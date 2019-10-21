Türkiye'nin en huzurlu yeri! Şimdi tam zamanı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahatTürkiye'nin en huzurlu yeri! Şimdi tam zamanı...
Seyahat

Türkiye'nin en huzurlu yeri! Şimdi tam zamanı...

Sonbahar, yaprakların çiçeklere dönüştüğü ikinci bahardır. Ama cıvıl cıvıl ilkbaharın aksine insanı sakinleştiren, hafif ürperten ve kendi içine döndüren bir hali vardır sonbaharın... İşte size şimdi tam zamanı olan güzel bir rotadan bahsetmek istiyorum: Yedigöller… Adını aldığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl ile bölgenin yaklaşık 40 yıldır en önemli turizm merkezlerinden birisi... İşte size Yedigöller gezi rehberi...

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
X
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
1

Yazın yorgunluğunu ve yıpranmışlığı atmak, battaniyelerin altında kıvrılıp elini de içini de sıcacık içeceklerle ısıtmak ve ruhunu dinlendirmek için harika bir fırsat tanır bizlere.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
2

Bu zamanda doğanın içinde kendinizle baş başa kalıp, yere düşen rengârenk yaprakların üzerinde çıtır çıtır dolaşacağınız bir fırsat da siz yaratabilirsiniz kendinize.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
3

Üstelik şehrin yorucu ve bunaltıcı kargaşasından çok da uzakta değil, dağların arasında zengin bitki örtüsü ve gölleriyle tam bir sonbahar cenneti olan Yedigöller’e sığınabilirsiniz.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
4

Neden Yedigöller?
Yedigöller, adı üstünde yedi tane gölü çevreleyen; kayın, meşe, gürgen, ıhlamur gibi çok çeşitli hem geniş yapraklı hem iğne yapraklı ağaçlarla çevrili bir orman, bir milli park.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
5

Özellikle sonbaharda yeşilin sarıdan kızıl tonlara kadar sonbaharın bütün güzelliğini ortaya koyan izlemeye doyum olmayan bir manzara, doğa harikası.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
6

Neler yapılır?
Dinlenmek için tercih edebileceğiniz gibi, fotoğraf çekmek ve trekking yapmak isteyenler için farklı arazi şekilleri, şelaleleri, yürüyüş yolları var.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
7

En güzel tarafıysa zamanla yarışmadan ve koşturmadan canınız nerede durup dinlenmek istiyorsa orada istediğiniz kadar kalabilmeniz.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
8

Yürüyüş yaparken arada durup dinlenebileceğiniz bir tesis yok ama bütün göller, yollar ve yeşiller sizin!

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
9

Zamanla ilgili tek dert etmeniz gereken nokta ise hava kararmadan odanıza veya çadırınıza dönmeniz.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
10

Nerede kalınır?
Büyükgöl çevresinde çadırla kamp yapabileceğiniz gibi Orman Bakanlığı’na bağlı dört kişilik bungalov evlerinde kalabilirsiniz.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
11

İçinde ısınma ve temel araç gereçler bulunduğu için erzağınızla gidip göl kenarında kendi akşam yemeğinizi hazırlayıp mis gibi bir havaya uyanabilirsiniz.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
12

Yola çıkmadan bunlara dikkat:
Şehir hayatından çok uzakta değil ama dağ yolundan gidildiği için ulaşımı kilometre hesabından biraz daha uzun sürebiliyor.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
13

Yola çıkmadan soğuğa, yağmura ve çamura hazırlıklı olmanız gerektiği gibi erzak almayı da ihmal etmeyin.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
14

Gece yürüyüş yapmak, yağmur yağsa bile ıslanmadan dolaşabilmek çok keyifli ama mutlaka yanınızda bir fener bulundurun çünkü aydınlatma yok denecek kadar az.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
15

Ayrıca doğanın içinde olduğunuz için karşınıza çıkabilecek canlılara karşı hazırlıklı ve anlayışlı olun.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
16

Hafta sonları biraz kalabalık oluyor.

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
17

Hafta içinde bir-iki günlük fırsat yaratabilirseniz hiç unutamayacağız anlar yaşamanız garanti…

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
18

Mis gibi orman havasını içinize çekmek tüm yorgunluğunuzu ve stresinizi unutturacak…

Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
19
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy
SON GÜNCELLEME
20
GezginSonbaharSonbaharBoluyedigöllere nasıl gidilirSeyahatdunyagezi
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin | Fotoğraflar: Bülent Hacıömeroğlu, Alamy

DİĞER GALERİLER