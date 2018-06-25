Türkiye’nin en güzel ve en temiz 15 plajı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yaz tatili planlarımızı yaparken deniz keyfi genelde ilk sırada yer alır. Bu anlamda şanslıyız, çünkü dünyaca ünlü plajlara sahip koylarımız var. Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin en popüler ve en güzel plajlarını sıraladık. Bu listeye bakarak tatil planı yapabilir ya da seyahatiniz içine bu rotaları da dahil edebilirsiniz. İşte Türkiye2nin en güzel ve en temiz 15 plajı…
Yaz tatili planlarımızı yaparken deniz keyfi genelde ilk sırada yer alır. Bu anlamda şanslıyız, çünkü dünyaca ünlü plajlara sahip koylarımız var. Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin en popüler ve en güzel plajlarını sıraladık. Bu listeye bakarak tatil planı yapabilir ya da seyahatiniz içine bu rotaları da dahil edebilirsiniz. İşte Türkiye2nin en güzel ve en temiz 15 plajı…
Fotoğraflar: Alamy
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KAPUTAŞ PLAJI Kaş-Kalkan arasında, arkasında büyük dağların çevirdiği bir koy. Suyun rengi tam turkuaz rengi, kum plajı var.
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Yolu çok virajlı zaten gelmesi bu kadar kolay olmayınca plajın kalitesi de artıyor. Pek çok seyahat yazarına göre Türkiye’nin en iyi plajlarından biri olan Kaputaş’a gitmeden yanınıza yiyecek almayı unutmayın.
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İZTUZU PLAJI Dalyan’dan İztuzu’na kadar giden teknelerle gidebilirsiniz. Sazlarla kaplı dere yolundan giden teknelere binerek İztuzu’na ulaşıyorsunuz.
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5400 metre uzunluğunda bu plajın en önemli konukları deniz kaplumbağaları caretta carettalar.
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Şanlıysanız plajda dolaşan carettaları görebilirsiniz. Duş, tuvalet, kabin gibi plaj hizmetleri de var.
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ÇIRALI Antalya’da çam ormanlarıyla kaplı ve ağaç evleriyle ünlü Olimpos’un hemen yanındaki ünlü bir plajdır Çıralı.
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Doğal bir atmosferde tatil yapmak istiyorsanız Çıralı ve etrafındaki ağaç evlerde konaklayıp gündüzleri kendinizi Akdeniz’in serin sularına bırakabilirsiniz.
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Bu plajda da caretta carettalar için 3 km’lik bir koruma alanı var.
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PHASELİS Antalya’daki bir başka ünlü plaj da Kemer-Tekirova arasındaki Phaselis. Çam ormanlarıyla kaplı bu alanda denizin berraklığı görülmeye değer.
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Üstelik denizin hemen dibinde antik kent Phaselis’i de gezebilirsiniz. Eski liman kalıntıları arasında yüzmek çok keyifli olacaktır. Burada su sporları da yapabilirsiniz. Ulaşım, deniz yoluyla sağlanıyor.
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PATARA Antalya’da antik kentte deniz keyfi sürebileceğiniz bir başka plaj da Patara. Kalkan’daki bu antik kentin yanındaki plaj 12 km uzunluğunda sığ bir deniz.
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Rüzgarı hiç eksik olmadığı için rüzgar sörfü yapmaya da uygun. Burada deniz kaplumbağaları caretta carettalarda yumurtalarını bırakıyor.
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ÇEŞME ALAÇATI Alaçatı Windsurf Paradise özellikle sörf sporuna ilk başlayanlar için ideal bir plajdır. Alaçatı yat limanı yanındaki bu plajda rüzgar hiç eksik olmaz ama deniz sığdır.
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Üç tarafı kara ile çevrilidir, bu yüzden sporcular için güvenli bir alandır. Burada gündüzleri denize girip akşamları plaj partilerine de katılabilirsiniz. Yine rüzgar sörfünün yanı sıra kite sörf de yapılmaktadır.
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ÇEŞME ALTINKUM Çeşme’de Alaçatı’nın yanı sıra çok sayıda plaj var. Çiftlikköy’deki Altınkum plajının kumu altın rengiyle dikkat çeker. Çeşme’de ayrıca Aya Yorgi ve Ilıca plajları da popülerdir.
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HİSARÖNÜ (DATÇA) Marmaris – Datça yolu üzerinde çok sayıda güzel koy ve plajlar var ancak bunlardan en ünlüsü Hisarönü Koyu. Teknelerin de uğrak yeri Hisarönü’nde rüzgar eksik olmuyor. Etrafında balıkçılar ve küçük pansiyonlar var.
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BODRUM ORTAKENT KARGI PLAJI Bodrum’da irili ufaklı çok sayıda beach var. Türbükü, Yalıkavak, Torba gibi koylarda. Ama en büyük ve en meşhurlarından biri Ortakent’teki Camel Beach.
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Kargı plajı da deniyor ancak burada turistleri gezdiren deveden dolayı Camel beach adını almış. Kum plaj etrafında plaj işlemleri ve restoranlar da bulunuyor.
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GÖKOVA AKBÜK Akdeniz’deki bir diğer adresimiz temiz denizi ve yeşilliklerle kaplı koyuyla Gökova. Akbük ise buranın meşhur plajlarından. Akyaka’dan gidebilirsiniz.
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Denizin rengi harika, plaj biraz taşlık ama taşlar öyle ayağınıza batmıyor. Ve tabi ki denizin berraklığı da harika.
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ÖLÜDENİZ (KELEBEKLER VADİSİ) Ölüdeniz için Türkiye’nin tanıtım yüzü diyebiliriz. Burası sadece Türkiye’nin değil dünyanın da önemli plajlarından bir tanesi. Doğal bir göl gibi dalgasız sakin bir denizi var.
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Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı. Turistik plaj işletmeleri mevcut. Burası göl gibidir ancak suyu kendini yenileyebilmektedir. 2006 yılında dünyanın en iyi plajı seçilmiştir.
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Fethiye’deki bir başka plaj önerimiz de yapılaşmanın olmadığı, elektriğin bile bulunmadığı Kelebekler Vadisi olabilir.
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SARIMSAKLI PLAJI Kuzey Ege’de meşhur bir plaj olan Sarımsaklı Plajı Ayvalık’tadır. 7 km uzunluğundaki bu plajın içerisinde plaj hizmetleri ver çok sayıda yer var. Denizi berraktır kumu da beyaza yakın pırıltılıdır.
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AKVARYUM KOYU Bozcaada’nın meşhur koylarından birisidir. Adanın diğer ucunda yer alır. Denizi berrak ve sakindir. Burada da yapılaşma yok. Yüzerken elinize balıkların geldiğin göreceksiniz.
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Şnorkel almadan gitmeyin. Ulaşımı kendi imkanlarınızla yapmanız gerekir. Adadaki bir başka ünlü plaj da Ayazma Plajı.
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OVABÜKÜ (DATÇA) Datça Mesudiye Köyü üzerinden gidebileceğiniz Ovabükü, İngiliz The Gurdian Gazetesi tarafından Türkiye’nin en iyi plajı seçildi.
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Oldukça sakin bir koy olan Ovabükü’nde plaj biraz taşlık. Koyun içinde pansiyonlar var. Denizi sığ, özellikle yüzme bilmeyenler ya da çocuklular için iyi bir seçenek. Sakin bir yer olduğu kafa dinleyebilirsiniz.
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KABAK KOYU Fethiye’de doğal ortamda tatil yapmak isteyenlerin bir başka adresi de Kabak Koyu. Burası barındırdığı bitki ve kelebek türleriyle de ünlü.
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Kara yoluyla ulaşımı var. İçerisinde doğal kamp tesisleri bulunuyor. Buraya bağlı Faralya Köyü’nde ise butik otel işletmeleri bulunuyor. Kaynak: Enuygun