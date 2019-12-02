Türkiye'nin en güzel yılbaşı adresleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yılbaşı tatili için hâlâ karar veremeyenler varsa hayalinizdeki tatili fazla uzaklarda aramayın. Dört mevsimin yaşandığı ülkemiz avantajlı konumuyla da yılbaşı için nefis fırsatlar sunuyor. "Yılbaşında Türkiye'de nereye gidilir?" sorusunun cevabı bu haberimizde... İşte yılbaşını Türkiye'de geçirecekler için otel seçenekleri ve gidilecek yerler…
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1
Kartepe/Kocaeli Yılbaşı tatiliniz kısa süreli ise veya çeşitli sebeplerden dolayı şehirden fazla uzaklaşma imkanınız yoksa İstanbul çevresindeki destinasyonları değerlendirebilirsiniz.
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Bu destinasyonların başında yakınlık açısından değerlendirildiğinde kuşkusuz Kartepe geliyor.
3
İstanbul’a karayoluyla bir saat uzaklıktaki Kartepe, kış sporlarına ilgi duyanlar için cazip bir adres. 1602 metrelik zirvesi Sapanca Gölü’nü ve İzmit Körfezi’ni tepeden görüyor.
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Uludağ / Bursa Türkiye’de yılbaşı ve kış tatili dendiğinde akla ilk gelen ve nispeten İstanbul’a yakın olan bir diğer yer ise Uludağ.
5
Yılbaşını Kış tatilinin gözdesi Uludağ'da yılbaşını geçirmek isteyenler için 30’a yakın otel seçeneği var. Uzun yıllardır yılbaşında ünlü isimler dahil yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Bursa, Uludağ muhteşem doğası, şehir merkezine olan yakınlığı ve gelişmiş konaklama imkanları ile dikkat çekiyor.
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Kartalkaya / Bolu Kartalkaya’nın, İstanbul ile Ankara’nın ortasında, Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olduğunu söylemeye gerek yok.
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Türkiye’nin en büyük snowparkı da burada. Yılbaşı'nda karın keyfini doyasıya çıkarmak size kalmış. Burada gündüz ailenizle beraber kayak yapıp ardından akşam yeni yılı tüm coşkusuyla karşılayabileceğiniz birçok parti sizi bekliyor.
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Kartalya'da 15’e yakın otel konaklama hizmeti veriyor. Fiyatları da pek pahalı değil. Gecelik konaklama 300-700 TL arasında değişiyor.
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Palandöken / Erzurum Türkiye’nin kış sporları merkezi Palandöken'de yılbaşına heyecanla girebilirsiniz.
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Her seviyeye hitap eden 48 kilometrelik pistleri, nefes kesen manzaraya sahip Ejder Zirvesi’yle kayakseverleri her yıl kendine çekiyor.
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Kapadokya / Nevşehir Gündüz, UNESCO Dünya Kültür Mirası olan Göreme Açık Hava Müzesi’ni gezebilir, akşam da otelinizde şömine başında yeni yıla geri sayabilirsiniz.
12
Burada yeni yılı karşılamak farklı bir deneyim… Buraya kadar gelmişken beyaza bürünen Kapadokya’da balon turuyla vadilerin üzerinde süzülmeyi es geçmeyin
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Antalya Özellikle Belek tarafında lüks oteller yılbaşı programı konusunda birbiri ile yarışıyor. Yılbaşında hem uygun fiyatlara Antalya’da konaklayabilir hem de konaklayacağınız otelde ünlü sanatçıların konserlerini izleyebilirsiniz.
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Gitmişken, tarihi ve arkeolojik bölgeleri trafik keşmekeşi ve çılgın kalabalıklar yokken gezebilirsiniz
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Çamlıhemşin / Rize Doğal güzellikleri, yaylaları, şelaleleri, buzul gölleri ve tarihi güzellikleriyle Rize’nin en turistik bölgelerinden! İki-üç günlük bir yılbaşı programı için ideal.
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Çat Vadisi ve Gito Yaylası’nda yeni yılı karşılayabilir, kızak kayıp şömine başında tüm yorgunluğunuzu unutabilirsiniz.
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Mardin Türkiye’nin en dikkat çekici ve otantik yerlerinden...
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Mardin büyüleyici sokakları, restoranları ve ışıklarla süslenmiş tarihi çarşısı ile yeni yılı karşılamaya hazır.
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Sakin ve tarihi doku ile iç içe bir yeni yıl kutlamak istiyorsanız burası doğru adres. Ayrıca yeni yılın ilk sabahında kiliselerdeki ayinlere katılmak ilginç bir deneyim olabilir.
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Erciyes / Kayseri Erciyes’te bulunan otellerin eğlence programları oldukça ilgi çekici. İsterseniz yeni yıl gala yemeklerine katılabilirsiniz, isterseniz ünlü isimlerin konserlerini izleyebilirsiniz.
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Etrafta meşaleler, pistlerde gösteriler, zirvede havai fişek şovları ile görsel bir şölen sizi bekliyor.
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BONUS Türkiye sınırları içinde bulunmasa da pasaportsuz ve vizesiz gidebileceğiniz ‘yavru vatan’ Kuzey Kıbrıs yılbaşı tatili için eğlencesi bol, mükemmel bir seçenek.