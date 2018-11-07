Türkiye'nin en huzurlu yerleri! 60 TL'ye hafta sonu tatili...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türkiye'nin en huzurlu yerleri! 60 TL'ye hafta sonu tatili...
Yoğun ve stresli çalışmalardan dolayı hepimiz hafta sonunu iple çekiyoruz. Özellikle farklı aktivitelerle bu iki güne renk katmak istiyoruz. Bunun içinse tercihler genelde kolayca gidip gelebilecek, pek fazla cep yakmayacak yerler oluyor. Mevsim yavaş yavaş kışa dönerken hem konaklamalı hem de günübirlik gidilecek 10 öneri hazırladık. Doğanın kucağında sessiz sakin bir hafta sonu için bu liste tam size göre…
Yoğun ve stresli çalışmalardan dolayı hepimiz hafta sonunu iple çekiyoruz. Özellikle farklı aktivitelerle bu iki güne renk katmak istiyoruz. Bunun içinse tercihler genelde kolayca gidip gelebilecek, pek fazla cep yakmayacak yerler oluyor. Mevsim yavaş yavaş kışa dönerken hem konaklamalı hem de günübirlik gidilecek 10 öneri hazırladık. Doğanın kucağında sessiz sakin bir hafta sonu için bu liste tam size göre…
Fotoğraflar: Alamy, otellerin web siteleri, Ertan Çalışkan / Instagram: @tantin34
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
2 / 29
İstanbul’da huzur bahçesi: KULİNDAĞ DAĞ EVİ Beykoz'a bağlı Mahmut Şevket Paşa Köyü'nde bulunuyor Kulindağ Dağ Evi… İstanbul’da güzel bir dağ evinde kalıp, ormanın içinde huzur dolu saatler geçirmek için oldukça ideal.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
3 / 29
Sonbahar renklerine bürünmüş koca ağaçların arasında, kuş cıvıltıları eşliğinde kahvaltı yapmak tüm iş stresinizi unutturacak. Dağ evleri genelde tek oda ve banyodan oluşuyor. Ayrıca doğayla daha iyi vakit geçirmeniz için odalarda televizyon bulunmuyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
4 / 29
Konaklama yapmasanız bile güzel bir kahvaltı için de buraya gelebilirsiniz. Peki nasıl gidilir? TEM'den Kavacık çıkışında ayrılarak sürekli Riva yönünde ilerleyin. Mahmut Şevket Paşa tabelasından sağa sapın. 2,5 km sonra Mahmut Şevket Paşa köyüne ulaşacaksınız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
5 / 29
Köy mezarlığını geçtikten sonra dağ evine ulaşacaksınız. Toplu taşıma içinse Kavacık’tan 136 nolu otobüse binip ‘Mahmut Şevket Paşa köyü’ durağında iniyorsunuz. İki kişi kahvaltı dâhil konaklama fiyatı, 350 TL. (0850 302 02 99)
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
6 / 29
Geri dönmek istemeyeceksiniz: DEMİRCİOĞLU CAMPİNG Burası bana göre hafta sonu tatili için en huzurlu yer. Her şeyden uzaklaşacağınız ve çok fazla bilinmeyen bir doğa harikası… Fotoğraf: Dilara Demir / Instagram: @uygunadimdoga
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
7 / 29
Demircioğlu Camping Edirne’nin Keşan ilçesinden Mecidiye Köyü yolu üzerinden yer alıyor. İstanbul’a üç saat uzaklıkta… Konaklama fiyatı ise tek gece kişi başı 60 TL.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
8 / 29
Kuş sesleri eşliğinde, doğanın kucağında yapacağınız kahvaltıyı hiç unutmayacaksınız. Fotoğraf: Ertan Çalışkan / Instagram: @tantin34
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
9 / 29
Enerjik bir hafta sonu olsun diyenlere: SAKLI GÖL EVLERİ / BURDUR Burada sizi kendinizi evinizde hissetmenizi sağlayacak konforu sunan özel tasarımlı göl evleri ve müthiş bir doğa bekliyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
10 / 29
Gittiğinizde sportif balıkçılık, kano gezisi, doğa yürüyüşü, tekne gezintisi ve bisiklet turu gibi keyifli aktiviteler de yapabilirsiniz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
11 / 29
Ayrıca çevrede tarihi ve kültürel anlamda gezecek çok yer var. Özellikle Kremna, Milias ve Kral Yolu gibi tarihi yerlere uğramadan sakın dönmeyin.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
12 / 29
Bungalovlarda iki kişi konaklama fiyatı 410, tek kişi konaklama fiyatı ise 340 TL . Kahvaltı fiyatlara dâhil… (0248 344 21 22)
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
13 / 29
Bolu’nun güzeli: ÖZCAN DAĞ EVİ İstanbul’un dışında ama çok da uzak olmayan bir yerde, teknolojiden uzaklaşmak ve yaşamın stresinden kaçıp doğaya sığınmak istiyorsanız Özcan Dağ Evi güzel bir seçenek… Bolu’da Kartalkaya mevkii Sarıalan Yaylası’nda yer alıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
14 / 29
Orman içerisinde dev ağaçların arasına gizlenmiş otantik bir yer. Rüzgâr,dere ve kuş seslerinden oluşan senfoniyi dinlemek tüm iş yorgunluğunu unutturacak.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
15 / 29
Serp kahvaltı ve akşam yemeği dâhi iki kişi konaklama fiyatı 350 TL. Fiyata evlerin yanında bulunan dereden tutulan balıklar da dâhil. (0536 229 53 95)
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
16 / 29
Sonbaharın en çok yakıştığı yer: İDA VİLLA Tanrıların kutsadığı, 850 yaşındaki anıt ağaçların, acıklı aşk hikâyelerinin, göl ve birbirinden güzel şelalelerin bulunduğu bir cennet Kaz Dağları.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
17 / 29
Özellikle Adatepe ve Yeşilyurt köyleri huzura açılan birer pencere gibi... Burada gezilecek görülecek birçok yer var. Konaklama içinse en güzel yer İda Villa…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
18 / 29
Kişi başı oda kahvaltı fiyatı 100 TL. Burayı özel kılansa aktivitelerle hafta sonunuza renk katması… Her hafta pazar günü İda ‘Körfez Doğa Sporları’ ile Kazdağları’nın en özel noktalarına yürüyüş etkinliği düzenleniyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
19 / 29
Ekstra olarak da Jeep Safari, ATV safari gibi seçenekler de var. (0266 384 96 91)
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
20 / 29
Kaplıca cenneti: SAKARYA / KUZULUK Burası Sakarya’da Akyazı’ya bağlı kaplıca bölgesi... Soğuk sonbahar günlerinde sıcak bir hafta sonu geçirmek isteyenler için en doğru adres. Her taraf orman ve dağlarla çevrili… Bölgeye gelmeden önce Yarımcada bulunan ve Atatürk’ün Kocaeli’nde kahve içtiği yer olan ‘Yarımca Türk Kahvesi’nde kahve içebilirsiniz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
21 / 29
Güzel bir kaplıca terapisinden sonra Kerimali Dağı’nda yürüyüş yapıp Sakarya Ovası’nda kaybolabilirsiniz. Bu arada köy pazarındaki bazlamaların tadı da enfes.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
22 / 29
Küçük Karadeniz: KOCAELİ / YUVACIK Yuvacık, Kocaeli’nde saklı kalmış cennetlerimizden. Bölge halkı buraya “Küçük Karadeniz” diyor. Haklılar, tıpkı Karadeniz gibi yemyeşil bir doğası var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
23 / 29
Ama şu günlerde sarı yapraklar yeşile karışarak dans ediyor. Yolculuk süreniz 1,5 saat. Dağlar, dereler, ormanlar bütün stresinizi alacak. Trekking için Sisli Vadi’sine doğru yürüyebilir, bol bol fotoğraf çekip kamp yapabilirsiniz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
24 / 29
Konaklama için Karaaslan Kamping çokça alternatif sunuyor. Göle yakın bir tesis. Standart, özel ve suit olmak üzere üç farklı dağ evleri var. Konaklama fiyatı iki kişi 200 TL.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
25 / 29
Ayrıca tesiste ATV safari (35 TL.), paintball (50 top 25 TL.) ve yürüyüş etkinleri de mevcut. (0262 345 01 01)
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
26 / 29
Açık hava müzesi: DÜZCE / AKÇAKOCA Batı Karadeniz’de Düzce’ye bağlı, küçük ama kocaman bir açık hava müzesi Akçakoca... 3,5 saatlik yoldan sonra doğa sonbahara özgü rengârenk güzelliği ile siz karşılayacak. Derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik... Bölgenin en önemli özelliklerinden biri de tarihi doku. Cumhuriyet, Yukarı Mahalle, Hacı Yusuflar ve Orhan Gazi mahalleleri Akçakoca’nın en eski yerleşim yerlerinden.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
27 / 29
Mutlaka bu köylere uğrayın. Köy pazarında sabah sağılıp tezgâhlarda yerini alan süte, peynire ve tereyağına kadar her şey var. Yayık ayranının tadı harika. (2 TL.) Bir de ‘Sündüz’ün Yeri’nde mancarlı pidenin tadına bakmalısınız. (5 TL.) Pazarın yakınlarında Atatürk’ün yaptırdığı Orhan Gazi okulu yer alıyor. Zamanında Rıfat Ilgaz öğretmenlik yapmış. Görülesi bir okul, sakın es geçmeyin.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
28 / 29
Yoğurduyla ünlü: KOCAELİ / KANDIRA Buranın tadını çıkarmak ve kafa dinlemek için sonbahar en ideal zaman. Yollar boylu boyuna orman. Kandıra yoğurdunun tadına baktıktan sonra rotayı Kerpe ve Kefken’e çevirin. Kerpe’nin en iyi balıkçısı ‘Karagöz Restoran’da palamut ızgara yemenin tam zamanı. (Porsiyonu 22 TL.) Görülecekler listesine mutlaka Pembe Kayalar’ı da ekleyin. Sultanahmet Camii ve Anadolu Hisarı için buradaki kayalar kullanılmış. Görüntüsü büyüleyici.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
29 / 29
Tarihle iç içe: KIRKLARELİ / KIYIKÖY Kıyıköy, Kırklareli sınırları içinde yer alan, İstanbul’a iki saat uzaklıkta bir sahil kasabası burası. İğneada kadar uzun olmasa da görülmeye değer bir kumsalı var. Sokaklar iki katlı ahşap evlerle çevrili. Balıkçı barınakları ve eskiden korsanlar tarafından kullanılan mağaralar çok dikkat çekici. Şansınıza hava güzelse Pabuçdere ile Kazadere’de mutlaka sandal keyfi yapın. Ayıca kasabanın biraz dışında kalan Aya Nikola Manastırı, Bizans dönemindeki kaya manastırlarının en iyi örneklerinden ve ilk Hıristiyanlar buraya yerleşmiş.