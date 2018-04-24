Türkiye’nin en ilginç köyü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahatTürkiye’nin en ilginç köyü
Seyahat

Türkiye’nin en ilginç köyü

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bulunan Avdan köyü ilginç özelliğiyle duyanları şaşırtıyor… Nüfusun üçe kadar düştüğü köyde muhtar ve bekçi aynı kişi. İşte Avdan köyü hakkında ilginç bilgiler…

AA
X
AA
SON GÜNCELLEME
1 / 23

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bulunan Avdan köyü ilginç özelliğiyle duyanları şaşırtıyor… Nüfusun üçe kadar düştüğü köyde muhtar ve bekçi aynı kişi. İşte Avdan köyü hakkında ilginç bilgiler…

Fotoğraflar: AA

AA
SON GÜNCELLEME
2 / 23

Öncelikle Avdan köyünün yolu, suyu, elektriği, camisi, okulu ve hatta postanesi bile var.

AA
SON GÜNCELLEME
3 / 23

Ancak köyde bir hane dışında yaşayan kimse kalmadı. Nüfusu üçe kadar düşen köyün muhtarı, bekçisi ve hatta azası bile aynı kişi. Bu köyde kışın üç, yazınsa 15 kişi yaşıyor.

AA
SON GÜNCELLEME
4 / 23

Avdan köyünde 29 yıldır muhtarlık yapan Bekir Tepekaya ise, seçimlere eşiyle yarışmaya hazırlanan bir köy sakini.

AA
SON GÜNCELLEME
5 / 23

AA'da yer alan habere göre, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Avdan köyünde 40 yıl önce 85 hanede 300 kişi yaşıyordu.

AA
SON GÜNCELLEME
6 / 23

Ekonomik koşulların etkisiyle hızla göç veren köyde bu sayı üç haneye kadar düştü. Diğer iki hanenin sahipleri ise sadece yazın tarla işleri için köye geliyor.

AA
SON GÜNCELLEME
7 / 23

PTT binası, camisi ve okuluyla kalabalık günlerin izlerini taşıyan köyde kışın üç kişi, yazın ise 15 kişi kalıyor.

AA
SON GÜNCELLEME
8 / 23

Köyde 29 yıldır muhtarlık yapan Bekir Tepekaya, kızı ve eşiyle yaşadığı köyünü terk etmiyor. Köyüne bağlı Tepekaya ayrılmaya niyeti olmadığını da belirtiyor.

AA
SON GÜNCELLEME
9 / 23

Köye, elektriğin 38 yıl önce geldiğini belirten Tepekaya, 1963'de okul, 1967'de cami, 1996'de su şebekesi yapıldığını, 1992 yılında ise köy yolunun asfaltlandığını söylüyor.

AA
SON GÜNCELLEME
10 / 23

'Köyün hem muhtarı, hem bekçisi, hem de azası'
Hizmetlerin çoğunun kendi döneminde yapıldığına dikkati çeken Tepekaya, sözlerine şöyle devam ediyor…

AA
SON GÜNCELLEME
11 / 23

"Hizmetler benim dönemimde geldi. Yayla yolu yapıldı. Daha önce 85 haneydi, şu an 3 hane kaldı. Eskişehir'de bin 600 köylümüz yaşıyor.

AA
SON GÜNCELLEME
12 / 23

Buradan gidenlerin durumları çok iyi. Burada hayvancılık ve çiftçilik var. Gençlere iş imkanı olmadığı için göç verdik. Köy diye gençlere kız vermiyorlar.

AA
SON GÜNCELLEME
13 / 23

Kızlar, burada durmuyor. Burada kalan ne yapsın, bir gelir yok. Fabrika falan da yok. Ne olacak burada. Şu anda mevcut nüfus 15.

AA
SON GÜNCELLEME
14 / 23

Bu köyün hem muhtarıyım hem bekçisiyim hem azasıyım. 29 yıldır muhtarım. Muhtar olmadan önce burada 5 bin küçükbaş, 300 büyükbaş hayvan vardı."

AA
SON GÜNCELLEME
15 / 23

Köyde dört ay boyunca tek hanede yaşam var
Köyde tüm işleri tek başına yürüttüğü için başına ilginç olayların geldiğini ifade eden Tepekaya, şunları söylüyor:

AA
SON GÜNCELLEME
16 / 23

"İlçeye evrak götürdüğümde memur, 'İki azanın imzası var.' diyor. Azam yok. Köyde dört ay boyunca tek hanede yaşam var. Kış aylarında kimse yok.

AA
SON GÜNCELLEME
17 / 23

Yazın gelenler olur, bir-iki ay durup giderler. Köyden geçenler, "Bu köy ıssız" diyor. Geçen haftalarda Vali gelmişti.

AA
SON GÜNCELLEME
18 / 23

Tesadüf, o gün köyde birkaç insan vardı. Vali Bey, bir hafta önce gelseydi köyde kimse yoktu. Kışın köyde eşim, kızım ve ben yaşıyorum."

AA
SON GÜNCELLEME
19 / 23

''Muhtarlıkta tek rakibim eşim"
"Muhtarlık seçimlerinde eşimi muhtar adayı yapacağım. Tek rakibim eşim." diye konuştu.

AA
SON GÜNCELLEME
20 / 23

"Giden gitsin buradayım"
Fatma Tepekaya ise köyün ıssız ve sakin yaşamına alıştığını dile getirerek şunları kaydetti:

AA
SON GÜNCELLEME
21 / 23

"Bu köyde doğup büyüdüm. Burayı çok seviyorum. Giden gitsin, buradayım. Memnunum köyümden. Muhtarlık seçimlerinde eşime rakip olacağım.

AA
SON GÜNCELLEME
22 / 23

Köye yazın gelen kadınları toplayacağım. Okulu da açtıracağım. Okuma yazma seferberliğinde ben de muhtar olarak kadınlara öncülük edeceğim."

AA
SON GÜNCELLEME
23 / 23

Köy sakinleri Avdan köyüne yolu düşen herkesi beklediklerini de belirtiyorlar...

Seyahat HaberiSeyahat HaberiSeyahatKöyilginç köylerdunyagezi
AA

DİĞER GALERİLER