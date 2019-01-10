Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye’nin en iyi korunmuş köyü! Tek bir çivi çakmak bile yasak...
Çanakkale Küçükkuyu ilçesinde küçücük bir sit alanı Adatepe… Türkiye’nin en iyi korunmuş köyü olarak da biliniyor. Rum ve Türk mimarisinin izlerini taşıyan binaların bulunduğu Adatepe adeta huzura açılan birer pencere… Hafta sonunda biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre...
Çanakkale Küçükkuyu ilçesinde küçücük bir sit alanı Adatepe… Türkiye’nin en iyi korunmuş köyü olarak da biliniyor. Rum ve Türk mimarisinin izlerini taşıyan binaların bulunduğu Adatepe adeta huzura açılan birer pencere… Hafta sonunda biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre...
Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Kaz Dağları ve Edremit Körfezi’nin dibinde bulunan bu köy yıllarca ev sahipliği yapmış insanlara... Binalardaki her taş yüz yılların emeği, hatırası... Türkler bu köyde Selçuklu dönemi itibariyle yaşamışlar. Midilli’den gelen Rumlarla beraber ise bu köyde yaşamışlar. Kurtuluş Savaşı sonrasında mübadele ile ayrılmış.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Rumlar Girit’e, Atina’ya göçmüş. Burada kalan Türkler de yıllara tutunamamış ve köyü terk etmişler. 1950’li yıllarda evler sahipsiz kalmış. 1989 yılında sit alanı ilan edilen Adatepe’de evlerin 110 tanesi yeniden restore edilmiş ve turizm için güzel bir yatırım olmuş.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Adatepe’de günümüzde Anıtlar Kurulu izni olmadan bir çivi bile çakılamıyor. Her şey izne tabi. Hal böyle olunca tesis sayısı da az kalıyor tabi.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Ama büyük şehirlerden kaçan insanların keşfetmesiyle Adatepe’de satın alınan ev sayısı da artmış. Adatepe’nin sakinleri kaybolmak üzere olan bir köyü yeniden ayağa kaldırmış ve hayat bağlamış... Burası günümüzde Ege’de ciddi bir cazibe merkezlerinden... Adatepe’de Zeus Sunağı’nın bulunduğu tepeye çıktığınızda önünüze bakmaya doyulmayan bir manzara çıkıverir; kıyısındaki köylerden dört mevsim dumanlar yükselen Edremit körfezi, Ayvalık civarındaki adalar ve bütün baştan çıkarıcılığıyla Midilli...
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Dağlardan gelen yaban mersinlerinin, keçiboynuzlarının, taze limon kekiklerinin ve adaçayının kokusu Ege’den gelen meltemle harmanlanır. Buradan bakıldığında zeytinlikler uçsuz bucaksızmış gibi gelir insana...
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Zeytin ağacının mücizeleri Geçmişi günümüzden yedi bin yıl öncesine dayanan zeytin ağacı, bu ağacın meyvesi olan zeytin ve zeytinin özü sayılan zeytinyağı tarihin her döneminde kutsal sayılmış ve birçok efsanenin de kaynağı olmuştur. Ve rivayet odur ki, en nefis zeytinyağı binlerce yıldır Kazdağından gelen binbir baharatın kokusunun Ege’nin meltemiyle karıştığı bu eşsiz coğrafyada üretilir.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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İyi bir zeytinyağı için zeytinler henüz bütünüyle olgunlaşmadan toplanıp, meyvemsi tadını yitirmemesi için bekletilmeden fabrikaya ulaştırılır. Eskiler bu konunun önemini “ağaçtan taşa" diye ifade etmişler.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Mutlaka gezilmeli: Zeytinyağı Müzesi Türkiye'de türünün ilk örneği olarakZeytinyağı "Fabrika - Müzesi" 2001 den beri yerli yabancı onbinlerce ziyaretçi ağırlıyor. Zeytin ve zeytinyağının kültürü o kadar derinlere iniyor ki, yazılmış tüm kutsal kitaplarda çeşitli şekillerde ifadesini buluyor. Ülkemizde bu kadar eski ve köklü bir kültürü olmasına karşın, bu ürüne ilişkin yazılı ve görsel malzemelerin yok denecek kadar az olması, Adatepe Zeytinyağ Müzesi'nin doğuşuna gerekçe olmuş.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Müzede eski zeytinyağı presleri, zeytin toplama aletleri, taşıma ve saklama kapları, çeşitli folklorik objeler görülebilir. Aynı zamanda geleneksel usulde zeytinyağı sabun yapım tekniği de açıklamalı olarak sergilenmekte.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Zeytinyağının üretim aşamaları, saklanması, aktarılması, filtre edilmesi vb. gibi zeytinin dalından soframıza geliş öyküsünü görüp, dinlemek tabii ki taze köy ekmeği ile tadımını yapmak yerli ve yabancı ziyaretçiler için hem eğitici hem de keyifli olacak.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Nerede kalınır? Adatepe’de toplam üç otel bulunuyor: İdea blue, Hünnaphan ve Zeushan Otel. İdeablue, harika bahçesiyle, Hünnaphan ise köyün tek havuzlu tesisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Köyde ayrıca 'airbnb' üzerinden kiralama yapan evlerde varmış ama bakmak lazım... Adatepe’de hemen köy girişinde bulunan Zeushan Otel’de bölgenin üçüncü oteli olarak ziyaretçilerini bekliyor.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Adatepe’de ne yapılır? Adatepe’de öyle müthiş eğlence beklemeyin sakın. Çünkü doğasına aykırı zaten. Burada kitabınızı okursunuz, sohbetinizi yaparsınız. Yoğun bir tempoda geçen haftanın yorgunluğunu unutursunuz. Özetle burada kendinizle kalacaksınız. Telefon da çekmez, çünkü sit alanı, baz istasyonu yoktur. Hal böyle olunca kafa dinlemek için yaptığınız bu kaçamağın hakkını verirsiniz. Mis gibi dinlenir öyle ayrılırsınız köyden.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Adatepe civarında nereler var? Adatepe birçok merkeze yakın bir mesafede konumlanmış. Altınoluk, Zeus Altarı, Kaz Dağları, Assos, Behram son derece yakın mesafede arabada maksimum 30 dakikada gidilecek güzelliklerden. Genelde bu rotalar bahar ve yaz aylarında tercih edilse de şu sıralar da oldukça güzel...
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Adatepe’ye nasıl gidilir? Adatepe, Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesine bağlı bir dağlık alanda konumlanmış bir köy. Küçükkuyu’da Altınoluk yolunda dağlara doğru bir tabela göreceksiniz.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Buradan girdikten 5 km. sonra Adatepe sınırına geliyorsunuz. Köye araçla gidiliyor. Hatta köyde konaklayacağınız otele arabayla giriş yapabilirsiniz.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Yol gayet düzgün, manzaralı ve sorunsuz. Köye kadar asfalt ve köyün içi ise taşlık patika.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Adatepe’de kahvaltı “Adatepe’de kalmayacağım ama sabah oradan geçeceğim bir kahvaltı mekanı var mı?” diye sorarsanız 'Tanyeri' tam size göre olabilir.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Edremit Körfezi’ni tepeden görebileceğiniz ve lezzetli kahvaltısıyla kendi kendinize “Ne güzel karar vermişim” diyebileceğiniz hoş bir nokta.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Kurtarılmış bölge: YEŞİLYURT KÖYÜ Adatepe'ye kadar geldiyseniz buraya da mutlaka uğramalısınız. Yeşilyurt Köyü Ayvacık ilçesine 21 km. uzaklıkta, Kaz Dağları’nın eteklerinde yer alıyor.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Köyün yakınında bulunan Nusratlı’dan çıkarılan taşlarla yapılmış evler doğayla uyum içerisinde.
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Burası da Adatepe gibi sit alanı olduğu için artık yeni ev yapılmıyor
Seymen BOZASLAN | bozaslanseymen@gmail.com
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Ama birçok eski ev restore edilmiş. Sessiz ortalık. Özetle kurtarılmış bölge...