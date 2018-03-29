Türkiye'nin en sakin adresleri! Kafanızı dinleyip, hayatın karmaşasından uzaklaşacaksınız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İlkbaharın gelmesiyle birlikte özellikle hafta sonu gezilecek yerler listesi de yapılmaya başlandı. Eğer hafta sonu gidecek bir yer bulamıyor ve baharın güzelliğinden mahrum kalmak istemiyorsanız bu haber tam size göre. İşte birbirinden güzel 10 hafta sonu adresi…
İlkbaharın gelmesiyle birlikte özellikle hafta sonu gezilecek yerler listesi de yapılmaya başlandı. Eğer hafta sonu gidecek bir yer bulamıyor ve baharın güzelliğinden mahrum kalmak istemiyorsanız bu haber tam size göre. İşte birbirinden güzel 10 hafta sonu adresi…
Fotoğraflar: Alamy, www.visitizmir.org
Ömer Faruk METİN
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Dünyada ilk kez batıdan doğuya göçen insanların köyü: Misi Köyü Misi Köyü İstanbul’a yakın olmasının yanında tarihiyle de dikkat çekiyor. 2 bin yıllık geçmişe sahip Misi Köyü, Bursa’da yer alıyor. Köyün keşfi milattan sonra 183 yılında, Alex ismindeki bir keşiş tarafından gerçekleşmiş. Köyün bilinen ilk adı ise ‘Mysia’. Aynı zamanda diğer tarihi bilgi de ünlü tarihçi Heredot’a dayanıyor.
Ömer Faruk METİN
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Heredot’a göre Trakya’dan Anadolu’ya geçen altı kavimden biri olan Mysiler burada ‘Misyalılar’ adıyla bir birlik kurmuşlar. Kurulan bu birlik dünya tarihinde ilk kez batıdan doğuya geçen kavim olarak bilinmekte. Tarihi hakkında söylenecek daha çok şey olsa da biraz da Misi Köyü’nde gezilecek yerlerden bahsedelim.
Ömer Faruk METİN
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Misi Köyü’nde bir çocuk kütüphanesi bulunuyor. Kütüphane ufak yaş ve ilköğretim olarak ikiye ayrılmış. Giriş ise ücretsiz.
Ömer Faruk METİN
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Köyde bir de Etnografya Evi bulunuyor. Karagöz Gölge Oyunu’nu günümüzde de yaşatmaya çalışıyorlar. İçeride yöresel kıyafetlerden köye has hediyelik eşyaya kadar birçok şey bulunuyor.
Ömer Faruk METİN
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Şüphesiz köyün en ilgi çekici yeri buram buram Osmanlı kokan sokakları… Burada birçok fotoğraf çekebilir ve yürüyüş yapabilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Yeşil cennet: Kaz Dağları Ülkemizde bulunan birçok doğal güzellikten biri olan Kaz Dağları’nı hiç gezmediyseniz şimdi tam sırası. Kaz Dağları, muhteşem doğal güzelliklerinin yanı sıra Yunan mitolojisinde önemli bir yeri olmasıyla göze çarpıyor.
Ömer Faruk METİN
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Yunan mitolojisinde dağın adı İda Dağı ve birçok tarihi olay burada yaşanmış. Sonradan dağa Türkmenlerin göç etmesi ile adı ‘Kaz Dağı’ olmuş. 1993 yılında ise UNESCO tarafından Milli Park ilan edildi ve koruma altına alındı. Kaz Dağları Çanakkale ve Balıkesir il sınırında bulunuyor.
Ömer Faruk METİN
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Bu sebepten seyahatinizde birçok yeri gezme olanağı yakalayabilirsiniz. Kaz Dağları’nda, adının anlamı ‘Sıçrayan Su’ olan Sütuven Şelalesi’ni ve döküldüğü yerde oluşan Hasanboğuldu Göleti’ni ziyaret edebilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Aynı zamanda günümüzde çok ilgi gören dinlenme alanlarından Pınarbaşı’nın güzelliğine de şahit olabilirsiniz. Dağın yakınlarında bulunan Adatepe Köyü ve Yeşilyurt Köyü’nü de görmeden sakın dönmeyin.
Ömer Faruk METİN
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Osmanlı’nın arka bahçesi: Mudurnu Mudurnu, Osmanlı’dan kalma sokakları ve gezilip görülecek yerleri kadar lezzetleriyle de dikkat çeken bir yer. Listedeki diğer yerler gibi Mudurnu da tarihi açıdan oldukça zengin bir yer.
Ömer Faruk METİN
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Tam olarak bir Osmanlı köyü olan Mudurnu’da Osmanlı’ya ait pek çok önemli yapı bulunuyor. Demirciler Çarşısı görmeniz gereken yerler arasında...
Ömer Faruk METİN
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Buranın önemli bir özelliği; 700 yıllık süren ahilik geleneğinin burada hâlâ yaşatılması. Bir diğer yer de Osmanlı’dan kalma konaklar.
Ömer Faruk METİN
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Bazıları bakımsız olsa da birçok konak restoran ve otel olarak hizmet veriyor. Ayrıca Mudurnu civarında dağ yürüyüşü yapmak için parkurlar da bulunuyor.
Ömer Faruk METİN
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İlkbaharın gelişini karşılamak için en güzel yer: Sığacık Ege’nin bütün güzelliğini içinde bulunduran bir başka yer de Sığacık. Burasının da her Ege yerleşkesi gibi tarihi eskilere dayanıyor. Sığacık’ta bir de Teos Antik Kenti bulunuyor. Dönemin ‘sanat merkezi’ olarak adlandırılıyor bu yer. Ayrıca ilk tiyatro oyuncuları birliğinin kurulduğu yer burası.
Ömer Faruk METİN
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Tarihi yerlerinin yanı sıra plajları ile de göz dolduruyor Sığacık. Akkum Plajı mutlaka görmeniz gereken bir plaj. Sakinliğini kanıtlar nitelikte bir harekette bulunan Sığacık, 2009 tarihinde Cittaslow’a katılmış. Yani Sakin Kentler Birliği’ne üye olmuş. Aynı zamanda salı günleri kurulan organik pazar bulunuyor. İlkbaharın gelişini karşılamak için Ege harici bir yer düşünemiyorsanız bu yer tam size göre.
Ömer Faruk METİN
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Tarihin avuçlarının içinde bir kent: Çanakkale Çanakkale, geçmiş zamanlara dayanan tarihi ve bizim tarihimizdeki önemi açısından gezilip görülmesi gereken bir yer. Bunların yanı sıra yeşil ve mavi renklerinin uyumu ve insana ağzını açık bıraktıracak güzellikteki manzaralarıyla da görülmesi gerekiyor.
Ömer Faruk METİN
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Çanakkale’de Çanakkale Savaşı’ndan kalan eserlerin yanında, bölgede hâkimiyet kurmuş devletlere ait eserler de mevcut. Şehitler Abidesi’ni de içine alan Gelibolu Yarımadası Milli Parkı’nı ziyaret etmelisiniz.
Ömer Faruk METİN
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Bu milli parkta Avustralya, Yeni Zelanda, İngiliz ve Fransız askerilerinin yanı sıra 60 bini aşan Türk askerinin anıtları bulunuyor. Aynı zamanda bölgede bulunan muharebe alanları, gemiler vb. gibi yerler tarihi sit alanı ilan edildiğinden kolaylıkla gezilip görülebilir.
Ömer Faruk METİN
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Çanakkale’ye gidilmişken görülmeden gelinmemesi gereken bir diğer yer de Troya Antik Kenti. Bu antik kent 1988 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. İlyada Destanı’nda bahsedilen Truva Savaşı da burada yapılmış. Yine bölgede bulunan tarihi Truva Atı ziyaretçilerini bekliyor.
Ömer Faruk METİN
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İstanbul Boğazı’nın sonu Karadeniz’in başlangıcı: Rumeli Feneri – İstanbul Rumeli Feneri, İstanbul Boğazı’nda Sarıyer ilçesinde bulunuyor. Rumeli Feneri’nin yanında şirin bir de balıkçı köyü bulunuyor. Aynı zamanda İstanbul Boğazı’na Karadeniz’den ilk giriş noktası.
Ömer Faruk METİN
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Rumeli Feneri, 1855 yılında Kırım Savaşı esnasında Fransız ve İngiliz savaş gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e çıkmalarını kolaylaştırmak için yapılmış.
Ömer Faruk METİN
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Hemen karşısında da Anadolu Feneri bulunuyor. Rumeli Feneri’ni gördükten sonra çevresinde bulunan Garipçe Köyü’nü ziyaret edebilirsiniz. Rumeli Feneri’nde Cenevizlilerden kalma, şuan bakımsız olan Rumeli Feneri Kalesi bulunuyor.
Ömer Faruk METİN
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Fenere çıkış olmasa da bölgenin eşsiz manzarası güzel fotoğraflar çekmek için size yetecektir.
Ömer Faruk METİN
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Artvin’in gözbebeği: Şavşat Karagöl Doğal güzellikleriyle insanın başını döndüren bir diğer yer de Artvin’de bulunuyor. Bu göl; doğası, yeşil ağaçlık alanları ile ilkbaharın en ideal yerlerinden. Şavşat Karagöl bir Milli Park...
Ömer Faruk METİN
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Bu yüzden doğasına dokunulmamış. Gölün bulunduğu alanda birçok yayla ve orman bulunuyor. Şavşat Karagöl’e çok yakında yer alan bir diğer göl ise Borçka Karagöl.
Ömer Faruk METİN
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Bu iki göl genellikle bir arada anılıyor. Doğal güzellikleriyle biri diğerini aratmıyor.
Ömer Faruk METİN
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Şavşat Karagöl, ya da isterseniz Borçka Karagöl’de ilkbaharın gelişi ile cıvıldayan kuşları dinleyebilir ve gölün eşsiz güzelliğini izleyebilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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İstanbul’un akciğerleri: Belgrad Ormanları – İstanbul İstanbul’un günden güne yeşil alanlarını kaybetmesi çoğumuzda endişe yaratıyor. İnsanların ve çocukların çimende oynamasını isteyen belediyeler parklar inşa etse de tam olarak yeterli olmuyor. Siz de bizim gibi düşünenlerdenseniz İstanbul’da bulunan Belgrad Ormanı tam size göre.
Ömer Faruk METİN
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Eşsiz doğası, yürüyüş yollarıyla bir zamanlar İstanbul’un su ihtiyacı da buradan karşılanıyormuş. Havanın sıcak olduğu zamanlarda piknik için tercih edilen yerlerden Belgrad Ormanı. Ormanın yakınında bulunan Atatürk Arboretumu’nu da ziyaret edebilir ve içeride bulunan yüzlerce ağaç hakkında bilgi alabilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Ege Deniz’inin en güzel adası: Cunda Temiz denizleri, yeşil sokakları ve sahillerinde yürüyüş yapabileceğiniz, yüzebileceğiniz tipik bir Ege adası Cunda. Tam anlamıyla huzurun kol gezdiği bu adada birçok gezilebilecek yer de bulunuyor. Taş sokakları arasında kaybolup, tarihi eserleri tek tek incelemek yorgunluğunuzu unutturmaya yeter de artar…
Ömer Faruk METİN
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Cunda Adası’nda bulunan Taksiyarhis Kilisesi, belki de adanın en önemli yapıları arasında. Aynı zamanda kilise Rahmi M. Koç Müzesi’ne de ev sahipliği yapıyor. Bir minare eklenerek camiye dönüştürülmüş. Camiye dönüştürülmüş bir diğer kilise de Saatli Camii.
Ömer Faruk METİN
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Bu cami bölgedeki en yüksek ikinci kilise konumunda… Bir diğer kilise de tamamen ayakta kalmasa da günümüze kadar gelmeyi başarmış olan Panaya Kilisesi. Bu kilisede sadece birkaç duvar kalmış olsa da freskler hâlâ görülebilir.
Ömer Faruk METİN
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Ege’nin tarihi burada atıyor: Foça Eski zamanlara uzanan tarihi ve güzel manzaralarıyla hem kültürel hem de doğa gezisi yapmak mümkün. Burada yapılan tekne turlarına da katılmadan dönmeyin. Burada bulunan kayalıklarda yaşayan Akdeniz foklarını görme şansı elde edebilirsiniz. Akdeniz foklarının koruma altında olduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Ömer Faruk METİN
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Tarihinin eskilere dayanması sebebiyle sokaklarında kendinizi bir müzede gibi hissedebilirsiniz. Bölgede Athena Tapınağı, Foça’nın simgelerinden olan yel değirmenlerini, Kybele Tapınağı’nı ve daha birçok eseri görebilirsiniz. Sokaklarında bulunan taş evler de dikkatinizi çekecektir. Foça seyahatinizde Ege’nin eşsiz mutfağından zeytinyağlı yemekleri ve balıkları yiyerek midenize de şölen yaratabilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Karadeniz'in en güzel 10 yaylası İşte herkesin bir gün gidip görmek isteyeceği, doğanın kendini tüm asaletiyle sergilediği en iyi 10 Karadeniz yaylası… Detaylar için videoya tıklayınız