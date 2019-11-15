Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin en masalsı yolculuğu... Renk cümbüşü içerisinde eşsiz manzaralar sunuyor.
Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra son zamanlarda yabancı turist ve üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan Doğu Ekspresi, Ankara ile Kars arasında sonbaharda yolculuk yapan konuklarına renk cümbüşü içerisinde eşsiz manzaralar sunuyor.
Seferleri yoğun ilgi gören Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, Ankara'dan başlayarak Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan ve Erzurum illerini içeren Türkiye'nin en eski hatlarından olan seferini ortalama 25 saat sonra Kars'ta tamamlıyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Masalsı yolculuğun sosyal medyada sıkça paylaşılmasıyla dikkati çeken Doğu Ekspresi, yaz aylarında yemyeşil örtüyle kaplı olan ve sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne bürünen doğanın muhteşem manzarası karşısında seyahat etme fırsatı sunuyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Güzergah üzerindeki rengarenk ağaçlar ile çiçeklerin yer aldığı arazilerin yanı sıra dere, akarsu ve derin kanyonların eşsiz manzarasını yolcularına sunan Doğu Ekspresi, kış ve bahar mevsiminde olduğu gibi doğada renk cümbüşünün yaşandığı sonbahar da konuklarına unutulmaz yolculuk yaşatıyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Dört mevsim seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan Doğu Ekspresi'ne artan talebi karşılamak için hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi de vatandaşın gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle 29 Mayıs'tan itibaren seferlerini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Her iki trenle Ankara'dan yola çıkıp Kars'a kadar birçok şehri geçen yerli ve yabancı turistler, sonbahar renkleri arasında adeta masalsı bir yolculuk yapıyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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"Bu yolculuk kesinlikle masalsı" Yolculardan Kerem Perit de sonbahar aylarında yaşanan renk cümbüşünü en iyi Doğu Ekspresi'yle seyahat ederek görebildiklerini ifade ederek şunları kaydetti:
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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"Doğu Ekspresi ile sonbahar aylarında yapılabilecek en güzel seyahatlerden biri. Sonbaharın sarısını, turuncusunu ve kırmızısını Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars'ın o doğal güzelliğini görebiliyorsunuz. Yabancı turistler Rusya ve Avrupa'dan gelerek bu trenle yolculuk yapıyor. Doğu Ekspresi'ne ilgi oldukça fazla."
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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"Doğu Ekspresi ile bütün mevsimler çok güzel" Emekli gazeteci Ali Narin ise Doğu Ekspresi ile seyahat etmenin bir ayrıcalık olduğunu vurgulayarak, "Doğu Ekspresi'ne binmek bir ayrıcalıktır. Doğu Ekspresi ile sadece sonbahar değil, bütün mevsimler çok güzel.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Seyahat sırasında gördüğünüz manzara anlatılmaz, şiire ve röportajlara konu olacak kadar güzeldir. Bu manzarayı ancak Doğu Ekspresi ile yolculuk yaparsanız anlarsınız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Trenin yolcularından üniversite öğrencisi İrem Ayebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi ile sonbahar aylarında seyahat etmenin ayrı güzelliği olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Ayebe, "Kışın da Doğu Ekspresi ile seyahat ettim ancak sonbaharda yaptığım bu seyahat bambaşka güzel.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
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Şu an bu güzelliği anlatamam ama bu yolculuk kesinlikle masalsı yolculuk. Bunu ancak yaşayarak görebilirsiniz. Ben herkese böyle bir yolculuğu tavsiye ediyorum." dedi.