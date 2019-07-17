Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin en sakin 10 plajı! Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...
Ülkemiz deniz tatili yapmak isteyenler için çok güzel bir yer. Kumlu, taşlı, dalgalı, sığ her tür koylara ve plajlara sahibiz. Bu yaz popüler plajların dışında biraz daha sessizlik arıyorsanız sizin için güzel bir liste hazırladık.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ülkemiz deniz tatili yapmak isteyenler için çok güzel bir yer. Kumlu, taşlı, dalgalı, sığ her tür koylara ve plajlara sahibiz. Bu yaz popüler plajların dışında biraz daha sessizlik arıyorsanız sizin için güzel bir liste hazırladık.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Mimoza Koyu / Karaburun - İzmir Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip. Nergis kokan sokakları, üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici. Özellikle Mimoza Koyu Plajı, Karaburun’un merkezinde yer alan en güzel koylardan biri… Ne dalga var ne de rüzgâr… Çakıltaşlı bir sahili var. Burayı özel kılansa hiçbir zaman kalabalık olmaması… İşletme bakımından da sade ve sessiz bir yer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Panayır İskelesi Plajı – Kırklareli Panayır İskelesi Koyu ilçe merkezine 47 kilometre mesafede Kışlacık Köyü’nde yer alıyor. İğneada longozunun en doğusunda, sakin ve huzurlu bir yer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ulaşılması biraz zahmetli ama gitmeye değer. 20 metre genişliğinde ve yaklaşık 200 metre uzunluğunda bir kumsalı var. Ege ya da Akdeniz’de denize girmek istemeyenler için güzel bir adres…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Falez Plajları / Antalya Antalya'da falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan mavi bayraklı falez plajları en çok ilgi gören plajlardan… Erenkuş Falez Plajı'yla başlayıp eski Lara Yolu üzerinde Konserve Koyu'na kadar sıralanan 5 plaj, günün ilk saatlerinden itibaren dolmaya başlıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Plajların ilki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’yı ziyaretinde “Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel şehridir” dediği nokta Erenkuş’ta yer alıyor. Erenkuş’ta, çay, kahve, su gibi içeceklerin; hamburger, tost gibi yiyeceklerin bulunabileceği bir büfe hizmeti de mevcut.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Eski Lara Caddesi’nin devamında Erdal İnönü Kent Parkı içinde de mavi bayraklı falez plajı bulunurken giriş ücreti olmayan plajların üçüncüsü Manavoğlu Parkı’nda bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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625 metrekarelik ahşap bir platform üzerine kurulu İnciraltı Falez Plajı’nda da büfe hizmeti mevcut. İnciraltı’nın devamında ise Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe’nin hemen alt tarafında Mobil Falez Plajı yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Belediye falez plajlarının sonuncusu ise Konserve Koyu’nda bulunuyor. Mavi bayraklı plaj, 1800 metrekarelik bir ahşap platformda yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yahşi Koyu / Bodrum - Muğla Ortakent ve Yahşi köylerinin birleşiminden oluşan ve plaj cenneti olan Ortakent Yahşi, biri halk plajı olmak üzere toplamda beş adet mavi bayrak ödüllü plaja sahip. Yahşi Koyu’nun upuzun bir sahili bulunuyor. Etrafında plaj işletmeleri var ve fiyatlar Bodrum’daki diğer yerlere göre daha ekonomik.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Geçmişte bölgedeki mandalina ağaçlarının yaydığı kokudan dolayı Müskebi (mis gibi) ismiyle anılan Ortakent Yahşi, Bodrum merkeze yaklaşık 12 km uzaklıkta ve beldeye merkezden hareket eden Turgutreis minibüsleri ile 20 dakikada ulaşmak mümkün.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Faselis / Antalya Faselis (Phaselis), Beydağları Sahil Milli Parkı’nın sahil kesiminde yer alan ve tarihi MÖ 700’lü yıllara dayanan antik bir kent. Kent MÖ 7. yüzyılda Rodos'lular tarafından kurulmuş.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Uzun yıllar Likya'nın doğu kıyısının en önemli liman özelliğini korumuş. Faselis'in dört limanı var: Kuzey Limanı, Savaş Limanı veya Korunmuş Liman ve Güneş Limanı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Denize kadar ulaşan kızılçam ağaçları arasında tertemiz, berrak, masmavi Akdeniz’le buluşup muhteşem bir manzarada zaman geçirmek harika… Yeşille mavinin buluştuğu koylarda plajlar ince taşlı çakıl. Tarihle iç içe bu antik limanlarda, koylarda ve plajlarda yüzmek gerçekten çok farklı bir deneyim…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İnkumu Plajı - Bartın Amasra’ya 30 km uzaklıkta bulunan orman içindeki plajın uzunluğu yaklaşık 2.5 kilometre.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bol miktarda market ve restoranın bulunduğu plajda konaklama tesisleri de var. Denizden yüksekte kalan kafeteryalarda bir şeyler içerek Karadeniz’i seyretmek apayrı bir keyif.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ayazma Plajı / Bozcaada - Çanakkale Bozcaada’da deniz keyfi yapabileceğiniz çok sayıda koy var. Ancak en ünlüsü adanın arka kısmındaki Ayazma Plajı. Altın rengi, incecik kumu ve pırıl pırıl turkuaz denizi ile oldukça etkileyici. Burası günübirlik tesislerin toplandığı tek plaj.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kumsalın üstündeki yol boyunca sıralanmış restoranlar plaja ayrı bir hava katıyor. Hafta sonları kalabalık ama hafta içi biraz daha sakin. Bozcaada merkezine yaklaşık 7 km uzaklıkta yer alan plaja ilçe merkezinden kalkan minibüslerle gidebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İztuzu Plajı / Dalyan - Muğla İztuzu plajı, Muğla ilinin Ortaca ilçesine bağlı olan Dalyan beldesi yakınlarında bulunan 4,5 km uzunluğa sahip bir Akdeniz plajı. Plaj, deniz suyu ile tatlı su arasında bulunan ender plajlardan biri.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Plaja, Caretta caretta'ların yumurtalarını bırakmasından dolayı ‘Kaplumbağa Plajı’ (Turtle Beach) da denilmekte. Plajda denize girenlerin yumurtalara zarar verememesi için yumurtaların olduğu bölgeler düzenli olarak işaretleniyor. Uçsuz bucaksız bir kumsalı olan plaj, genelde dalgalı oluyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Olimpos / Antalya Olimpos, yemyeşil doğası ve tarihi dokusuyla huzur dolu bir tatil beldesi. 'Caretta caretta'ların üreme yeri olması sebebiyle Olimpos sit alanı kabul edilmiş ve koruma altına alınmış durumda.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Betonlaşmadan uzak, beş yıldızlı ‘her şey dahil’ konseptinin haricinde tatil yapmak istiyorsanız Olimpos’u tercih edebilirsiniz. Denizi de harika… Burada plajın üst kısmı kumlu, denizin içi ise taşlı. Gece konaklama yapabileceğiniz bungalov tarzı yapılar da var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Damlataş ve Kleopatra Plajı / Alanya- Antalya Mavi Bayraklı Damlataş ve Kleopatra Plajları Alanya'ya girişte tarihi yarımadanın, Alanya Kalesi’nin batı tarafında yan yana yer alır. Damlataş Plajı Damlataş Mağarası’nın önündeki kıyı. Tarihi yarımadanın batı eteklerine dayanmış.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Mısır kraliçesi Kleopatra ile Roma İmparatoru Antonius’un burada yüzmüş olmasıyla ünlü. Plajın yarımadaya doğru uzanan ve iri taşlardan oluşan küçük koyu Kleopatra adıyla biliniyor. Mavi bayraklı bu bölgede çok sayıda plaj işletmesi bulunuyor. Güzel bir deniz tatili için oldukça ideal.