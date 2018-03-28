Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye’nin en ilginç köyleri! Hepsi kaderlerine terk edildi…
Türkiye’de gidilip görülmesi gereken birçok köy bulunuyor. Hatta bazıları yabancı turistlerin göz bebeği haline bile gelmiş durumda. Yalnız sizlere bilinen köyler dışında sadece 10 kişinin yaşadığı, göçlere maruz kalmış üç ilginç köyden bahsetmek istiyoruz. İşte Türkiye’nin ilginç hikâyeleri olan üç hayalet köyü…
Türkiye’de gidilip görülmesi gereken birçok köy bulunuyor. Hatta bazıları yabancı turistlerin göz bebeği haline bile gelmiş durumda. Yalnız sizlere bilinen köyler dışında sadece 10 kişinin yaşadığı, göçlere maruz kalmış üç ilginç köyden bahsetmek istiyoruz. İşte Türkiye’nin ilginç hikâyeleri olan üç hayalet köyü…
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LÜBBEY Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey köyü, 30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlandı. Köyünden ayrılmayanlar ise zaman içerisinde hayatını kaybetti. ‘Hayalet Köy’ olarak anılan bu Ege köyünde yaklaşık 10 kişi yaşıyor.
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Küçük Menderes havzasında bulunan Lübbey Köyü, tam anlamıyla kaderine terk edilmiş. Yapılan evlerin birçoğu yıkılmış. Her an yıkılacak gibi olan diğer evler ve hatta yıkılan bazı evlerde hâlâ köyü terk etmeyen sakinleri yaşıyor.
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Lübbey Köyü’nü terk etmeyen kişiler birçok zorluklarla karşı karşıya. Köyün sakinleri geçimlerini tarım ile sürdürmeye çalışıyorlar. Köydeki çoğu evin yıkılmış olmasının yanında bakımsız ve minaresiz bir de camii bulunuyor.
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İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı bu köy bazı dönemlerde köyü tanıtmak amacıyla görüntülemeye gelen fotoğrafçıları misafir ediyor.
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Ödemiş’in etrafını saran Bozdağ eteklerinde Lübbey gibi irili ufaklı onlarca köy var. Bu köylerden en dikkat çekeni burası… ‘Satılık Köy’ olarak lanse edilen Lübbey’in tarihi bir hayli eskiye dayanıyor.
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Anlaşmazlıktan doğan köy İlk olarak Türkmen aşireti altında uzun yıllar yönetilen köy, daha sonraları Osmanlı egemenliği altına girmiş.
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Anlatılana göre ‘Lüb’ ve ‘Dab’ isimli iki Türkmen beyi anlaşmazlığa düşüp topraklarını ayırınca ‘Lübbey’ ve ‘Dabbey’ olarak iki köy ortaya çıkmış.
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Kışın burada yaşamlarını sürdüren köylüler yazın gelmesi ile Çamlıyayla denilen platoya gidiyorlar. Lübbey Köyü aslında çok bereketli topraklar üzerinde bulunuyor. Köylülerin kendi deyimiyle ‘inar’ yani nar, incir ve zeytin bölgenin en önemli ürünleri. Ama bu ürün bolluğunda bile insanlar evlerini terk etmeye devam etmişler.
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Mimari yapısıyla öne çıkan köy tarihi havasıyla herkesi etkilemeyi başarıyor. Eskiden köyde 250 hane varmış. Evler kızıl toprak harcından, kerpiçten, taştan veya ahşap kullanılarak yapılmış.
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Zamanında evlerin alt katları ahır olarak kullanılmış. Köy bugünlerde daha çok turizm malzemesi olarak kullanılıyor.
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Bozulmayan yapısıyla evler hem yaz hem de kış turizmine uygun yapıda. Özellikle fotoğraf grupları köyü sık sık ziyaret ediyor.
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Köyde hâlâ 9-10 kişi yaşıyor. Köyün erkekleri genellikle köy kahvesinde toplanıyorlar. Kahveyi işleten Mehmet Güler köyün en genci unvanına sahip. Kendisi 45 yaşında. Kahveyi 2007 yılında satın almış.
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Mehmet Güler doğup büyüdüğü bu köye karşı bir sorumluluk hissediyor ve her hafta köylülerle sohbet ve kahve için gelmeyi ihmal etmiyor. Lübbey Köyü’nün adı Çamyayla Köyü adını almış. Daha sonra Ödemiş’e bağlanarak mahalleye dönüştürülmüş. Ancak köye Lübbey isminin dışında başka bir isimle hitap eden yok.
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KAYAKÖY Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Kayaköy’de Rumlar yaşıyordu ve 1923’te gerçekleşen mübadeledeyle köy boşaltılmış.
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Tekrardan değerlendirilmek istenen köy için yetkililer birtakım çabalar içinde olsa da yeniden yapılaşma pek mümkün görünmüyor Kayaköy’de...
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Kayaköy'ün geçmişi MÖ 3000'lere kadar gidiyor. Kentteki antik dönem kalıntılarından MÖ 4. yüzyıla tarihlenen lahit ve kaya mezarları günümüze ulaşmış durumda.
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Kayaköy'de ayrıca her biri 50 metrekare büyüklüğünde, manzara ve ışık açısından birbirinin önünü kapatmayan, genellikle alt katları kiler olarak kullanılan, girişte çatıdaki yağmur sularının toplandığı zemin altı sarnıçlarına sahip ikişer katlı 350-400 konut var
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Bu evlerin arasına serpiştirilmiş çok sayıda şapel, iki büyük kilise, bir okul binası ve bir gümrük binası da ziyaret edilebiliyor.
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DEREKÖY Dereköy, Gökçeada’nın en batı kısmında yer alan bir Rum köyü. Stratejik konumu ve Pirgos Limanı sayesinde, geçmişte diğer köylere göre ekonomik ve sosyal açıdan daha fazla gelişim göstermiş. Zamanında 1950 haneyle adanın hatta Türkiye'nin en büyük ve kalabalık köyüymüş.
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İçerisinde 22 kahve, iki sinema, çok sayıda berber, bakkal, terzi gibi dükkânlar ve 3 zeytinyağı imalathanesi bulunurmuş. Bir dönem Balkanlar’ın en büyük köyü olarak kayıtlarda yer alan Gökçeada’ya bağlı Dereköy, günümüzde evlerinin yıkılmaması için direnç gösterir derecesinde bomboş ve sakin.
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Köy halkı mübadelede Yunanistan’a göçtükten sonra bir daha Dereköy’e kimse yerleşmemiş Merkeze 14 km uzaklıkta, karşılıklı iki tepenin, Halakasi ve Madrabodus tepeleri yamacında kurulan köy, ortasından geçen yolla ikiye bölünmekte. Osmanlı gezgini Piri Reis'in 16. yy'da adada bahsettiği iki yerleşim yerinden biri Dereköy'dür (diğeri Kaleköy).
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İnsanlardan korunmuş dünya üzerindeki en bakir 10 yer Dünya üzerindeki birçok güzel yerin popüler olması bu güzelliklerin insanlar tarafından berbat hale getirilmesini de tetikler durumda. Ama bu yerlerin aksine öyle yerler var ki insan eli değmemiş, doğasına ve yapısına dokunulmamış bakir yerler… İşte dünyanın en bakir 10 yeri… Detaylar için videoya tıklayınız...