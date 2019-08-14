Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin en sakin plajı! Kalabalıktan uzak deniz keyfi...
Çok uzun zamandır İzmir'in Dikili ilçesindeki Bademli Köyü’ne gitmek istiyordum ama bir türlü fırsatını bulamıyordum. Küçük bir araştırma yaptığımda sessiz sakin olduğu yazıyordu blog’larda. Gerçekten de öyleymiş. Özellikle Pissa Plajı’na bayıldım. İnsan kalabalığından uzak, cennet gibi uçsuz bucaksız bir plaj...
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
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Çok uzun zamandır İzmir'in Dikili ilçesindeki Bademli Köyü’ne gitmek istiyordum ama bir türlü fırsatını bulamıyordum. Küçük bir araştırma yaptığımda sessiz sakin olduğu yazıyordu blog’larda. Gerçekten de öyleymiş. Özellikle Pissa Plajı’na bayıldım. İnsan kalabalığından uzak, cennet gibi uçsuz bucaksız bir plaj...
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
SON GÜNCELLEME
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Bundan tam 25 yıl önce motorla çıktığım Ege turunu yeniden gerçekleştiriyor gibiyim. Bademli Köyü’nü çoktandır merak ediyordum. Köye girince çarşının orada arabayı park edip durdum.
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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“Nereye gideyim, nereyi göreyim?” derken imdadıma köyün muhtarı yetişti. Tam da oradaki kahvede oturmuş çay içiyordu.
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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Kısa bir tanışmadan sonra Fransızların geçen yıl geldiğinden ve kayıp şehrin burada olduğunun kesinleştiğinden bahsediyor. Bana koruk suyu ikram ediyor.
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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“Bu koruk suyunu sadece Bademli’de içersin” diyor. Bademli küçücük bir köy ve oldukça sakin geldi bana. Herkes birbirini tanıyor. Söylediklerine göre artık köy değil mahalleymiş.
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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“Küçük, sakin bir Ege kasabasına yerleşeyim” klişesi burası için çok uygun. Zaman durmuş gibi. Pissa Plajı’na gitmek istiyorum ama nasıl gidilir hiçbir fikrim yok.
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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Muhtar elime bir kroki çizdi, çizgilerin izinde yola koyuldum. Çarşıdan çıkınca yön ağacı dedikleri bir göbeğe geldim.
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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Cansız bir ağaç koymuşlar. O ağaçtan sağa dönmem gerekiyor. Burası sahile giden yol.
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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Bir müddet sonra solumda bir deniz beliriyor. Böyle doğru düzgün yol olmayan yerlerde nerede olduğumu asla bilemiyorum. “Nereye gidiyorsun ey Bahar!” diyorum. Çoğu zaman kaybolsam da bu sefer bulacağımdan eminim ve bingo! Mavinin tonlarının birbiriyle dansı beliriyor, o kadar güzel ki...
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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Altın kumlu plaj Plaj, Bademli’ye 15 dakika uzaklıkta. Herhangi bir tabela yok, plaj ücretsiz. Çok kalabalık değil. Kayıp şehrin peşine düşmeden önce biraz serinlemek için ideal. Sahilden bakınca denizin ortasında bahsedilen adayı görüyorum.
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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Tekneyle gidilebilen Ayanikola Kilisesi bu adada bulunuyormuş. Hava biraz esintili… O gün adaya gidemeyeceğimi öğrendim önceden. Kilisenin çoğunun yıkıldığından ama merdivenlerinin durduğundan bahsettiler.
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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Sardala Koyu’ndaki Mankaya geliyor aklıma. Oradaki kaya yapısına çok benziyor. İlk fotoğraflarını gördüğümde “Mankaya mı?” diye bir eğilip bakmıştım.
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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Pissa Plajı’nda bir müddet yüzüp gelenlere kayıp şehri ve suyun içindeki kalıntıları soruyorum. Toparlanıp çıkarken atılmış çöpleri görünce çok üzüldüm. İnsanımız ne zaman öğrenecek böyle bakir yerleri temizleyen birilerinin olmadığını?
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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Kayıp şehrin izindeyim Şimdi kayıp şehrin peşine düşmek için Killik Plajı’nın olduğu tarafa gitmem gerekiyor. Geldiğim toprak yoldan geri asfalt yola çıkıyorum. Asfat yola çıktığımda sağa gidersem Bademli Köyü’ne, sola gidersem Killik Plajı’na ulaşacağım. Muhtarın bana çizdiği kroki bu şekilde.
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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Killik tarafına gidince sağı takip edip üç katlı beyaz evin oradan dönmem gerekiyor ama ne yaptıysam o beyaz eve ulaşamıyorum. Sahil şeridi boyunca ücretli kamp alanlarından geçiyorum. Döne döne başım döndü.
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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Bir Yahudi kalesi ve kayıp şehir var. Birkaç kişi duymuş, biliyor ama tarif edemiyor. Yazlıkçıların evlerinin bulunduğu tek bakkalın oradan sahile inmemi söylüyorlar. İniyorum. Sorduklarım benimle dalga geçiyor. “Gidemezsin, bulamazsın” umudumu kaybetmeye başladım. Hava çok sıcak çünkü. Sahilde de bir fırtına hâkim.
Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
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Sahildeki evlerin önünden toprak yola sapıp denize kadar gidiyorum. Bir yıkıntıya ulaşıyorum ama hava öyle çok esiyor ki, suya girip kalıntıları görmek hayal... Kayıp şehir öyle bir kaybolmuş ki kimse bulamıyor. Sanırım Fransızların geri dönüp o kayıp şehre giden bir yol ve tabela koyması lazım ya da kazıp çıkarmaları gerekiyor. Belki kayıp şehri bulamadım ama daha önce adını duymadığım iki güzel plaj gördüm, öğrendim. Killik Koyu bilinen bir yerleşim olmuş ama Pissa Plajı zeytinliklerin içinden gidilen, henüz kimsenin kapmadığı bir yer... Daha detaylı bilgiye 'nerdesinbahar.com' adresinden ulaşabilirsiniz.