Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye'nin en huzurlu kış adresleri! Doğanın içinde sessiz sakin hafta sonu tatili...
Cuma günü okullar kapanıyor ve yarıyıl tatili başlıyor. Bu hafta sonu ailecek güzel vakit geçirmeye ne dersiniz? İster kayak yapın, isterseniz karlar altında tarihi kalıntıları gezin ya da sadece sakin bir köşede manzaranın keyfini çıkarın. Gidince hayran kalacağınız belki de hiç dönmek istemeyeceğiniz yerleri sizler için derledik. Hepsini çok seveceksiniz. İşte detaylar…
Cuma günü okullar kapanıyor ve yarıyıl tatili başlıyor. Bu hafta sonu ailecek güzel vakit geçirmeye ne dersiniz? İster kayak yapın, isterseniz karlar altında tarihi kalıntıları gezin ya da sadece sakin bir köşede manzaranın keyfini çıkarın. Gidince hayran kalacağınız belki de hiç dönmek istemeyeceğiniz yerleri sizler için derledik. Hepsini çok seveceksiniz. İşte detaylar…
Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
Hürriyet Seyahat
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KAPADOKYA / NEVŞEHİR Dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafya burası… Binlerce yıl öncesine uzanan geçmiş, peribacaları, yer altı şehirleri, mağara otelleri, yılkı atları, vadileri, müzeleri, konakları, unutulmaz gün batımı ve balon turlarıyla Kapadokya uyanmak istemeyeceğiniz bir rüya gibi!
Hürriyet Seyahat
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Kapadokya'da kış mevsimi de farklı güzel. Hava ne kadar soğuk olsa da Kapadokya'ya gelen turistler karla kaplı peri bacalarını balon turlarıyla gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.
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Ortaya çıkan görüntü ise nefes kesici. Fotoğraf tutkunlarının kesinlikle bayılacağı ve gitmesi gereken yerlerden...
Hürriyet Seyahat
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YEDİGÖLLER / BOLU Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl’den oluşan göller, kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatmasıyla oluşmuş ve bulunduğu yöreye ismini vermiş.
Hürriyet Seyahat
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1965 yılında milli park ilan edilen Yedigöller; 2019 hektarlık alanı kaplayan doğaseverler için bir yeryüzü cenneti.
Hürriyet Seyahat
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Yer altından geçişlerle birbirine bağlanan göllerin çevresinde, köknar, kayın, çam, meşe, gürgen gibi ağaç türleri bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
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Türkiye'nin en güzel orman alanlarından özellikle fotoğraf meraklıları için en gözde yerlerden biri… Genelde sonbahar için önerilse de burada her mevsim ayrı güzel…
Hürriyet Seyahat
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Özellikle kışın mutlaka gidilmesi gereken yerlerin başında…
Hürriyet Seyahat
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AYDER / RİZE Kaçkar Dağı’nın eteklerinde bulunan yaylalar kış boyunca karla kaplanıyor. Öne çıkanıysa Ayder Yaylası... Karlarla kaplı vadi, ağaç evler ve sık çam ağaçları birbirinden güzel manzara fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor
Hürriyet Seyahat
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Yaylaya çıkarken bile beyaza bürünen ağaçlar, bir yanda lapa lapa yağan kar bir rüyadaymışsınız hissini yaşatıyor. Ayder’de konaklayıp ateş başında manzaranın tadını çıkarırken ağaçların bile kara gömüldüğünü fark edeceksiniz. İşte o zaman içinize çektiğiniz temiz Karadeniz havası yenilenmenizi sağlayacak.
Hürriyet Seyahat
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KAZDAĞLARI / ÇANAKKALE 850 yaşındaki anıt ağaçların, acıklı aşk hikâyelerinin, göl ve birbirinden güzel şelalelerin bulunduğu bir cennet Kaz Dağları. Kaz Dağları'na sadece yazın gidilir sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz.
Hürriyet Seyahat
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Kışın öyle sakin ve huzur verici bir yere dönüşüyor ki, insanın tası tarağı toplayıp yerleşesi geliyor.
Hürriyet Seyahat
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Yeryüzünde huzurun merkezi neresi diye sorsanız size "Adatepe ve Yeşilyurt köyleri" cevabını verirdik.
Hürriyet Seyahat
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Sevip de kavuşamayanların hikâyesi bu dağlarda... Sütüven ve Hasanboğuldu Şelaleri’ni gezip bir de acılı aşk hikâyelerini öğrenince burası sizde kalıcı izler bırakacak.
Hürriyet Seyahat
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Nerede kalınır? Adatepe Ida Blue güzel bir hafta sonu için ideal. iki kişi tek gece delux odalarda konaklama fiyatı 600, balkonlu odalarda ise 750 TL. Fiyatlara kahvaltı da dâhil. Fotoğraf: Otelin resmi web sitesi
Hürriyet Seyahat
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SAPANCA / SAKARYA İstanbul ve Ankara'dan günübirlik gidip dönebileceğiniz kadar yakın ama kendinizi şehirden kilometrelerce uzakta hissedeceğiniz bir cennet Sapanca.
Hürriyet Seyahat
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Gölüyle bildiğimiz, Adapazarı'nın ilçesi Sapanca'nın, dağ köylerinde keşfedilecek çok şey var. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birinde, hem spor yapmak, hem kafa dinlemek, hem doğayla baş başa olmak en doğru adres…
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Ayrıca Sapanca'ya 25 dakika uzaklıkta olan Maşukiye’yi de gezmelisiniz.
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Kahvaltı yapmak ve balık yemek için pek çok seçeneğin bulunduğu Maşukiye, huzur vadeden yapısı ile hafta sonu tatillerinin en gözde bölgelerinden...
Hürriyet Seyahat
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Nerede kalınır? Maşukiye Cansu Tesisleri'nde konaklayabilirsiniz. Tesiste standart oda, suit oda ve Bungalov olmak üzere üç farklı konaklama seçeneği bulunuyor. Fotoğraf: Otelin resmi web sitesi
Hürriyet Seyahat
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Hafta sonu iki gece standart oda 550, süit oda 650, bungalovla ise 550 TL.Fotoğraf: Otelin resmi web sitesi
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ABANT / BOLU Abant'ı gezmek için her mevsim başka bir sebebiniz var. Yazın ayrı kışın apayrı manzaralara sahip olan Abant keyifli zamanlar geçireceğiniz turizm cennetlerimizden.
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Etrafı çam, köknar, kayın ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplı Abant kışın harika manzaralar sunuyor.
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Özellikle Abant gölünde oluşan görüntü adeta resmedilmiş bir tablo gibi. Abant'ta şehrin gürültüsünden uzaklaşıp harika bir doğa tatili yaşayabilirsiniz.
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Nerede kalınır? Abant Göl evleri, iki kişi tek gece konaklama fiyatı kahvaltı dâhil 500 TL. Fotoğraf: Otelin resmi web sitesi
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PALANDÖKEN / ERZURUM Kış aylarında sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar inen Palandöken'e kesinlikle gitmelisiniz. Kışın ülkemizin en güzel bölgelerinden Palandöken, altı ay boyunca karla kaplı…
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Nerede kalınır? İki kişi tek gece konaklama fiyatı 900 TL. Kahvaltı, yemek ve içecekler de ücrete dâhil.
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ULUDAĞ / BURSA Türkiye’de kış tatili deyince akla ilk gelen yer Uludağ. Kış en çok tercih edilen bir yer olduğu için oldukça kalabalık.
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Kış aylarında eğlenceli etkinlikler ve konserler de düzenleniyor. Kayak yapmak için de oldukça ideal bir yer.
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Nerede kalınır? Karinna Hotel oldukça iyi bir seçenek. Otelin orman köşkleri mevcut. Köşkler dört kişilik. Tek gece konaklama fiyatı 750 TL.Fotoğraf: Otelin resmi web sitesi
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SARIKAMIŞ - KARS Kars, kışın en güzel kar fotoğraflarının çekildiği yerlerin başında geliyor. Beyazlar içindeki Çıldır Gölü ve görkemli İshakpaşa Sarayı mutlaka görülmeli…
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Aslında Kars’ı özel kılan şey Doğu Ekspresi… Bu nostaljik yolculuk Kars’ı geçen yılın en popüler adres yapmıştı… Bu yıl için de aynı durum devam edecek gibi…
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Nerede kalınır? İki kişi tek gece konaklama 1050 TL. Havaalanı transferi ve yemekler de ücretin içinde…Fotoğraf: Otelin resmi web sitesi
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Aralık ayının başlarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi oldu. Şu sıralar da biraz kalabalık… Kars, aşırı soğuk olsa da kışın gittiğinizde asla pişman olmayacağınız bir yer.
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Burada yapabileceğiniz en iyi aktivite kayak. Sarıkamış Kayak Merkezi tam 2800 metre yükseklikte... Bu kayak merkezinin en önemli özelliği karın içerisindeki kristal yapının benzerinin Alpler'de bulunması…
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ILGAZ / KASTAMONU Bölgedeki Ilgaz kayak tesisleri, Karadeniz‘in en güzel kayak tesislerinden birisi.
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Aralık ve Nisan ayları arasında hizmet veren kayak tesisi, 2850 metre yükseklikte. Ilgaz Milli Parkı içerisinde yer alan kayak tesisinde gece de kayak yapılabiliyor.