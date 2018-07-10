Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye'nin en güzel köyleri! Hem deniz tatili istiyor hem de sessizlik arıyorsanız bu liste size göre...
Köy seyahatini seven gezginlerin planlarını biraz daha kolaylaştırmak için Türkiye'nin en güzel 10 köyünü sizin için derledik.... İster tatil planlarınıza ekleyin isterseniz de şehir hayatının yoğunluğundan, gürültüsünden kaçıp hafta sonu bu yerlerde dilediğinizce kafa dinleyin, tercih sizin... Üstelik çoğunda deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfini de süreceksiniz.
Köy seyahatini seven gezginlerin planlarını biraz daha kolaylaştırmak için Türkiye'nin en güzel 10 köyünü sizin için derledik.... İster tatil planlarınıza ekleyin isterseniz de şehir hayatının yoğunluğundan, gürültüsünden kaçıp hafta sonu bu yerlerde dilediğinizce kafa dinleyin, tercih sizin... Üstelik çoğunda deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfini de süreceksiniz.
Fotoğraflar: Alamy
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Deniz, kum ve güneş üçlüsünün en güzel adresi: ÇIRALI KÖYÜ Antalya’nın dünyaca ünlü Çıralı köyü; Olympos dağının eteklerinde bir sahil köyüdür.
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Bir yanda yemyeşil dağ manzarası, diğer yanda Akdeniz’in masmavi ferah deniziyle bir doğa harikası... Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurtlamak için geldiği Çıralı sahilinde gece tüm ışıklar söndürülür.
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Gecenin karanlığında dalga sesleri eşliğinde yıldızları seyretmenin keyfini tadarsınız.
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Harika denizi, nefis dağ havası, sakin kumsalı ve portakal bahçeleriyle Çıralı, köy seyahati sevenlerin vazgeçmeyeceği yerlerden birisi.
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Türkiye’nin cennet köşesi: FARALYA KÖYÜ Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı olan Faralya köyü; bir yeryüzü cenneti...
Kelebekler Vadisi’nin şelalesini ve sadece bu bölgede bulunan kanatları kaplan desenli kelebekleri görebilirsiniz.
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Antik Likya ve Eski Roma kalıntılarının bulunduğu bu tarihi köy, inanılmaz bir manzaraya sahip. Ayaklarınızın altına serili denizi ve arkasını yasladığı dağıyla Faralya, Türkiye’nin en güzel manzaraya sahip köylerinden bir tanesi…
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Eşsiz deniz manzarası: KALEKÖY Antalya’nın Kale ilçesine bağlı Kekova’da bulunan Kaleköy; tekneyle gidebileceğiniz, gittiğinizde de “iyi ki gelmişim” diyeceğiniz, Simena Antik Kenti’nin kalıntıları üzerine kurulmuş harika bir köy.
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İsmini tepesinde bulunan kaleden alıyor. Teknelerle köye ulaşıp, dar ve patika şeklindeki yollarından kaleye çıkabiliyorsunuz. Kaleden eşsiz deniz manzarasını seyrederken, tüm huzuru iliklerinizde hissediyorsunuz.
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Tertemiz denizinde yüzüp, dalış yapabilirsiniz. Taş kral mezarlarının da bulunduğu köy az bir nüfusa sahip olmasına rağmen, çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
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Yolunuz Kekova’ya düşerse; sırf Kaleköy’ü görmek için yapılan tekne turlarına katılıp, hem denizin hem manzaranın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.
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Mavi bayraklı en temiz göl burada: AKPINAR KÖYÜ Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Akpınar köyü muhteşem panoramik bir göl manzarasına sahip. Türkiye’nin yedi renkli ve mavi bayraklı en temiz gölü olan Eğirdir Gölü’nü kuş bakışı seyredebileceğiniz Akpınar Köyü’nde seyir tepesi bulunmakta...
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Bu tepede görüp görebileceğiniz en güzel manzarayı huzur içinde seyrederken, semaverdeki odun ateşinde pişirilen çayınızı yudumlayabilir, lezzetli Akpınar gözlemelerini yiyebilirsiniz. Rakımı yüksek olan köyde paraşüt sporu da yapılıyor. Ada manzarası eşliğinde, Eğirdir Gölü’nün üzerinde süzülmek çok keyifli olacaktır.
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Çanakkale Boğazı manzaralı: KİLİTBAHİR KÖYÜ Çanakkale’nin tam karşısında bulunan Kilitbahir köyü, Eceabat ilçesine bağlı. Manzarası Çanakkale Boğazına hakim. Boğazın en dar yerinde kurulan köyün manzarası muhteşem.
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Kalp şeklindeki kalesinden adını alan Kilitbahir, denizin kilidi anlamına geliyor. Yeşilin ve mavinin muhteşem uyumlu olduğu Kilitbahir köyü mükemmel manzarasıyla başınızı döndürecek.
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Fırat Nehri kıyısında: RUMKALE KÖYÜ Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine bağlı olan Rumkale köyü; Fırat Nehri kıyısında kurulu…
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Masalsı bir görüntüye sahip… Kendinizi tarihin ve tabiatın arasında bulacağınız Rumkale köyünde, huzurlu bir zaman dilimi geçireceksiniz.
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Etrafı sularla çevrili bu köye ulaşım, Halfeti’den kalkan teknelerle yapılıyor. Köye ulaştığınızda kendinizi bir yarımadanın içinde hissedeceksiniz.
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Baraj suları ve Fırat Nehri ile çevrili Rumkale Köyü’ne hayran kalacaksınız.
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Adı gibi şirin: ŞİRİNCE İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı olan Şirince köyü, ruhunu koruyabilmiş eski bir Rum köyü.
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Tarih kokan bu köye dört mevsim ziyaretçiler gelir.
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El değmemiş çekiciliğini koruyan Şirince; daracık ve tertemiz sokakları, düzenli, beyaz ve estetik mimarisiyle, Rum evleri ve dik yokuşlarıyla nadir rastlanan bir güzellik.
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Adı gibi şirin bir köy olan Şirince’ye yolunuz muhakkak düşürün…
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Karadeniz’in en güzel köylerinden: EVRENYE KÖYÜ Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bulunan Evrenye Köyü, Karadeniz’in en güzel köylerinden. Karadeniz’in kıyısında, yemyeşil bir vadinin içinde bulunan köyün yeşili ayrı güzel, mavisi ayrı güzel.
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Güneşin denizden doğup, denizden battığı bu eşsiz köyün içerisinden çay akar. Köyün girişinde asırlık dev bir çınar var. Çınar altında oturup, Karadeniz’i seyretmek ayrı bir keyif. Denizi temiz olan Evrenye de kadınlara özel plaj da bulunuyor. Kışın boşalan köy, yazın oldukça kalabalık.
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Güneşin doğuşu ve batışı burada bir başka güzel: UÇHİSAR KÖYÜ Nevşehir’in Kapadokya bölgesindeki Uçhisar yörenin en yüksek ve en güzel köyüdür. Köyün en tepe noktasında Uçhisar Kalesi bulunur. Güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek için harika bir yer.
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Kalenin tepesine merdivenlerle çıkılır, kale içerisinde gizli geçitler ve tüneller de var. Uçhisar Kalesi’nde Bizans dönemine ait birçok anıt mezar da bulunuyor.
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Kalenin zirvesi Kapadokya bölgesinin seyir noktasıdır.
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Uçhisar Köyü kendine özgü doğal yapısı ve gizemli havası ile ziyaret edenleri büyüleyici güzelliktedir. Kaynak: www.biletall.com