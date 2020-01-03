Türkiye’nin en turistik pazarları! Kimi taze otları kimi de el emeği ürünlerle öne çıkıyor...
Seyahatlerde hemen herkes gittiği yerlerden anı kalacak parçalar almak, yakınlarına hediye getirmek ister. Sokak aralarına, mahalle meydanlarına kurulan rengârenk semt pazarları ise alışveriş kültürümüzün temelini oluşturur. Kimi taze otları, kimi el dokumaları, kimi kadın emeği ürünleriyle öne çıkar. Sizin için en turistik semt pazarlarını araştırdık.
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Turizm rehberlerinden, seyahat yazarlarından, gazetecilerden oluşan uzmanlarımız, almasanız bile bakmak için mutlaka uğramak isteyeceğiniz Türkiye'deki yerel pazarları sıraladı.
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Behzat Şahin / İşletmeci, denizci, yazar Sınırları aşan şöhret: Ayvalık Pazarı - Balıkesir Barbaros Caddesi’nde perşembe günleri kurulan pazarın şöhreti sınırları aşmış durumda. Her perşembe Midilli’den kalkan tekneler Yunanları da pazara taşıyor. İzvinya (yabani kuşkonmaz), deniz fasulyesi, arapsaçı (rezene), turpotu, ebegümeci, akkız (şevketibostan kökleri), cibez, istifno gibi otları bulabilirsiniz.
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Taze meyve-sebzenin yanı sıra giyim ve aksesuar ürünleri de oldukça rağbet görüyor. Pazarın yıldızı elbette zeytinyağı. Pazarda satılan zeytinyağlı yemekleri tatmadan ve halis sızma zeytinyağı almadan dönmeyin.
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Senem Bal Ay / İstanbul Life Yay. Yön. Zaman yolculuğuna çıkmış gibi: Feriköy Antika Pazarı - Şişli/İstanbul Feriköy’deki pazar alanında, pazar sabahları günün ilk ışıklarıyla kuruluyor ve akşam 19.00’a kadar açık kalıyor. Burası geçmişe yolculuk için İstanbul’daki en doğru adreslerden. Karşılaşmayı hiç ummadığınız plaklar, kitaplar, kartpostallar, oyuncaklar, fotoğraf makineleri ve bir dönem moda olmuş giysilere denk gelebilirsiniz. Ancak sizi havalara uçuracak bir karşılaşma için sabahın erken saatlerinde orada olmanızda fayda var. Antika tutkunu Rahmi Koç da müdavimleri arasında.
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Bahar Akıncı / Seyahat yazarı Sosyeteyi çeken taklit cenneti: Çarpa Pazarı - Odunpazarı / Eskişehir Odunpazarı Tuncay Sokağı’nda çarşamba günleri kuruluyor. Pazar yeri ismini kurulduğu gün olan çarşambadan almış. Sebze-meyve haricinde binlerce markanın taklitleri satılıyor. Bu yüzden pazara ‘Sosyete Pazarı’ da deniliyor. Bazı tezgâhlarda kredi kartı ile ödeme yapılabilen nadir örneklerden. Kumaştan ayakkabıya, takı-tokadan ev yapımı yerel lezzetlere kadar her şeye ulaşabilirsiniz. Modern AVM’ler yükselmiş olmasına rağmen Eskişehir’de vazgeçilmez alışveriş yerlerinin başında geliyor.
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Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini Ev yapımı reçelleriyle ünlü: Cumalıkızık Pazarı - Bursa Köy meydanında kurulan pazar haftanın her günü açık. Pazardaki ürünlerin tamamı yerli ve el yapımı! Hafta sonu bölge günübirlikçilerin akınına uğradığı için hafta içi gitmek daha mantıklı. Pazarı ön plana çıkaran ise yöre halkının kendi bahçelerinden ve doğadan topladığı meyvelerle evde yaptıkları reçeller.
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Aklınıza gelebilecek her türlü reçeli bu pazarda bulmak mümkün. Ayrıca erişte, gözleme gibi ürünlerin yanı sıra mevsimine göre dalından toplanmış taze ahududu, böğürtlen bulabilirsiniz. Bursa’nın en lezzetli kestaneleri de burada. Denemeden dönmeyin.
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Senem Çapa / Halkla ilişkiler uzmanı Markaların ihracat fazlaları: Beşiktaş Pazarı - İstanbul Her cumartesi, Beşiktaş’ın Nüzhetiye Caddesi’nde kuruluyor. Ayrı ayrı katlardan oluşan pazarın en alt katında meyve-sebze, diğer katlarında ev ve giyim eşyaları satılıyor. Uluslararası markaların Türkiye’de ürettiği ihracat fazlası ürünlerden tutun, çeyizlik eşyaya kadar her şeyi bulmak mümkün. Uygun fiyata ünlü parfümler, aksesuarlar, deri ve plastik çantalar, çocuk kıyafetleri, yiyecek-içecek satın alabilirsiniz. Pazarın vazgeçilmez noktalarından biri de ‘Osmanlı Gözlemecisi’. Pazara gitmeniz için günün erken saatleri, kalabalığın olmaması ve ürün bolluğu açısından daha avantajlı.
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Saffet Emre Tonguç / Rehber, Hürriyet Seyahat yazarı Sabah erken gidin: Mazı Köylü Pazarı - Bodrum/Muğla Bodrum’un Mumcular beldesine bağlı Mazı Köyü’nün pazarı, bölgedeki tek köy ürünleri pazarı. Bodrum otogarından ilk sefer 10.00’da, günde toplam altı sefer var. Yol yaklaşık bir saat sürüyor. Köyün merkezinde pazar günleri kuruluyor. Evinizi dekore etmek için kullanabileceğiniz el dokuması ürünler, kilim ve halılar bulabilirsiniz.
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Civardaki Çökertme, Pınarlıbelen, Kızılağaç gibi köylerin genç kızlarının elinden çıkan örtüler, perdelikler, kanaviçeler pazarın en şöhretli ürünleri. Ev yapımı yiyecekler ve doğal ürünler de bulabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde gitmenizde fayda var, çünkü ürünleri anında tükenen pazar oldukça kısa sürüyor.
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Sinan Hamamsarılar / Yeme-içme, seyahat yazarı Duayla açılıyor: Tire Salı Pazarı - İzmir Burada alışveriş her salı sabah 08.00’de ‘pazar duası’ ile başlıyor. İsmail Taşlı Caddesi’nde, Türkiye’nin açık alana kurulan en büyük pazarlarından biri. Neredeyse tüm ilçeyle iç içe geçen pazarda taze sebze-meyvenin yanı sıra iğne oyasından takılara, ayakkabıdan mutfak malzemelerine kadar birçok şey bulmak mümkün.
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Zeytinyağı, el işlemeleri, keçe, nalın, semer, kalay, urgan gibi geleneksel ürünler pazarın gözbebekleri. Sadece çevre il ve ilçelerden dahi 25 binin üzerinde ziyaretçi geliyor. Ege’nin her yerinden gelen otlar için kış ve bahar aylarında, sebze ve meyveler için ise yaz aylarında uğramak en iyisi.
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Nalan Sözer / Gezgin, yazar Filenizi yanınıza alın: Sığacık Kadın Pazarı - Seferihisar /İzmir Cittaslow (Sakin Şehir) ağına Türkiye’den ilk giren yer olan Seferihisar’ın kale içindeki tarihi mahallesi Sığacık’ta, pazar günleri kuruluyor. Burada pazarcıların meşhur “Gel vatandaş, gel” bağrışlarını duyamazsınız. Bölgenin toprağında ne yetişiyor ne pişiyorsa pazaryerinde o satılıyor. En güzeliyse bütün ürünler kadınların elinden çıkıyor ve sadece kadınlar satış yapıyor. Kimi evinde yemek pişirmiş ya da reçel yapmış onu satıyor, kimi örgü ve dikiş hünerlerini sergiliyor. Köylerden gelenlerin sattığı sebze-meyveyi kalenin denize yakın tarafında bulabilirsiniz. Pazarda poşet kullanılmıyor, file veya bez çanta ile gitmeniz gerek.
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Zeynep Bonveal / Seyahat blogger’ı Kavunu ve otları ile meşhur: Alaçatı Pazarı - İzmir Cumartesi günleri kuruluyor. Taze sebze, meyve, peynir, zeytin, ceviz, fındık, karadut reçeli, damlasakızlı kahve ve macun gibi yiyecekler, kıyafetler, keten yatak örtüleri, havlular ve peştemaller, seramik ve ahşap ev eşyaları ile çiçekler... Elbette mevsiminde enginarın en körpesi...
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Pazarda yok yok... Burayı şöhrete kavuşturan ise yörede yetişen otlar ve kavun. Mevsimine göre karabaşotu, radika, arapsaçı, turpotu, çibrika, mercanköşk, reyhan, ıtır bulabileceğiniz lezzetli ve şifalı otlardan bazıları. Yörenin kavunu ise tıpkı enginar gibi pazarın yıldızı. Otobüslerle alışveriş için çevreden gelecekleri de hesaba katıp sabahın erken saatlerinde veya akşamüstü ziyaret etmek en iyisi.
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Melih Uslu / Seyahat yazarı Tarihin içinde alışveriş: Beypazarı Köylü Pazarı / Ankara Tarihi evlerin arasına dağılan pazar tezgâhlarından alışveriş yapması kadar gezmesi de son derece zevkli. Her ne kadar haftanın her günü açıkmış gibi görünse de asıl olarak çarşamba ve hafta sonları zenginleşiyor. Geçimini çiftçilik yaparak sağlayanların doğal koşullarda yetiştirdiği ve ürettiği yiyecekleri almak için pazara erken inmekte fayda var.
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Özellikle hafta sonları Ankaralıların akınına uğruyor. Narenciye hariç her türlü sebze-meyveyi bulmak mümkün... Tarhana, asma yaprağı, havuç suyu, erişte, bahçe mahsulleri, bakır ve ahşap el işi ürünler ise pazarın yıldızları.