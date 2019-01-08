Türkiye'nin en huzurlu yeri! 200 TL'ye sessiz sakin hafta sonu tatili...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sivas Belediyesi'nin kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen yeni Yamaç Evleri, kışın da görüntüsüyle meraklıları cezbediyor.
Sivas Belediyesi'nin kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen yeni Yamaç Evleri, kışın da görüntüsüyle meraklıları cezbediyor.
Fotoğraflar: DHA
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John Ronald Reuel Tolkien'in eserinden Peter Jackson'ın sinemaya aktardığı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan, kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı karakter 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, Sivas Belediyesi'nce başlatılan Paşabahçe Yamaç Evleri projesi hayata geçirildi.
DHA
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Belediye tarafından kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na 'Hobbit' evlerine benzer evler inşa edildi. 'Hobbit'lerin yaşadığı evler kadar büyük yamaç evleri ilgi görünce, sayı artırılmaya başlandı.
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Başlangıçta inşa edilen 7 evin ardından sayı 24'e çıkarıldı. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini 'Hobbit köyü' kuruldu.
DHA
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Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan, 1 artı 1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenlerin ilgisini çekiyor.
DHA
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Kışın kar örtüsüyle kaplanan alanda otantik bir görüntü sunan evler, beğeni kazanıyor. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Yamaç Evleri'nin yaz kış ayrı güzelliği olduğunu belirterek, "Yazları burası çok yoğun oluyor ama kışın da buranın özel müşterileri oldukça fazla.
DHA
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Yamaç Evleri ile ilgili de en son özelleştirdiğimiz kısımda yapılan çalışmaları yerinde inceledik. İnanıyorum ki; kış aylarında da birkaç gün misafir olmak konaklamak, insanı ruhen çok ciddi rahatlatacaktır diye düşünüyoruz. Çok ilginin olduğunu görüyoruz. Sivas turizmine ayrı bir renk, ayrı bir değer kattığını görüyoruz.
DHA
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İnsanların doğal ortamlara olan özlemini giderecek nezih bir alan, güvenli bir alan. Şehre yakın olması, ulaşımının kolay olması ayrı avantajlar. Tabi bu alanda genel olarak mesire alanı ancak etrafında farklı aktivitelerin, farklı programların yapılacağı bölümleri de biz projenin zenginleşmesi bakımından önemsiyoruz.
DHA
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Bu kapsamda da Yamaç Evleri Paşabahçe Mesire Alanına ayrı bir renk, ayrı bir değer kattığı kanaatindeyiz. İnşallah hedefine amacına ulaşır diye düşünüyoruz. Burası zaman içerisinde tam faaliyete geçtiğinde, inanıyorum ki dışarıdan çok çok fazla ilgi görecektir.
DHA
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Çünkü insanların bu tür alanları aradığını, özlediğini düşünüyoruz ve bunda da yanılmadığımız kanaatindeyiz. Buranın özel müşterileri olacak şehir dışından, ülke dışından özel programlar, özel turlar olacak. Biz bu inancı taşıyoruz ve şu ana kadar da bu yaklaşımımızda yanılmadığımızı görüyoruz" dedi.
DHA
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"KAYAK MERKEZİ İLE ENTEGRE KULLANILABİLİR" Paşabahçe'de şu anda toplam 24 yamaç evi bulunduğunu, bu sayının 40, 50 civarına ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Aydın, kentte bulunan kaplıca ve kayak merkezi ile entegre kullanılabilecek bir alan olduğunu belirterek şöyle konuştu:
DHA
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"Sivas'ta Yıldız Dağı ayrı bir potansiyel, termal tesislerimiz, Sıcak Çermik ayrı bir potansiyel. Hatta Balıklı Kaplıca da entegre olabilir. Dolayısıyla bu projelerin her birinin diğeriyle entegre olabileceğini düşünmek lazım. İnsanlar burada konaklar, daha sonra akşama kadar gider, kızağını kayar gelir, tekrar konaklar. Aynı şekilde Sıcak Çermik'te konaklar, gider kızağını kayar gelir, tekrar konaklar.
DHA
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Bu bakımdan turizmi sadece bir alan olarak düşünmemek lazım. Birbirini etkileyen, destekleyen, tetikleyen unsurlar olarak görmek lazım. Bu açıdan baktığımızda yamaç evleri de hem termal turizmle, hem kayak turizmiyle entegre olabilecek bir çalışma diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Yamaç evlerinin bulunduğu alana, aynı mimari ile bir restoran ve sosyal tesisin de yapılacağı ifade edildi. Evlerde tek gece konaklama fiyatı ise 200 TL.