Türkiye'nin en güzel köyleri! Biraz olsun huzur arıyorsanız bu liste size göre...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Köy seyahatini seven gezginlerin planlarını biraz daha kolaylaştırmak için Türkiye'nin en sakin köylerini sizin için derledik... Şehir hayatının yoğunluğu ve gürültüsünden kaçıp dilediğinizce kafa dinleyin...
Köy seyahatini seven gezginlerin planlarını biraz daha kolaylaştırmak için Türkiye'nin en sakin köylerini sizin için derledik... Şehir hayatının yoğunluğundan, gürültüsünden kaçıp dilediğinizce kafa dinleyin...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Etkileyici göl manzarası: AKPINAR KÖYÜ Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Akpınar köyü muhteşem panoramik bir göl manzarasına sahip. Türkiye’nin yedi renkli ve mavi bayraklı en temiz gölü olan Eğirdir Gölü’nü kuş bakışı seyredebileceğiniz Akpınar Köyü’nde seyir tepesi bulunmakta...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu tepede görüp görebileceğiniz en güzel manzarayı huzur içinde seyrederken, semaverdeki odun ateşinde pişirilen çayınızı yudumlayabilir, lezzetli Akpınar gözlemelerini yiyebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Rakımı yüksek olan köyde paraşüt sporu da yapılıyor. Ada manzarası eşliğinde, Eğirdir Gölü’nün üzerinde süzülmek çok keyifli olacaktır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Sessizlik arayanlara: GÖLYAZI Gölyazı Köyü bir zamanlar Apollon Krallığı’nın başkentiydi. Daha sonra bölgede hakimiyet kuran Bizans, Osmanlı gibi imparatorlukların da izlerine hâlâ rastlanıyor. Mübadeleye kadar sakin bir Rum balıkçı köyü olan Gölyazı’nın o zamanki adı Apolyont… Gölyazı Köyü tamamen balıkçı köyü. Sokaklarda ağ ören insanlar görülebiliyor. Son zamanlarda hafta sonu sessizlik arayan insanların odak noktası halini aldı. Bunda en önemli etken köyün dizi ve filmlerde yer alması.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Gölyazı’na gelen çoğu turist balığa çıkabiliyorlar. Zaten sokakları da turistleri kendine çekiyor. Eski sokaklarda dolaşmak turistlerin yaptığı aktivitelerden... Bir diğer aktivite de Ulubat Gölü’nde sandalla dolaşmak. Ayrıca çok yaşlı olan Ağlayan Çınar da Gölyazı Köyü’nde bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Adının Ağlayan Çınar olması ise yüzyıllar içinde yan yatan ağacın göavdesinin bir bölümünden zamanla doğal kaynak suyunun yüzeye çıktığı bir oluk oluşması. O oluktan akan su da ağacın altında minik bir havuz oluşturmuş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Çanakkale Boğazı'na karşı: KİLİTBAHİR KÖYÜ Çanakkale’nin tam karşısında bulunan Kilitbahir köyü, Eceabat ilçesine bağlı. Manzarası Çanakkale Boğazına hakim. Boğazın en dar yerinde kurulan köyün manzarası muhteşem.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kalp şeklindeki kalesinden adını alan Kilitbahir, denizin kilidi anlamına geliyor. Yeşilin ve mavinin muhteşem uyumlu olduğu Kilitbahir köyü mükemmel manzarasıyla başınızı döndürecek.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Yemyeşil dağ manzaraları: ÇIRALI KÖYÜ Antalya’nın dünyaca ünlü Çıralı köyü, Olympos Dağı'nın eteklerinde bir sahil köyü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bir yanda yemyeşil dağ manzarası, diğer yanda Akdeniz’in masmavi ferah deniziyle bir doğa harikası... Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurtlamak için geldiği Çıralı sahilinde gece tüm ışıklar söndürülür.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Gecenin karanlığında dalga sesleri eşliğinde yıldızları seyretmenin keyfini tadarsınız. Harika denizi, nefis dağ havası, sakin kumsalı ve portakal bahçeleriyle Çıralı, köy seyahati sevenlerin vazgeçmeyeceği yerlerden birisi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Türkiye’nin cennet köşesi: FARALYA KÖYÜ Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı olan Faralya köyü; bir yeryüzü cenneti... Turkuaz renkli Ölüdeniz’i arkanıza alıp, Kelebekler Vadisi'nin patika yollarından yürüyerek Faralya köyüne çıkabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kelebekler Vadisi’nin şelalesini ve sadece bu bölgede bulunan kanatları kaplan desenli kelebekleri görebilirsiniz. Antik Likya ve Eski Roma kalıntılarının bulunduğu bu tarihi köy, inanılmaz bir manzaraya sahip.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ayaklarınızın altına serili denizi ve arkasını yasladığı dağıyla Faralya, Türkiye’nin en güzel manzaraya sahip köylerinden bir tanesi…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Eşsiz deniz manzarası: KALEKÖY Antalya’nın Kale ilçesine bağlı Kekova’da bulunan Kaleköy, tekneyle gidebileceğiniz, gittiğinizde de “İyi ki gelmişim” diyeceğiniz, Simena Antik Kenti’nin kalıntıları üzerine kurulmuş harika bir köy.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İsmini tepesinde bulunan kaleden alıyor. Teknelerle köye ulaşıp, dar ve patika şeklindeki yollarından kaleye çıkabiliyorsunuz. Kaleden eşsiz deniz manzarasını seyrederken, tüm huzuru iliklerinizde hissediyorsunuz. Yolunuz Kekova’ya düşerse, sırf Kaleköy’ü görmek için yapılan tekne turlarına katılıp, hem denizin hem manzaranın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Adı gibi şirin: ŞİRİNCE İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı olan Şirince köyü, ruhunu koruyabilmiş eski bir Rum köyü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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El değmemiş çekiciliğini koruyan Şirince; daracık ve tertemiz sokakları, düzenli, beyaz ve estetik mimarisiyle, Rum evleri ve dik yokuşlarıyla nadir rastlanan bir güzellik. Adı gibi şirin bir köy olan Şirince’ye yolunuz muhakkak düşürün… Tarih kokan bu köye dört mevsim ziyaretçiler geliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Güneşin doğuşu ve batışı burada bir başka güzel: UÇHİSAR KÖYÜ Nevşehir’in Kapadokya bölgesindeki Uçhisar yörenin en yüksek ve en güzel köyüdür. Köyün en tepe noktasında Uçhisar Kalesi bulunur.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek için harika bir yer. Kale içerisinde gizli geçitler ve tüneller de var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Uçhisar Kalesi’nde Bizans dönemine ait birçok anıt mezar da bulunuyor. Kalenin zirvesi Kapadokya bölgesinin seyir noktasıdır. Uçhisar Köyü kendine özgü doğal yapısı ve gizemli havası ile ziyaret edenleri büyüleyici güzellikte.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İzmir'in el değmemiş cenneti: KARABURUN Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Nergis kokan sokakları, üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi. Burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici.