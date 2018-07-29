Türkiye'nin en sakin plajı! Şezlong, şemsiye ve insan kalabalığından uzak deniz tatili...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türkiye'nin en sakin plajı! Şezlong, şemsiye ve insan kalabalığından uzak deniz tatili...
Çok uzun zamandır Bademli Köyü’ne gitmek istiyordum ama bir türlü fırsatını bulamadım. Küçük bir araştırma yaptığımda sessiz sakin olduğu yazıyordu blog’larda. Gerçekten de öyleymiş. Özellikle Pissa Plajı’na bayıldım. Şezlong, şemsiye ve insan kalabalığından uzak, cennet gibi uçsuz bucaksız bir plaj...
Çok uzun zamandır Bademli Köyü’ne gitmek istiyordum ama bir türlü fırsatını bulamadım. Küçük bir araştırma yaptığımda sessiz sakin olduğu yazıyordu blog’larda. Gerçekten de öyleymiş. Özellikle Pissa Plajı’na bayıldım. Şezlong, şemsiye ve insan kalabalığından uzak, cennet gibi uçsuz bucaksız bir plaj...
Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
2 / 20
Bundan tam 25 yıl önce motorla çıktığım Ege turunu yeniden gerçekleştiriyor gibiyim. Bademli Köyü’nü çoktandır merak ediyordum.
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
3 / 20
Köye girince çarşının orada arabayı park edip durdum. “Nereye gideyim, nereyi göreyim” derken imdadıma köyün muhtarı yetişti.
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
4 / 20
Tam da oradaki kahvede oturmuş çay içiyordu. Kısa bir tanışmadan sonra Fransızların geçen yıl geldiğinden ve kayıp şehrin burada olduğunun kesinleştiğinden bahsediyor.
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
5 / 20
Bana koruk suyu ikram ediyor. “Bu koruk suyunu sadece Bademli’de içersin” diyor. Bademli küçücük bir köy ve oldukça sakin geldi bana. Herkes birbirini tanıyor.
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
6 / 20
Söylediklerine göre artık köy değil mahalleymiş. “Küçük, sakin bir Ege kasabasına yerleşeyim” klişesi burası için çok uygun. Zaman durmuş gibi. Pissa Plajı’na gitmek istiyorum ama nasıl gidilir hiçbir fikrim yok.
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
7 / 20
Muhtar elime bir kroki çizdi, çizgilerin izinde yola koyuldum. Çarşıdan çıkınca yön ağacı dedikleri bir göbeğe geldim. Cansız bir ağaç koymuşlar. O ağaçtan sağa dönmem gerekiyor.
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
8 / 20
Burası sahile giden yol. Bir müddet sonra solumda bir deniz beliriyor. Böyle doğru düzgün yol olmayan yerlerde nerede olduğumu asla bilemiyorum. “Nereye gidiyorsun ey Bahar” diyorum.
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
9 / 20
Çoğu zaman kaybolsam da bu sefer bulacağımdan eminim ve bingo!
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
10 / 20
Mavinin tonlarının birbiriyle dansı beliriyor, o kadar güzel ki...
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
11 / 20
Altın kumlu plaj Plaj, Bademli’ye 15 dakika uzaklıkta. Herhangi bir tabela yok ama plaj ücretsiz. Çok kalabalık değil. Kayıp şehrin peşine düşmeden önce biraz serinlemek için ideal. Sahilden bakınca denizin ortasında bahsedilen adayı görüyorum.
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
12 / 20
Tekneyle gidilebilen Ayanikola Kilisesi bu adada bulunuyormuş. Hava biraz esintili. O gün adaya gidemeyeceğimi öğrendim önceden. Kilisenin çoğunun yıkıldığından ama merdivenlerinin durduğundan bahsettiler. Sardala Koyu’ndaki Mankaya geliyor aklıma.
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
13 / 20
Oradaki kaya yapısına çok benziyor. İlk fotoğraflarını gördüğümde “Mankaya mı” diye bir eğilip bakmıştım. Pissa Plajı’nda bir müddet yüzüp gelenlere kayıp şehri ve suyun içindeki kalıntıları soruyorum.
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
14 / 20
Toparlanıp çıkarken atılmış çöpleri görünce çok üzüldüm. İnsanımız ne zaman öğrenecek böyle bakir yerleri temizleyen birilerinin olmadığını?
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
15 / 20
Kayıp şehrin izindeyim Şimdi kayıp şehrin peşine düşmek için Killik Plajı’nın olduğu tarafa gitmem gerekiyor. Geldiğim toprak yoldan geri asfalt yola çıkıyorum.
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
16 / 20
Asfat yola çıktığımda sağa gidersem Bademli Köyü’ne, sola gidersem Killik Plajı’na ulaşacağım. Muhtarın bana çizdiği kroki bu şekilde. Killik tarafına gidince sağı takip edip üç katlı beyaz evin oradan dönmem gerekiyor ama ne yaptıysam o beyaz eve ulaşamıyorum.
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
17 / 20
Sahil şeridi boyunca ücretli kamp alanlarından geçiyorum. Döne döne başım döndü. Bir Yahudi kalesi ve kayıp şehir var. Birkaç kişi duymuş, biliyor ama tarif edemiyor.
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
18 / 20
Yazlıkçıların evlerinin bulunduğu tek bakkalın oradan sahile inmemi söylüyorlar. İniyorum. Sorduklarım benimle dalga geçiyor. “Gidemezsin, bulamazsın.”
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
19 / 20
Umudumu kaybetmeye başladım. Hava çok sıcak çünkü. Sahilde de bir fırtına hâkim. Sahildeki evlerin önünden toprak yola sapıp denize kadar gidiyorum. Bir yıkıntıya ulaşıyorum ama hava öyle çok esiyor ki, suya girip kalıntıları görmek hayal...
Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
20 / 20
Kayıp şehir öyle bir kaybolmuş ki kimse bulamıyor. Sanırım Fransızların geri dönüp o kayıp şehre giden bir yol ve tabela koyması lazım ya da kazıp çıkarmaları gerekiyor. Belki kayıp şehri bulamadım ama daha önce adını duymadığım iki güzel plaj gördüm, öğrendim. Killik Koyu bilinen bir yerleşim olmuş ama Pissa Plajı zeytinliklerin içinden gidilen, henüz kimsenin kapmadığı bir yer... Daha detaylı bilgiler için www.nerdesinbahar.com linkine tıklayınız.