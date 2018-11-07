Türkiye’nin en uzun ömürlü insanları burada yaşıyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ordu'nun Gölköy ilçesinde ortalama yaşam süresinin 82 yıl olarak belirlenmesinin ardından bilimsel araştırmalar başlatıldı. İşte detaylar...
Fotoğraflar: DHA, ordukulturturizm.gov.tr
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Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından ‘Türkiye’nin Yaşlanma Atlası’ çıkarıldı.
DHA
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Türkiye’nin en uzun ömürlü ve sağlıklı 10 yeri arasında Ordu’nun Gölköy ilçesi de yer aldı.
DHA
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Türkiye’de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Gölköy ilçesinde ortalama yaşam süresinin 82 yıl olarak belirlenmesinin ardından, ilçede bilimsel araştırmalar da başlatıldı.
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İlçede yer alan kabristanlıkta yer alan mezar taşları da ölüm yaşı oranının yüksek olduğuna dikkat çekti.
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‘BİLİM İNSANLARINI İLÇEYE GETİRDİK’ Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, ilçede yaşayanların tabiat ve coğrafi güzelliklerden etkilendiğini; yoğurt, süt, yumurta, fındık gibi organik besinlerle beslenip, kültürel olarak aileler arasındaki bağlılığın da mutluluk sağladığını, bu şekilde ömür uzattığını belirtti.
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Mert, “2015 yılında yapılan akademik çalışmalara göre Gölköy’de ölüm yaş ortalamamız 82.
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Bununla ilgili bir proje hazırladık 3 yıldır sempozyum düzenliyoruz. Dünyanın her bir yerinden ve Türkiye’den bilim insanlarını buraya getirdik. 2020 yılından itibaren yaşlanan bir toplumun kaçınılmaz sonuçları olarak biz, ilçemizde yaşlanan insanların rahat yaşam koşullarını oluşturmak için ne yapabiliriz diye 5 yıllık proje, planlama hazırladık. 2020 yılından itibaren yaşlanan insanların bakım ağlarını, yaşama ortamlarını hem de huzurlu ve mutlu yaşam koşullarını oluşturmak bakımından bunların altyapısını oluşturmuş olacağız.
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Bu çalışmaların sonuçlarına göre, uzun ömürlü olunması, iklim koşullarından diyebiliriz. Tabiat ve coğrafi güzellikler etkiliyor.
DHA
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Yoğurt, süt, yumurta, fındık, ceviz, armut, bal gibi organik besin ürünleri önemli. Kültürel olarak aileler arasındaki bağlılık mutluluk sağlıyor” dedi.
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YAŞINA RAĞMEN ÇALIŞIYOR, BALTA İLE ODUN KESİYOR İlçeye bağlı Kale Mahallesi’nde oturan evli ve 6 çocuk babası Mehmet Usta (78), annesinin 75, babasının ise 85 yaşında vefat ettiğini, yetiştirdikleri organik ürünlerden yiyerek sağlıklarını koruduklarını söyledi. İlerlemiş yaşına rağmen halen daha çalışmasını sürdüren Usta, “Bu zamana kadar yiyeceklerimizi hep kendimiz yetiştirdik yedik. Hep yetiştirdiğimiz ürünler organik. Fasulye, lahana, yoğurt, süt ve bal yiyoruz. Bu yaşıma rağmen kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için yine çalışıyorum. Bahçeden kesip patpat tarım aracıyla evin yanına kışlık yakacak odun getirdim, şimdide balta ile onları kesiyorum” diye konuştu.
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Yöre sakini Fatma Usta (80) ise, organik ürünlerin sağlıklı olduğunu anlatarak, “Yoğurt, süt yiyorum. Gençken dünyayı deviriyordum, şimdi yaşlandık.
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Adamın zoruna gidiyor o günler. Organik yiyeceklerle bu güne kadar geldik çok şükür” ifadesinde bulundu.
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AKRABALARIM HEP YAŞLI ÖLDÜ Akrabalarının da hep ilerlemiş yaşlarda hayata veda ettiklerini kaydeden Naile Yıldız (83) ise şöyle dedi: “Evde ne yaparlarsa onu yiyorum. Süt, yoğurt, yumurta yiyorum.
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Bahçemizde kara lahana, fasulye, salatalık, kabak yetiştiriyoruz. Şimdi yaşlandık doktora gidip gelmeye başladım. Akrabalarım hep yaşlı öldü.
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Babam 85 yaşında vefat etti, aileden bir tek ben kaldım. Fındığımız oluyor, kırıp sobada kavurup yiyoruz.
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Buralarda genelde herkes kendi yiyeceğini yetiştiriyor, pek fazla ürün olmasa da olanla yetiniyoruz. Şimdi yoğurt, sütü olmayanlar da bizim gibi olanlardan alıyorlar.”