Türkiye’nin en huzurlu yerleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Stres ve sıkıntıdan uzaklaşmak istiyorsanız bu listedeki yerler tam size göre… İster doğayla baş başa bir tatil geçirin isterseniz deniz, kum, güneş üçlüsüyle unutulmaz anlar yaşayın. İşte huzur dolu o yerler…
Fotoğraflar: Alamy, Atlasdergisi
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GÖKÇEADA / ÇANAKKALE Türkiye’nin en büyük adasında sizi Türk ve Rum kültürünün hissedildiği sokaklar, masmavi sahiller, Yıldız Koyu’nda muhteşem gün batımı ve dibek kahvesi bekliyor.
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Gökçeada’da huzuru bulacağınız birbirinden güzel koylar mevcut.
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Yıldız koyu, Laz koyu, Kefaloz, Gizli liman ve başka özel koylar…
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GÖKOVA / MUĞLA Muğla muhteşem denizi, koyları, plajları ve birçok özel restoranlarıyla unutulmayacak bir tatil imkanı sunuyor.
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Birçok farklı aktiviteye katılabileceğiniz, muhteşem plajlarda keyifli vakitler geçirebileceğiniz Gökova’ysa bu konuda Muğla’nın vazgeçilmezi….
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Gökova bir tarafta dağ manzarası, diğer tarafta denize ulaşan Azmak Nehri ve doğa harikası koylarıyla insanı büyülüyor.
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DATÇA / MUĞLA Huzuru denizde bulanlardansanız doğru adres burası. Kuzeyinde Ege, güneyindeyse Akdeniz’in bulunduğu Datça bozulmamış doğasıyla sizi bekliyor.
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235 km’lik sahil şeridine ve sayısız masmavi sessiz koylara sahip.
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Knidos Antik Kenti’ne uğramadan ve sahilde lezzetli bir balık yemeden dönmeyin.
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KABAK KOYU / MUĞLA Kalabalıktan uzakta olmak isteyenler için doğru adreslerden bir diğeri Muğla’nın Kabak Koyu... Fethiye’den yaklaşık bir saat süren koy, Faralya Köyü’nden geçerken yol manzaralarıyla bile harika.
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Turkuvaz renkli denizinde yüzmek ise büyüleyici. Buraya geldiğinizde ağaç bungalovlarda veya kamping alanlarında konaklayabilirsiniz.
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KARAGÖL / ARTVİN Çam ve ladin ağaçlarıyla çevrili, insanın aradığı sonsuz dinginliği bünyesinde barındırıyor. Bütün yılın stresini unutacağınız göl, Şavşat ilçesindeki Sahara Milli Parkı’nda yer alıyor.
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Suya yansıyan ormanın görüntüsü eşliğinde kamp yapmanın, yürüyüşün ve kitap okumanın keyfi başka yerde yok.
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YENİCE ORMANLARI / KARABÜK Yenice Ormanları şehir karmaşasından uzaklaşıp barındırdığı yaban hayat ve bitki çeşitliliğiyle eşsiz bir ekosisteme sahip.
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Burada isterseniz bisiklet sürebilir isterseniz de yürüyüş parkurlarında keşfe çıkabilirsiniz. Yenice ormanlarının güneye bakan yamaçları sandal ve çam, güney tarafı ise mis gibi kokan sarı ve beyaz ıhlamur ağaçlarıyla dolu.
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MACAHEL / ARTVİN Karçal Dağları’nın eteklerinde yer alan vadi kalabalıktan uzak bir tatil vaat ediyor. Çünkü burası yemyeşil doğasıyla adeta saklı bir cennet.
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18 köyün bulunduğu vadide ancak altı köy Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor...
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Ayrıca bölge 2006 yılında UNESCO tarafından 'Dünya Biyosfer Rezerv Alanı' seçilmiş bir yer durumunda.
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BÖRDÜBET / MUĞLA Marmaris yakınlarında bulunan Bördübet tam bir cennet. Ağaçların arasında bulunan koy, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor.
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Yerleşim yerlerinden uzakta, ormanın içerisinde, kuş sesleriyle kafanızı dinlemek isterseniz burası sizin için biçilmiş kaftan…
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Bölgenin en önemli özelliğiyse 200 metre eninde ve 600 metre uzunluğunda olan bir kanal aracılığıyla sık çam ormanının içine giren denizi.
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Buraya gelirseniz Golden Key Bördübet otelde konaklayabilirsiniz.
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Bördübet Koyu’nda nehir ile denizin kesiştiği noktada orman içinde konumlanan Golden Key Bördübet muhteşem doğası ile özgün tatil arayanlara eşsiz bir ortam sunuyor.
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IHLARA VADİSİ / AKSARAY Hasan Dağı’ndan püsküren lavların oluşturduğu doğa harikası tam bir trekking diyarı. Romalıların baskısından kaçan Hıristiyanların kayalara oyarak yaptığı sayısız ev, kilise ve mezarı da mutlaka görmelisiniz.
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Gün batımında eşsiz bir manzarası var. Hele de at safarisini bu vakte denk getirirseniz.
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KEKOVA / ANTALYA Kekova, Antalya’nın batısında Demre’yle Kaş arasında, aynı adı taşıyan bir ada ve daha küçük adacıkların çevrelediği saklı bir cennet.
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Kemer yakınlarındaki Olympos’tan Fethiye’ye kadar uzanan antik Likya bölgesinin en korunaklı koylarına sahip, doğanın ve tarihin, denizin mavisiyle boyandığı bir yer. Bu mavi o kadar özel ki, galiba “Kekova mavisi” diye bir renk tanımı bile var.
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Üçağız Koyu’ndan kalkan teknelerle ulaşabileceğiniz adada sessizlik, huzur, tarih ve mavilik bir arada bulunuyor. Antik çağda deprem sonucu sular altında kalan kalıntılar dalış tutkunlarını cezbediyor.