Türkiye'nin en huzurlu yerleri! Buraların şimdi tam zamanı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Anadolu doğanın korunduğu cennetlerle dolu… Yıl boyu biriken stresten ve yoğun iş hayatından uzaklaşıp kafanızı dinlemek istiyorsanız listemize bir göz atın. İster yayla havası, ister deniz kenarı, isterseniz adada huzura kucak açın... İşte Türkiye’nin en huzurlu yerleri…
Anadolu doğanın korunduğu cennetlerle dolu… Yıl boyu biriken stresten ve yoğun iş hayatından uzaklaşıp kafanızı dinlemek istiyorsanız listemize bir göz atın. İster yayla havası, ister deniz kenarı, isterseniz adada huzura kucak açın... İşte Türkiye’nin en huzurlu yerleri…
Fotoğraflar: Alamy
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KABAK KOYU / MUĞLA Çılgın kalabalıktan uzakta olmak isteyenler için doğru adres.
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Fethiye’den yaklaşık bir saat süren koy, Faralya Köyü’nden geçerken yol manzaralarıyla bile harika. Şu sıralar turkuaz renkli denizinde yüzebilirsiniz.
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Ağaç bungalovlarda veya kamping alanlarında da konaklayabilirsiniz.
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DATÇA / MUĞLA Muğla'ya bağlı olan Datça yarımadası eşsiz güzellikteki koyları ve sakin coğrafyasıyla doğanın tadını çıkarmak isteyenler için birebir.
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Aslında huzuru denizde bulanlardansanız sizin için en doğru adres burası.
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Kuzeyinde Ege, güneyindeyse Akdeniz’in bulunduğu Datça bozulmamış doğaya, 235 km’lik sahil şeridine ve sayısız masmavi sessiz koylara sahip.
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Knidos Antik Kenti’ne uğramadan ve sahilde lezzetli bir balık yemeden sakın dönmeyin.
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KARAGÖL / ARTVİN Sadece ülkemizin değil dünyanın en güzel göllerinden biri Karagöl… Artvin’in Borçka ilçesi sınırlarında Klaskur (Aralık) köyü yakınlarında bulunuyor.
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Bu muhteşem güzelliğe doğru yaklaşırken kendinizi rüyada mı, yoksa gerçek hayatta mı olduğunuzu sorgulamanız an meselesi. Çam ve ladin ağaçlarıyla çevrili, insanın aradığı sonsuz dinginliği bünyesinde barındırıyor.
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Bütün yılın stresini unutacağınız gölde, suya yansıyan ormanın görüntüsü eşliğinde kamp yapmanın, yürüyüşün ve kitap okumanın keyfi başka yerde yok.
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BÖRDÜBET / MUĞLA Yerleşim yerlerinden uzakta, ormanın içerisinde, kuş sesleri ve masmavi deniz... En önemli özelliği 200 metre eninde ve 600 metre uzunluğunda bir kanal aracılığıyla sık çam ormanının içine giren denizi. Kuşların ahenkle dans eden ötüşleri size aradığınız huzuru sunacak.
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Nehrin kenarında, ormanın içinde bir cennet düşünün. Etrafta ördekler ve kuğular yüzüyor. Bir sandalla denize açılıp harika bir plaja gidiyorsunuz, huzur kelimesinin tam karşılığı işte tam burası…
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GÖKÇEADA / ÇANAKKALE Gökçeada denince herkesin aklına sokaklarında dolaşacağı Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Gökçeada’nın bilinen turistik yüzü bu…
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Ama adada birkaç gün zaman geçirerek keşfe çıkınca, bir anda farklı bir ada görmeye başlayacaksınız.
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Türkiye’nin en büyük adasında sizi Türk ve Rum kültürünün hissedildiği sokaklar, masmavi sahiller, Yıldız Koyu’nda muhteşem gün batımı ve dibek kahvesi bekliyor. Burada geçmiş zamanların ziyaretçisi olabilirsiniz.
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MACAHEL / ARTVİN İçinde barındırdığı zengin bitki örtüsü ve faunasıyla Türkiye'nin ilk biyosfer alanı, Doğu Karadeniz'in en doğusu; ölmeden en az bir kere görmeniz gereken bir yeşil vadi Maçahel...
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Karçal Dağları’nın eteklerinde yer alan vadi pek bilinmediği için kalabalıktan uzak bir tatil vaat ediyor. Yemyeşil doğasıyla adeta saklı bir cennet. Aslında vadide 18 köy var ancak altısı Türkiye sınırları içerisinde.
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Diğerleriyse Gürcistan’ın topraklarında yer alıyor. Gölleri, şelaleleri, büyüleyici ormanları, geleneksel yemekleri ve güzel insanlarıyla burası bambaşka bir yer.
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IHLARA VADİSİ / AKSARAY Dünyanın en büyük kanyonu Grand Kanyon’u bilmeyen yoktur. Dünyanın en büyük kanyonları arasına yer alan Ihlar Vadisi ise son zamanlarda ziyaretçi akınına uğruyor.
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Hasan Dağı’ndan püsküren lavların oluşturduğu doğa harikası tam bir trekking diyarı. Romalıların baskısından kaçan Hıristiyanların kayalara oyarak yaptığı sayısız ev, kilise ve mezarı da mutlaka görmelisiniz.
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Gün batımında eşsiz bir manzarası var. Hele de at safarisini bu vakte denk getirirseniz.
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KEKOVA / ANTALYA Üçağız Koyu’ndan kalkan teknelerle ulaşabileceğiniz adada sessizlik, huzur, tarih ve mavilik bir arada bulunuyor.
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Antik çağda deprem sonucu sular altında kalan kalıntılar dalış tutkunlarını cezbediyor. Ayrıca dalış dışında da birçok aktivite mevcut...
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Burada nerede modern zaman, nerede antik zaman başlıyor anlamak mümkün değil. Mutlaka gitmelisiniz…
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YENİCE ORMANLARI / KARABÜK Şehir karmaşasından uzaklaşıp barındırdığı yaban hayat ve bitki çeşitliliğiyle eşsiz bir ekosisteme sahip.
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İster bisiklet isterseniz de yürüyüş parkurlarında keşfe çıkın.
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İnsanlardan korunmuş dünya üzerindeki en bakir 10 yer Dünya üzerindeki birçok güzel yerin popüler olması bu güzelliklerin insanlar tarafından berbat hale getirilmesini de tetikler durumda. Ama bu yerlerin aksine öyle yerler var ki insan eli değmemiş, doğasına ve yapısına dokunulmamış bakir yerler… Detaylar için videoya tıklayınız...