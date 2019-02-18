Türkiye’nin en sakin yeri! Her yer bomboş, şimdi tam zamanı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türkiye’nin en sakin yeri! Her yer bomboş, şimdi tam zamanı...
Kış mevsiminde sahil kasabalarının dinginliğini sevenlerden misiniz? Bu mevsimde küçük sahil kasabalarını bir başka seviyorsanız ve soğuklardan sıkıldıysanız, atkınızı, berenizi ve eldivenlerinizi bir kenara bırakın. Kışın ülkemizin en sıcak bölgesi Akdeniz olduğuna göre rotanızı güneye çevirmenin tam zamanı şimdi…
Kış mevsiminde sahil kasabalarının dinginliğini sevenlerden misiniz? Bu mevsimde küçük sahil kasabalarını bir başka seviyorsanız ve soğuklardan sıkıldıysanız, atkınızı, berenizi ve eldivenlerinizi bir kenara bırakın. Kışın ülkemizin en sıcak bölgesi Akdeniz olduğuna göre rotanızı güneye çevirmenin tam zamanı şimdi…
Kışın soğuğundan kaçarak iki-üç gün bir yerlere gidip kafa dinlesek düşüncesi aklınızdan gitmiyorsa doğru adrestesiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
3 / 26
Herkesin çok sevdiği Kaş’ın her halini rahat rahat fotoğraflamak istiyorsanız da doğru mevsimdesiniz. Kaş’ın şu anki boş sokakları fotoğraf çekme istediğinizi tetikleyecek.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
4 / 26
Kaş’ı ne kadar övsem az gelir. Her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ve hâlâ doğallığını koruyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
5 / 26
Antalya’nın çılgın yağmurları bitip güneş açınca içimiz kıpır kıpır oldu ve hep yazın mı gideceğiz diye ani bir kararla düştük Kaş yollarına…
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
6 / 26
Tadına doyum olmayan bir hafta sonu geçirdik ve Kaş’la hasret giderdik. Kaş’ın yazı ayrı kışı ayrı güzel ama bu mevsimde bir başka güzelmiş. Çok iddialıysanız şu sıralar denize bile girebilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
7 / 26
Antalya’dan Kaş’a giderken her defasında mola verdiğimiz yol üstü lezzet duraklarımız var.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
8 / 26
Kahvaltı vaktiyse Yarıkpınar Meydan Restoran’da durup köy kahvaltısı yaparız, yemek vaktiyse de Ulupınar’a uğrarız.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
9 / 26
Kış olduğu için Ulupınar’ın nehir üzerine kurulmuş restoranlarının çoğu kapalı ancak yol üzerindeki Kayalar Restoran hep açık. Yemekleri çok lezzetli ve fiyatları uygun. Kiremitte alabalık ve kiremitte kaşarlı mantarını mutlaka deneyin.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
10 / 26
Kaş’a vardığımızda kendimizi Cumhuriyet Meydanı’na attık ve günümüzün büyük bir kısmını meydandaki Çınaraltı Kafe’de çay içerek geçirdik.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
11 / 26
Koşuşturma yok, hangi plaja gideceğiz derdi yok ve akşam yemeği için yer bulma telaşı yoktu. Sonrasında kedilerin ev sahipliği yaptığı boş sokakların tadını çıkardık.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
12 / 26
Sokaklar daha tenha ve bence bu haliyle daha romantik. Begonviller sessizce baharı bekliyor. Yazın kalabalıktan yürüyemediğim sokaklarını doya doya gezdim ve bu kasabanın hâlâ gözümden kaçan birçok güzellik barındırdığını fark ettim.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
13 / 26
Her girdiğim sokakta kediler selamladı beni. Hepsi sokakları boş bulmanın mutluluğunu yaşıyor, kapı önlerinde miskin miskin yatıyorlardı.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
14 / 26
Çınaraltı’dan kafanızı sağa çevirip yukarı yürümeye başladığınızda Kaş fotoğraflarında bol bol gördüğünüz Uzun Çarşı çıkar karşınıza. Uzun Çarşı’nın hemen sonunda Kral Mezarı var.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
15 / 26
Uzun Çarşı’da yazın kalabalıktan zor yürürsünüz, bu nedenle fotoğraf çekmek de ayrı bir sıkıntıdır. Ben hazır boş bulmuşken çarşıdaki her dükkânın, evin fotoğrafını çeke çeke ilerledim.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
16 / 26
Kaş merkezde dolaştıktan sonra Kaş Marinaya gittik. Son dönemlerde Kaş Marina yeni açılan mekanlarıyla birlikte hareketli olmaya başladı. Marinadaki Oxygen Bar ve Passarella Restoran çok keyifli.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
17 / 26
Akşama doğru ise herkes tekrar merkezde toplanıyor. Havanın serinlemesiyle birlikte meydandaki Old House Kafe’de ateş yanmaya başlıyor ve ateşin etrafından dönen muhabbetlere doyum olmuyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
18 / 26
Kaş’ta eskiden bu mevsimde açık restoran, kafe ve otel bulmak zor olurdu ama son zamanlarda kış mevsiminde de rağbet gördüğü için çok sayıda açık yer var.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
19 / 26
Hangisinin kış atmosferi hoşunuza giderse orada keyifle zaman geçirin. Pazar kahvaltımızı Gözlemeci Müşerref’in yerinde yaptık.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
20 / 26
Müşerref teyzenin küçücük bir yeri var, yeri yaz kış açık ve çok lezzetli bazlama yapıyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
21 / 26
Konaklama için hiç telaşlanmanıza ve önceden rezervasyon yaptırmanıza gerek yok.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
22 / 26
Kaş merkezde ya da merkeze 5 km. mesafedeki Çukurbağ Yarımadasında birçok açık butik otel bulabilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
23 / 26
Güzel bir kış güneşi yakalarsanız, ki yakalama ihtimaliniz çok yüksek, Kaş’a 25 km uzaklıktaki Kalkan’ı ve Patara Antik Kenti’ni ziyaret edebilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
24 / 26
Kaş’a Ulaşım Kaş, Antalya merkeze özel araçla üç saat uzaklıkta.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
25 / 26
Antalya Otogarından otobüslerle de ulaşım sağlayabilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
SON GÜNCELLEME
26 / 26
Havayolu kullanacaksanız Antalya Havalimanı 220 km, Dalaman Havalimanı ise Kaş’a 150 km mesafede yer alıyor.