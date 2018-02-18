Türkiye’nin en iyi 10 kış seyahati

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Kışı doyasıya yaşamak, karlarla kaplı doğanın tadını çıkarmak, mevsimin lezzetlerini tatmak için neyi bekliyorsunuz? Trekking, tırmanış, helikopter, arazi araçlarıyla safari, kayak, tren yolculuğu, tarih, fotoğraf, balık tutma ve atlı kızağın olduğu aktivitelerle dolu en iyi seyahat rotalarını seçtik!
Kışı doyasıya yaşamak, karlarla kaplı doğanın tadını çıkarmak, mevsimin lezzetlerini tatmak için neyi bekliyorsunuz?
Selim ONAT
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Trekking, tırmanış, helikopter, arazi araçlarıyla safari, kayak, tren yolculuğu, tarih, fotoğraf, balık tutma ve atlı kızağın olduğu aktivitelerle dolu en iyi seyahat rotalarını seçtik!
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT
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JÜRİ Ahmet Zeki Apalı – TUREB Başkanı Erdal İpekeşen – Tempo Travel Yayın Danışmanı Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı Faruk Akbaş – Fotoğraf turları rehberi
Selim ONAT
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Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci Ersin Demirel – Yürüyüş rotaları rehberi Yıldırım Güngör – Atlas Dergisi yazarı Nilay Örnek – Gazeteci Alper Dalkılıç – Ultra maraton koşucusu
Selim ONAT
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10- Kar motoru ve tırmanış: ULUDAĞ / BURSA Kar sezonunun ortasında İstanbul’a dört saat uzaklıktaki Uludağ hafta sonu gitmek için ideal bir seçenek. Kar motoru kiralayıp parkurlarda karın ve maceranın tadını çıkarmalısınız. 40 dakikalık kiralama 70 TL.
Selim ONAT
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Bir başka seçenekse gerekli ekipmanlarla Uludağ’ın zirvesine yürüyüş. Oradan da Uludağ’ın eteklerindeki köylere ineceğiniz rota 30 km. uzunluğunda.
Selim ONAT
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9- Cip safari: YENİCE ORMANLARI / KARABÜK Güneye bakan yamaçları sandal ve çam, güney tarafı ise sarı ve beyaz ıhlamur ağaçlarıyla dolu orman bir ağaç denizini andırıyor.
Selim ONAT
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4x4 arazi aracınızla karlarla kaplı ormanın içinde sürüş deneyimi yaşayın.
Selim ONAT
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Vaktiniz olursa çadırınızı yanınızda getirip ormanın içerisinde mutlaka kamp yapın.
Selim ONAT
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8- Dağ ve tarihe doğru: İSHAKPAŞA SARAYI / AĞRI 18. yy sonlarında yapılan İshakpaşa Sarayı ve karşısındaki Türkiye’nin en yükseği olan Ağrı Dağı karla kaplıyken fotoğrafçıların akınına uğruyor.
Selim ONAT
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Osmanlı, Selçuklu ve Fars mimarisinin bir sentezi olarak heybetini yansıtan saray kesme taştan yapılmış ve Selçuklu mimarisini yansıtan süsleme ve kabartmalarıyla ünlü.
Selim ONAT
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Dört mevsim erimeyen karı ve takke şeklindeki buzuluyla dağı ve sarayı bir arada fotoğraflayın.
Selim ONAT
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7- Helikopterle zirveye: KAÇKARLAR’DA HELISKI / RİZE Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski farklı bir kayak deneyimi ve adrenalin arayanları bekliyor.
Selim ONAT
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Saffet Emre Tonguç’a göre: “Kaçkarların eşsiz manzarası bu muhteşem spora eşlik ederken adrenalin bağımlıları da yeni zaman çılgınlığının tadını çıkarıyor.”
Selim ONAT
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Selim ONAT
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6- Baharın habercisi: DATÇA’DA BADEM ÇİÇEKLERİ / MUĞLA Türkiye’nin bir tarafı karlarla kaplıyken Datça’da baharın müjdecisi bembeyaz badem çiçekleri açtı.
Selim ONAT
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Aynur Tartan, “Badem çiçeklerini içinize, kalbinize, ruhunuza çekmeden, bol bol fotoğraf çekmeden ve Datça’nın güzelliklerini keşfetmeden dönmeyin” diyor.
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Yakın illerdeyseniz bugün son günü olan Badem Çiçeği Festivali’ne de yetişin.
Selim ONAT
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5- Kayak ve kültür: PALANDÖKEN / ERZURUM Şu anda 65 cm kar kalınlığı olan Palandöken’de doyasıya kayak yapıp lüks otellerde dinlenmek gibisi yok.
Selim ONAT
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Sway Otel’in gece aydınlatmalı kayak pistleri sayesinde günün her saati kayak imkânı var.
Selim ONAT
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Erdal İpekeşen, “Gitmişken Çifte Minareli Medrese gibi tarihi yerleri görmek, dillere destan Cağ kebabını yemek ve oltu taşından hediyelikler almak güzel olabilir” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT
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4- Taş köprüler: ÇAMLIHEMŞİN / RİZE Kışın dört çekerle çıkacağınız Çamlıhemşin yollarında karlı taş köprüler, çat vadisinde şimşir ormanları inanılmaz görüntüleri ve lezzetli Karadeniz yemekleri sizi bekliyor.
Selim ONAT
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Fırtına Vadisi’ne hâkim konuma inşa edilmiş olan Zilkale’nin etkileyici manzarası ve doğayla bütünleşmiş görüntüsünü de mutlaka görün.
Selim ONAT
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3- 4x4’le kar yolculuğu: ALADAĞLAR / NİĞDE Dağcılık, trekking ve kış sporları açısından dünyaca ünlü Aladağlar’da dört çekerli arazi aracıyla farklı bir deneyim sizi bekliyor.
Selim ONAT
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Emli Vadisi’nde karda sürüş yaparken ilginç kaya oluşumları, dağ ve vadi manzaraları size eşlik edecek.
Selim ONAT
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Vadiler arasında karda yürüyüşe çıkarsanız Cinbar Boğazı’ndaki dağ keçilerini de görebilirsiniz.
Selim ONAT
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2- Gölde dört güzel: VAN GÖLÜ ADALARI / VAN – BİTLİS Faruk Akbaş, “Van gölü içerisindeki doğa harikası adalar, kışın karlı haliyle bambaşka bir görünüme bürünüyor” diyor.
Selim ONAT
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Göldeki en büyük ada Adır’da 10. yy’la ait yerleşim izleri, Ortaçağ Ermeni mimarisini yansıtan kilisesiyle Akdamar, az bilinen Kuş ve en estetiği olan Çarpanak Adası bulunuyor.
1- Bilet bulmak zor: DOĞU EKSPRESİ / ANKARA – KARS Ankara’dan trene binip meşhur Doğu Ekspresi’yle Kars’a yolculuğa çıkın. Anadolu’yu kış mevsiminin güzelliklerini izleyerek seyahat edeceksiniz.
Selim ONAT
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Bir gün süren yolculuk boyunca trende yeni insanlarla sosyalleşecek, karlarla kaplı vadileri ve tünelleri fotoğraflayabilirsiniz.
Selim ONAT
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Ankara’dan kalkan tren Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’dan geçerek Kars’a ulaşıyor. Donan Çıldır Gölü’nün üzerinde atlı kızaklara binip buzun üzerinde safari yapmak ve buzu delip balık tutmak gibisi yok. Aşırı ilgiden dolayı bilet bulmakta zorlanacağınız seyahatte en ucuz bilet 47 TL.