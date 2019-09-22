Türkiye’nin en özgün 10 köyü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İnsanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği topraklarda yaşıyoruz. El değmemiş doğa, yüzlerce yılın gelenek ve görenekleri, geçmişin mimari dokusu, en orijinal ve doğal tatlar halen bu köylerde varlığını sürdürüyor. Bu nedenledir ki gezginlerimizin bu küçük yerleşimlere olan ilgisi her geçen yıl biraz daha artıyor. Biz de Türkiye’de mutlaka görülmesi gerken köylerin peşine düştük.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
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İnsanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği topraklarda yaşıyoruz. El değmemiş doğa, yüzlerce yılın gelenek ve görenekleri, geçmişin mimari dokusu, en orijinal ve doğal tatlar halen bu köylerde varlığını sürdürüyor. Bu nedenledir ki gezginlerimizin bu küçük yerleşimlere olan ilgisi her geçen yıl biraz daha artıyor. Biz de Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken köylerin peşine düştük.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Coşkun Aral / Fotoğrafçı Bir göl, iki batık: Halfeti ve Belkıs köyleri, Antep-Urfa Son yıllarda gezgin rotaları arasına giren Halfeti ve Belkıs köyleri tarih, doğa ve kültür meraklıları için muhteşem bir destinasyon.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bilecik Barajı’nın oluşturduğu göl bu iki köy ayrı bir özgünlük kattı. Bölgedeki görkemli Roma İmparatorluk dönemi kalıntıları Gaziantep’e ve Şanlıurfa’ya muhteşem birer arkeoloji müzesi kazandırdı.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Halfeti de özellikle sualtı, su üstü ve drone fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Gaziantep ve Şanlıurfa arasındaki bu köylerin bir başka özelliği de nefis yerel lezzetleri.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı 100 yıllık göç hikâyesi: Ulupamir Köyü, Van Van’ın muhteşem coğrafyasının içinde, uzaktan sıradan bir köy görünse de Ulupamir Köyü’nün göçlerle harmanlanmış tarihi bir yapısı var.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Van’ın muhteşem coğrafyasının içinde, uzaktan sıradan bir köy görünse de Ulupamir Köyü’nün göçlerle harmanlanmış tarihi bir yapısı var.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Sakinlerinin çekik gözleri ve etraftaki geleneksel kilimleri Asyalı kökenlerini ele veriyor.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Aynur Tartan / TV programcısı, gazeteci Türkiye’nin kıymetlisi: Vakıflı Köyü, Hatay Musa Dağı’nın eteklerinde kurulu yerleşim, Türkiye’nin kalan tek Ermeni köyü... Hatay’ın Samandağ ilçesine 3 kilometre uzaklıkta. Gelenekler yüzyıllardır bozulmadan sürüyor.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Her yıl ağustos ayının ikinci pazarı kutlanan ve Hıristiyan âlemince kutsal kabul edilen Meryem Ana Yortusu, dinsel bir tören olmanın yanı sıra farklı din ve mezhepleri bir araya getiriyor.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Havası, manzarası, organik ürünleri ve lezzetleriyle Türkiye’nin en farklı köylerinden… Ceviz reçeli denenmeli.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Deniz Sipahi / Hürriyet Ege temsilcisi Adı gibi şirin: Şirince, İzmir İzmir’in Selçuk ilçesine 8 kilometre uzaklıkta eski bir Rum Köyü. Özgün adı Kırkınca… Cumhuriyet’in ilk yıllarında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik’in talimatıyla ismi ‘Şirince’ olarak resmileştirilmiş.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Köyde bağcılık, şarap üretimi ve zeytincilik yapılıyor. Bazı Rum evleri pansiyon olarak hizmet veriyor.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Tabela kirliliği yok. Adı gibi şirin. Doğal bir film platosu gibi! İçindeki Matematik Köyü’nde vakit geçirmeye doyamazsınız.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Mutlu Tönbekici / ‘Küçük Oteller’ kitabı yazarı Film seti gibi: Yukarı Doğanbey, Aydın Doğanbey Köyü 1980’lerde aşağı taşınınca, eskiden Rumların yaşadığı asıl yerleşim hem ‘Yukarı’ adını aldı hem de kaderine terk edildi.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yıllar sonra Türkiye’nin önde gelen entelektüelleri tarafından evler satın alıp restorasyonlar yapıldı ve bugün inanılmaz güzellikte mimari örnekler ortaya çıktı.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Köy adeta zaman içinde hareket kazandı. Halen yaşayan kimse olmadığından yılın çoğu zamanı yine hayalet köy durumunda. Yapımcılar için doğal set işlevi görüyor.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı Masalın içindeymiş gibi: Özgüven köyü, Artvin Artvin’in Yusufeli ilçesinin Altıparmak Dağları tarafında olan Özgüven Köyü yüksek zirvelerin arasında saklanmış bir masal dünyası adeta. Altı taş, üstü ahşap evlerinin yanı sıra muhteşem doğası bu pek de fazla bilinmeyen köyü en özgün köyler arasında sokmaya yetiyor. Fotoğraf: Yıldırım Güngör
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Özgüven Köyü’nü eteklerinde saklayan Marsis Dağları silsilesi içindeki birkaç kademe halinde düşen 165 metrelik ‘Ciro Şelalesi’ ise bu masal köyün bir başka doğal değeri. Fotoğraf: Yıldırım Güngör
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Şoray Uzun / TV programcısı, gezgin Osmanlı’dan günümüze: Cumalıkızık, Bursa Uludağ’ın kuzey eteklerinde kurulmuş ve halen yaşayan beş Kızık köyünden biri. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kurduğu köylerden. Osmanlı mimarisinin en tipik ve renkli örnekleri burada.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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2000’de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edildi. Neredeyse kurulduğu zamanda donmuşçasına günümüze değin aynı şekilde kalmış.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Köyde bir etnografya müzesi de var. Özellikle ev yapımı reçelleri mutlaka tadılması gereken lezzetlerden!
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Erdal İpekeşen / Gazeteci Yeryüzünde bir cennet: Maçahel, Artvin Borçka ilçesine bağlı Maçahel, Karçal Dağları eteklerinde kurulu yedi köyden oluşuyor. Merkez köyün ismi Camili. Maçahel’in en önemli özelliği, UNESCO’nun da 2005 yılında tescillediği, dünyada ekosistemi bozulmamış nadir alanlara verilen ‘Biyosfer Rezerv Alanı’ unvanı taşıyor olması.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Coğrafi yapısı, benzersiz biyoçeşitliliği ve doğa harikaları ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Maçahel ayrıca Kafkas balıyla meşhur. Her yıl ağustos ayının ortalarında düzenlenen festival zamanı bölgenin en canlı ve kalabalık olduğu dönem.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Gülhan Şen / TV programcısı, gezgin İhtişamlı yapılar: Ortahisar ve Uçhisar, Nevşehir Bazı yerler vardır ki gözlerinizin önünde dursa da gerçek olduğuna inanamazsınız! Sizi bir rüyada, fantastik bir filmin içinde veya zaman yolculuğundaymışsınız gibi hissettirir.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Kapadokya’da yer alan Uçhisar ve Ortahisar köyleri, özellikle de ihtişamlı kalelerinin etkisiyle adeta bir ‘Game of Thrones’ mekânına benziyor. Henüz görmediyseniz hayal dünyanıza büyük bir borcunuz var demektir.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Mustafa Türker Erşen / Atlas Dergisi Yazıişleri Müdürü Manzarası en güzel köy: Lübbey, İzmir İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey, Türkiye’de gördüğüm en ilginç köy. Bozdağlar’da iki tarafı uçurum olan yüksek bir sırta kurulmuş. Tarihi evleri, coğrafyaya uyumu ve manzarasıyla çok çarpıcı bir yer.
Melis YILMAZ ve Büşra KORKMAZ | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Sarp bir arazide olduğu için sakinleri taşınmış, Çamyayla adlı yeni köye yerleşmiş. Lübbey’e arada bir geliyorlar. Bu nedenle genellikle sakin, eski dokusunu da korumayı sürdürüyor.