 dönüm büyüklüğünde ve 80 metre derinliğindeki Ulugöl’ü ziyaret için bölgeye gelen yerli- yabancı turistler, doğasına hayran kalıyor.

DHA | Fotoğraflar: DepoPhotos, DHA
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Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, her yıl 100 bine yakın yerli- yabancı turistin ziyaret ettiği Ulugöl’de otel ve restoran projesi hazırladıklarını, bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle ziyaretçilerin daha da artacağını söyledi.

DHA | Fotoğraflar: DepoPhotos, DHA
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Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, her yıl 100 bine yakın yerli- yabancı turistin ziyaret ettiği Ulugöl’de otel ve restoran projesi hazırladıklarını, bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle ziyaretçilerin daha da artacağını söyledi.

DHA | Fotoğraflar: DepoPhotos, DHA
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Belediyemizin yanı sıra Milli Parklar’ın da yapım işleri yine devam edecek. Ulugöl’ü Türkiye’nin ve dünyanın en güzel turizm alanı yapmak istiyoruz.

DHA | Fotoğraflar: DepoPhotos, DHA
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Belediye olarak burada eksiklikleri giderme noktasında çalışıyoruz. Ulugöl, yerli turistlerin dikkatini çektiği gibi yabancı turistlerinde çok fazla dikkatini çekiyor.

DHA | Fotoğraflar: DepoPhotos, DHA
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Buraya Arap turistlerin çok rağbeti var. Bunların gelmesinden çokta memnun oluyoruz. Bütün çabamız gelen yerli- yabancı turistleri burada en iyi şekilde ağırlamak.

DHA | Fotoğraflar: DepoPhotos, DHA
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Ulugöl’ü doğayla birleştirip buraya insanlarımızın daha fazla gelmesini sağlamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

DHA | Fotoğraflar: DepoPhotos, DHA
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Günlük 60 kişiyi ağırladıkları bungalovlarda bu sayıyı 100’e çıkaracaklarını, Ulugöl’ün özellikle bayramlarda ve yaz döneminde yoğun olarak ziyaret edildiğini belirten Başkan Uludağ, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle turist sayısının da 2 katına çıkacağını dile getirdi.

DHA | Fotoğraflar: DepoPhotos, DHA
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DHA | Fotoğraflar: DepoPhotos, DHA
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DHA | Fotoğraflar: DepoPhotos, DHA

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