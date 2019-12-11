Türkiye’nin en iyi korunmuş köyü! Hafta sonunun huzur adresi, tek bir çivi çakmak bile yasak...

Zeytin ağacının mücizeleri

Geçmişi günümüzden yedi bin yıl öncesine dayanan zeytin ağacı, bu ağacın meyvesi olan zeytin ve zeytinin özü sayılan zeytinyağı tarihin her döneminde kutsal sayılmış ve birçok efsanenin de kaynağı olmuştur. Ve rivayet odur ki, en nefis zeytinyağı binlerce yıldır Kazdağından gelen binbir baharatın kokusunun Ege’nin meltemiyle karıştığı bu eşsiz coğrafyada üretilir. İyi bir zeytinyağı için zeytinler henüz bütünüyle olgunlaşmadan toplanıp, meyvemsi tadını yitirmemesi için bekletilmeden fabrikaya ulaştırılır. Eskiler bu konunun önemini “ağaçtan taşa" diye ifade etmişler.