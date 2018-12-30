Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye’nin en huzurlu 12 yeri! Stres ve sıkıntıdan uzaklaşmak istiyorsanız bu liste tam size göre...
Stres ve sıkıntıdan uzaklaşmak istiyorsanız bu listedeki yerler tam size göre… İster doğayla baş başa kalın isterseniz kültürel aktivitelerle unutulmaz anlar yaşayın. Sizin için Türkiye'nin en huzurlu 12 yerini listeledik...
Stres ve sıkıntıdan uzaklaşmak istiyorsanız bu listedeki yerler tam size göre… İster doğayla baş başa kalın isterseniz kültürel aktivitelerle unutulmaz anlar yaşayın. Sizin için Türkiye'nin en huzurlu 12 yerini listeledik...
Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat
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Bir tatlı huzur: GÖKÇEADA / ÇANAKKALE Burası tarihteki adıyla ‘İmroz’ olan, çorak topraklardaki Bereket Tanrısı Imbrasos'un bolluk diyarı Gökçeada… Biraz olsun şehrin gürültüsünden sıyrılmak istiyorsanız en doğru adres… Türkiye’nin en büyük adasında sizi Türk ve Rum kültürünün hissedildiği sokaklar, masmavi sahiller, Yıldız Koyu’nda muhteşem gün batımı ve dibek kahvesi bekliyor.
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Gökçeada’da huzuru bulacağınız birbirinden güzel koylar mevcut. Yıldız koyu, Laz koyu, Kefaloz, Gizli liman ve başka özel koylar… Soğuk kış günlerinde burası biraz olsun içinizi ısıtacak…
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Oksijeni bol: KARAGÖL / ARTVİN Memleketin en güzel, en huzurlu yerlerinden Karadeniz… Özellikle Artvin’deki Karagöl Çam ve ladin ağaçlarıyla çevrili, insanın aradığı sonsuz dinginliği bünyesinde barındırıyor.
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Bütün yılın stresini unutacağınız göl, Şavşat ilçesindeki Sahara Milli Parkı’nda yer alıyor. Suya yansıyan ormanın görüntüsü eşliğinde kamp yapmanın, yürüyüşün ve kitap okumanın keyfi başka yerde yok.
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Doğanın kalbine: YENİCE ORMANLARI / KARABÜK Yenice Ormanları şehir karmaşasından uzaklaşıp barındırdığı yaban hayat ve bitki çeşitliliğiyle eşsiz bir ekosisteme sahip.
Hürriyet Seyahat
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Burada isterseniz bisiklet sürebilir isterseniz de yürüyüş parkurlarında keşfe çıkabilirsiniz. Yenice Ormanları'nın güneye bakan yamaçları sandal ve çam, güney tarafı ise mis gibi kokan sarı ve beyaz ıhlamur ağaçlarıyla dolu.
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Kışın renkli adsresi: BOZCAADA Antik Yunan tarihçisi Herodot bu harikalar adasını en yalın haliyle şöyle tanımlar “Ve Tanrı Tenedos’u yarattı ki, insanlar daha uzun yaşayabilsin…” Bozcaada’da yaşayanlar gerçekten bu tanımda olduğu gibi daha uzun mu yaşamışlar bilemiyoruz.
Hürriyet Seyahat
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Ancak hem doğal güzellikleri hem de tarihi değerleriyle bu büyüleyici ada hayatınızın sonuna kadar buraya demir atmanızı sağlayabilir.
Hürriyet Seyahat
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Şu sıralar Bozcaada’da o çılgın yaz kalabalığı yok, sıcaklık da o kadar düşük değil. Her yer sessiz sakin ve kafa dinlemelik…
Hürriyet Seyahat
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Doğa harikası: IHLARA VADİSİ / AKSARAY Hasan Dağı’ndan püsküren lavların oluşturduğu doğa harikası tam bir trekking diyarı.
Hürriyet Seyahat
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Romalıların baskısından kaçan Hıristiyanların kayalara oyarak yaptığı sayısız ev, kilise ve mezarı da mutlaka görmelisiniz. Gün batımında eşsiz bir manzarası var. Hele de at safarisini bu vakte denk getirirseniz.
Hürriyet Seyahat
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Ağaçların arasında: BÖRDÜBET / MUĞLA Marmaris yakınlarında bulunan Bördübet tam bir cennet. Ağaçların arasında bulunan koy, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Yerleşim yerlerinden uzakta, ormanın içerisinde, kuş sesleriyle kafanızı dinlemek isterseniz burası sizin için biçilmiş kaftan…
Hürriyet Seyahat
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Bölgenin en önemli özelliğiyse 200 metre eninde ve 600 metre uzunluğunda olan bir kanal aracılığıyla sık çam ormanının içine giren denizi.
Hürriyet Seyahat
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Buraya gelirseniz Golden Key Bördübet otelde konaklayabilirsiniz. Bördübet Koyu’nda nehir ile denizin kesiştiği noktada orman içinde konumlanan Golden Key Bördübet muhteşem doğasıyla özgün tatil arayanlara eşsiz bir ortam sunuyor. Fotoğraf: Golden Key Bördübet resmi web sitesi
Hürriyet Seyahat
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Adı gibi şirin: ŞİRİNCE / İZMİR İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı adı gibi şirin bir kasaba Şirince. Ulaşımı gayet kolay ve yaz, kış ziyaretinize açık.
Hürriyet Seyahat
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Bilinen en eski adı Kırkınca. Efsaneye göre kendini dağlara vuran 40 kişi nedeniyle almış bu ismi. Ancak daha sonra Şirince adı verilmiş ve bu isim resmileştirilmiş.
Hürriyet Seyahat
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Şirince’nin meydanında bir çarşısı mevcut. Burada el işçiliğinin bin bir çeşidini bulabiliyorsunuz. İlginç İlk Çağ örneklerinin bulunduğu bölgenin kırmızı eti meşhur.
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Kafa dinlemelik: KEKOVA / ANTALYA Kekova, Antalya’nın batısında Demre’yle Kaş arasında, aynı adı taşıyan bir ada ve daha küçük adacıkların çevrelediği saklı bir cennet.
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Kemer yakınlarındaki Olympos’tan Fethiye’ye kadar uzanan antik Likya bölgesinin en korunaklı koylarına sahip, doğanın ve tarihin, denizin mavisiyle boyandığı bir yer. Bu mavi o kadar özel ki, galiba “Kekova mavisi” diye bir renk tanımı bile var.
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Üçağız Koyu’ndan kalkan teknelerle ulaşabileceğiniz adada sessizlik, huzur, tarih ve mavilik bir arada bulunuyor. Antik çağda deprem sonucu sular altında kalan kalıntılar dalış tutkunlarını cezbediyor.
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Şehir hayatını unutacaksınız: BOĞATEPE / KARS Boğatepe Kars'a 45 km mesafede ve deniz seviyesinden bir hayli yüksekte, tam 2300 rakımlı bir dağ köyü. 30-40 hanenin yaşadığı köy genelde haziran ayında Fransız ve Belçikalı turistlerin gelmesiyle kalabalıklaşıyor.
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Şu sıralar sessiz sakin, biraz şehir hayatından uzaklaşıp kendinizle kalmak için iyi bir adres. Yüzlerce farklı çiçeğe ev sahipliği yapan Boğatepe Türkiye'nin en güzel kaşar ve gravyer peynirlerinin yapıldığı mandıraları ile de meşhur.
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Etkileyici göl manzarası: AKPINAR / ISPARTA Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Akpınar muhteşem panoramik bir göl manzarasına sahip. Türkiye’nin yedi renkli ve mavi bayraklı en temiz gölü olan Eğirdir Gölü’nü kuş bakışı seyredebileceğiniz Akpınar'da seyir tepesi bulunuyor.
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Bu tepede görüp görebileceğiniz en güzel manzarayı huzur içinde seyrederken, semaverdeki odun ateşinde pişirilen çayınızı yudumlayabilir, lezzetli Akpınar gözlemelerini tadabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Rakımı yüksek olan köyde paraşüt sporu da yapılıyor. Ada manzarası eşliğinde, Eğirdir Gölü’nün üzerinde süzülmek çok keyifli olacaktır.
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Ege’de saklı bir cennet: ADALA / MANİSA Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala beldesi, Üşümen Tepesi ile Dibek Dağı’nın arasından geçen Gediz Nehri’nin Salihli Ovası’na açıldığı düzlükte kurulmuş bir yerleşim merkezi. Termal ve kaplıca sevenler için burası ziyaret edilmesi gereken rotalardan. Ayrıca antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve volkanik coğrafi yapısıyla dikkat çekiyor. Hermos Nehri’nin taşıdığı bereketi bağrında harmanlıyor.
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Vadi yürüyüşleri yapmak isteyenler için çevrede birçok imkân var. Görmeden dönmemeniz gereken yerler arasında Kurşunlu Kaplıcaları, Sart Antik Kenti ve Homeros Vadisi yer alıyor.
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El değilmemiş: KARABURUN / İZMİR Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip. Üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi…
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Buraya geldiğinizde geri dönmek hiç istemeyeceksiniz. Yazın bile pek fazla kalabalık olmayan Karaburun şu sıralar neredeyse bomboş…
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Peki buraya nasıl gidilir? Karaburun İzmir’e 100 kilometre uzaklıkta. Aracınızla geliyorsanız, Çeşme otobanına girmeli ve Karaburun sapağına kadar 45 km ilerlemelisiniz. Karaburun sapağından sonra ise 55 km daha yolunuz kalıyor; buradan sonrası biraz virajlı. Aracınız yerine otobüsleri kullanmak isterseniz İzmir’de Üçkuyular’a gelmeli ve buradaki semt garajından Karaburun - Mordoğan araçlarına binmelisiniz. Yol yaklaşık olarak iki saat sürüyor.