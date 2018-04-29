Türkiye’nin en iyi 10 plajı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Duyanlar duymayanlara haber versin. Deniz sezonu açıldı! Urla ve Kaş’ta deniz sıcaklığı 22, Alanya’daysa 23 derece. Fırsatınız varsa birkaç günlüğüne rotanızı Ege ve Akdeniz’e çevirin. Kalabalıktan uzakta eşsiz plajların, güneşin ve kumsalların tadını çıkarın. İşte temizliği, kumsalı, doğası, sımsıcak suları ve güzelliğiyle Türkiye’nin en iyi plajları…
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT
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JÜRİ Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Sedat Kalem – WWF Türkiye Koruma Direktörü Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı Çağla Kubat – Oyuncu, rüzgâr sörfçüsü Faruk Akbaş – Fotoğraf turları rehberi
Selim ONAT
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Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci Özcan Yüksek – Magma Dergisi Yayın Yönetmeni Melih Uslu – Seyahat yazarı Nilay Örnek – Gazeteci Serhan Yedig – Gazeteci
Selim ONAT
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10- Yapılaşmadan uzak: BARBAROS KOYU / MUĞLA Berrak ve turkuvaz renkli suları ve Gökova Körfezi manzarasına sahip. Sedat Kalem, “Çevresinde bir otel dışında yapılaşma olmayan son derece doğal bir plaj. Bodrum”un imara açılmamış bir bölgesi olan Yalıçiftlik’te yer alıyor.
Selim ONAT
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Su kalitesi bakımından Bodrum’un en iyisi seviyesinde ve doğal haliyle korunması çok önemli” vurgusunu yapıyor. Bodrum.
Selim ONAT
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9- Su sporları: İÇMELER / MUĞLA Ilık ve sığ bir suya sahip olan İçmeler’de ağaçlarla kaplı yüksek tepelere karşı yüzüyorsunuz. Deniz paraşütü, muz ve kano gibi su sporları da plajda oldukça popüler.
Selim ONAT
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Kumluk plajı ve dalgasız deniziyle gün boyu ayrılmak istemeyeceksiniz. Etrafında çok sayıda her bütçeye uygun pansiyon, resort ve oteller bulunuyor. Marmaris’e 8 km. uzaklıktaki İçmeler’e gün boyu minibüsle ulaşmak mümkün. Marmaris.
Selim ONAT
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8- Sıcak ve sığ sular: SIĞ LİMAN KOYU / MUĞLA Selimiye Köyü’nün doğa harikası koyu yemyeşil ormanı, sığ suları, kuzeyindeki hırçın kayalık tepesi ve cam gibi dip yapısıyla yüzücüleri bekliyor.
Selim ONAT
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Melih Uslu, “Kayalar, her iki yanda âdeta bir kale duvarı gibi yükseldiğinden koyda bir sera etkisi var. Bu durum ortamı ısıtıyor. Ayrıca deniz oldukça sığ ve sizi hafif serinliğe karşı yavaş yavaş alıştırıyor. Nisan ayının ilk haftası burada uzun uzun yüzdüm ve hiç üşümedim” diye anlatıyor. Selimiye.
Selim ONAT
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7- Parıldayan kumlar/ ALTINKUM / İZMİR Çeşme yarımadasının güneyindeki Aktınkum’un suyu oldukça temiz ve berrak. Öyle ki denizin altındaki balıkları ve kumu rahatça görebiliyorsunuz.
Selim ONAT
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Adını altın sarısı kumsalından alıyor. Çağla Kubat, “Denizinin sıcaklığı ve suyunun temizliğini çok seviyorum” diye söz ediyor. İlçe merkezine 10 km. uzaklıktaki plajın halk kısmına girişler ücretsiz. Şezlong ve şemsiye içinse ödeme yapmanız gerekiyor. Çeşme.
Selim ONAT
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6- Kaplumbağalarla bir arada: İZTUZU / MUĞLA Caretta Caretta kaplumbağalarının yumurtladığı dünyaca ünlü İztuzu Plajı doğal güzellikleriyle The Times tarafından 2008’de ‘Avrupa’nın en iyi açık alanı’ ilan edilmişti. Plajın kumları altın sarısı ve incecik, deniziyse sığ bir yapıya sahip olmasından dolayı küçük çocuklar için harika.
Selim ONAT
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Faruk Akbaş, “İztuzu kumsalı dev kaplumbağaları ‘caretta caretta’larıyla dünyadaki en güzel ve en özel kumsallardan biri” diyor.
Selim ONAT
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Soyunma kabinlerinin dışında hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyen plaj akşam 20.00’den sabah 08.00’e kadar kaplumbağalara bırakılıyor. Dalyan.
Selim ONAT
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5- 12 km. uzunluğunda: PATARA PLAJI / ANTALYA Boylu boyunca uzanan 12 km’lik muhteşem bir sahil, hemen yanı başında antik dünyanın en önemli kentlerinden biri.
Selim ONAT
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Denizin sefasını sürdükten sonra dilerseniz de tarihin tozlu ve gizemli sayfalarında bir yolculuğa da çıkın. İncecik kumlara sahip plaj deniz kaplumbağalarının da yumurtlama alanı olarak koruma altında. Durmayan rüzgârıyla, rüzgâr sörfçülerinin de uğrak noktası.
Selim ONAT
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Özcan Yüksek, “Dünyada çok az yerde yaban, insan eliyle yapılmamış plaj vardır. En güzellerinden biri Patara...” yorumunu yapıyor. Kaş.
Selim ONAT
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4- Sakin ve berrak: ÖLÜDENİZ / MUĞLA Çarşaf gibi dalgasız denizi, etrafındaki yeşilliği, incecik kumları ve şu anda altınızda yüzen balıkları bile görebileceğiniz berrak sularıyla eşsiz bir plaj.
Selim ONAT
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Bir de yüzerken üzerinizde süzülen rengârenk yamaç paraşütleri eşlik ediyor. Aynur Tartan, “İçinizdeki tüm duyguları ve aşkı doğasıyla, havasıyla, şahane suyuyla dirilten deniz...
Selim ONAT
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Ölmeden önce yapılacaklar, gidilecekler listesinin ön sıralarında yer almalı” yorumunu yapıyor. Girişler tam 7, öğrenci 3 buçuk TL. Fethiye.
Selim ONAT
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3- Huzurdan fazlası: KELEBEKLER VADİSİ / MUĞLA 350 metreyi bulan sarp kayalarla çevrili olan vadi yemyeşil ve masmavi doğasıyla insana huzurdan çok daha fazlasını veriyor.
Selim ONAT
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Turkuvaz ve berrak sularında yüzmenin yanı sıra, gün batımını mutlaka seyredip imkânınız varsa burada birkaç gece geçirin. 80 ‘den fazla kelebek türünün yaşadı vadide yürüyüşe çıkıp kanyon tarafındaki şelaleyi de ziyaret edin. Saffet Emre Tonguç, “Tamamen izole bir ortamda doğayla baş başa kalmak için mutlaka gidilmeli” diyor.
Selim ONAT
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Ölüdeniz’den tekneyle ya da vadinin tepesinden 50 dakikalık bir inişle ulaşabilirsiniz.
Selim ONAT
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2- Artık ücretsiz: ILICA / İZMİR Berrak denizi, üç kilometreyi bulan uzunluğu ve altın sarısı ince kumsalıyla öne çıkıyor. Denizin sığ olmasından dolayı yüzmeyi yeni öğrenenler ve çocuklarıyla gelen aileler içi ideal.
Selim ONAT
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Bahar Akıncı, “Yaz boyunca hafta içi sabah erken ve gün batımı saatlerinde değil Çeşme’nin dünyanın en güzel plajı” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT
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Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl, 10 yıllığına kiralanan plajda şemsiye ve şezlonglardan artık ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Çeşme.
Selim ONAT
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1- Masalsı turkuvaz: KAPUTAŞ / ANTALYA Dağ yolundan geçerken sarp kayalıkların arasındaki kanyonda turkuvaz renkli suları ve beyaz kumsalıyla dünyanın en güzel plajlarından biri bulunuyor.
Selim ONAT
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187 basamaklı zahmetli bir yoldan inerek ulaşılan Kaputaş kum ve çakıl karışık bir sahile sahip. Üzerinde yapılaşmanın olmaması ve doğasının korunmasıyla diğer plajlardan ayrılıyor.
Selim ONAT
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Yer altından akan suyun kumların arasından süzülmesi sonucu denizi oldukça ferahlatıcı olduğu için sudan çıkmak istemeyeceksiniz. Kaputaş Plajı’nın 600 metre uzaklıktaki 50 metre uzunluğa ve 40 metre genişliğe sahip Mavi Mağara’yı da mutlaka görün. Yüzerek veya teknelerle ulaşılabilen mağarada mercan oluşumları, karides sürüleri gibi canlıları göreceksiniz. Kalkan.