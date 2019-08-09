Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin en güzel köyleri! Bayram tatilinde sessizlik arıyorsanız bu liste size göre...
Köy seyahatini sevenlerin planlarını biraz daha kolaylaştırmak için Türkiye'nin en güzel köylerini sizin için derledik... Bayram tatilinde biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız bu liste size göre. Özellikle bayramın birinci ve ikinci günü için plan yaparsanız pek kalabalıkla da karşılaşmazsınız. Üstelik birkaçında deniz tatili yapmak da mümkün…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Köy seyahatini sevenlerin planlarını biraz daha kolaylaştırmak için Türkiye'nin en güzel köylerini sizin için derledik... Bayram tatilinde biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız bu liste size göre. Özellikle bayramın birinci ve ikinci günü için plan yaparsanız pek kalabalıkla da karşılaşmazsınız. Üstelik birkaçında deniz tatili yapmak da mümkün…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Doğallığı hiç bozulmamış: Söğüt Ege'nin huzur adresi Söğüt köyü. Yaklaşık 3 bin kişilik nüfusu olan bu küçük köy, Marmaris’e iki saatlik uzaklıkta…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Doğallığı hiç bozulmamış bir cennet. Şu sıralar biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Göl kıyısında, tarihin içinde: Kapıkırı Bafa Köyü ile Beşparmak Dağları arasında yer alan Kapıkırı Köyü bozulmamış doğası, temiz havası ve bol rüzgârıyla ünlü. Göl kenarında bulunan ve kayalar üzerine kurulu olan köy antik yapılarla iç içe.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bir tatlı huzur: Birgi Bozdağ’ın eteklerine kurulmuş, yemyeşil bahçeleri, birbirinden güzel taş evleri ve tarihte iz bırakan geçmişiyle Birgi, sakin bir hafta sonu için en güzel duraklardan... Köy kahvaltısı yapmak, köy havası almak ve tarihte gezinmek için harika bir alternatif! Fotoğraf: Sevil MERT / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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MÖ 3000’lere dayanan geçmişi, Aydınoğulları’nın başkenti olması ve Kurtuluş Savaşı’nda ilk kurşunu atarak sivil hareketi başlatmasıyla tarihi olarak önemli bir yere sahip. Bugün İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı bir köy konumunda olmasına rağmen, düzgün şehirleşmesiyle de dikkat çekiyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Eşsiz deniz manzarası: Kaleköy Antalya’nın Kale ilçesine bağlı Kekova’da bulunan Kaleköy, tekneyle gidebileceğiniz, gittiğinizde de “İyi ki gelmişim” diyeceğiniz, Simena Antik Kenti’nin kalıntıları üzerine kurulmuş harika bir köy. İsmini tepesinde bulunan kaleden alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Teknelerle köye ulaşıp, dar ve patika şeklindeki yollarından kaleye çıkabiliyorsunuz. Kaleden eşsiz deniz manzarasını seyrederken, tüm huzuru iliklerinizde hissediyorsunuz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yolunuz Kekova’ya düşerse, sırf Kaleköy’ü görmek için yapılan tekne turlarına katılıp, hem denizin hem manzaranın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yemyeşil dağ manzaraları: Çıralı köyü Antalya’nın dünyaca ünlü Çıralı köyü, Olympos Dağı'nın eteklerinde bir sahil köyü. Bir yanda yemyeşil dağ manzarası, diğer yanda Akdeniz’in masmavi ferah deniziyle bir doğa harikası... Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurtlamak için geldiği Çıralı sahilinde gece tüm ışıklar söndürülür.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Gecenin karanlığında dalga sesleri eşliğinde yıldızları seyretmenin keyfini tadarsınız. Harika denizi, nefis dağ havası, sakin kumsalı ve portakal bahçeleriyle Çıralı, köy seyahati sevenlerin vazgeçmeyeceği yerlerden birisi.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Çanakkale Boğazı'na karşı: Kilitbahir köyü Çanakkale’nin tam karşısında bulunan Kilitbahir köyü, Eceabat ilçesine bağlı. Manzarası Çanakkale Boğazına hakim. Boğazın en dar yerinde kurulan köyün manzarası muhteşem. Kalp şeklindeki kalesinden adını alan Kilitbahir, denizin kilidi anlamına geliyor. Yeşilin ve mavinin muhteşem uyumlu olduğu Kilitbahir köyü mükemmel manzarasıyla başınızı döndürecek.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Zaman durmuş gibi: Doğanbey / AYDIN Aydın Söke’ye 30 kilometre uzaklıkta olan ve sırtını Dilek Dağları’na yaslamış köy, mübadele ile Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir yerleşim. Mimarisiyle büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer. Köy sanki zamanın bir yerinde durmuş hissi uyandırıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Keşfedilmeyi bekliyor: Turgut Marmaris’in şelaleleri, plajı, narenciye bahçeleri ve el dokuması halılarıyla ünlü köyü Turgut, birçok doğal ve tarihi zenginlik barındırıyor. Köyden üç kilometre uzaklıkta Hydas Antik Kenti yer alıyor. Turgut Kalesi olarak anılan Hydas akropolünün kalıntıları arasında kent kapıları, kale duvarları ve sarnıç bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Biraz tarih biraz huzur: Cumalıkızık Uludağ'ın eteklerinde orijinal dokusunu yitirmemiş otantik evleri ve köy havasını koruyan atmosferiyle hafta sonu turlarının vazgeçilmez adresi Cumalıkızık…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bayramda çok kalabalık olacağı kesin ama birinci ve ikinci günü biraz daha sakin olacaktır. 700 yıllık gizemli tarihi, Osmanlı'dan kalma binaları ve doğal kaynaklarıyla kente ayak bastığınızda kendinizi huzurlu hissedeceksiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Hatta dünyanın en dar sokağı da burada… Instagram’da bolca beğeni alacağınız garanti…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Türkiye’nin cennet köşesi: Faralya köyü Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı olan Faralya köyü; bir yeryüzü cenneti... Turkuaz renkli Ölüdeniz’i arkanıza alıp, Kelebekler Vadisi'nin patika yollarından yürüyerek Faralya köyüne çıkabilirsiniz. Bayramda herkesten uzaklaşıp kafanızı dinlemek size iyi gelecek.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Burada Kelebekler Vadisi’nin şelalesini ve sadece bu bölgede bulunan kanatları kaplan desenli kelebekleri de görebilirsiniz. Antik Likya ve Eski Roma kalıntılarının bulunduğu bu tarihi köy, inanılmaz bir manzaraya sahip. Ayaklarınızın altına serili denizi ve arkasını yasladığı dağıyla Faralya, Türkiye’nin en güzel manzaraya sahip köylerinden bir tanesi…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ege’nin huzur adresi: Sığacık Türkiye’nin ilk sakin şehri Seferihisar’ın güzeli Sığacık… 500 yıllık Kaleiçi evleri ve huzur veren sokaklarıyla son yıllarda İzmir’in yükselen değeri. Sığacık için genelde yaz adresi dense de aslında 12 ay boyunca dünyanın dört bir yanından turist çekiyor. Özellikle şu sıralar stres ve sıkıntıdan uzak huzurlu bir-iki gün için oldukça ideal… Hazır bayram tatiliniz varken bu fırsatı kaçırmayın…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Güneşin doğuşu ve batışı burada bir başka güzel: Uçhisar köyü Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini temmuz ayı içerisinde 393 bin 728 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Her mevsim popüler… peki nereye gitmeli? Bölgede Uçhisar yörenin en yüksek ve en güzel köyü.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Köyün en tepe noktasında Uçhisar Kalesi bulunuyor. Güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek için harika bir yer. Kale içerisinde gizli geçitler ve tüneller de var. Uçhisar Kalesi’nde Bizans dönemine ait birçok anıt mezar da bulunuyor. Kalenin zirvesi Kapadokya bölgesinin seyir noktası... Uçhisar Köyü kendine özgü doğal yapısı ve gizemli havası ile ziyaret edenleri büyüleyici güzellikte.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İzmir'in el değmemiş cenneti: Karaburun Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip. Nergis kokan sokakları, üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi. Burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Etkileyici göl manzarası: Akpınar köyü Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Akpınar köyü muhteşem panoramik bir göl manzarasına sahip. Türkiye’nin yedi renkli ve mavi bayraklı en temiz gölü olan Eğirdir Gölü’nü kuş bakışı seyredebileceğiniz Akpınar Köyü’nde seyir tepesi bulunmakta... Bu tepede görüp görebileceğiniz en güzel manzarayı huzur içinde seyrederken, semaverdeki odun ateşinde pişirilen çayınızı yudumlayabilir, lezzetli Akpınar gözlemelerini yiyebilirsiniz. Rakımı yüksek olan köyde paraşüt sporu da yapılıyor. Ada manzarası eşliğinde, Eğirdir Gölü’nün üzerinde süzülmek çok keyifli olacaktır.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sessizlik arayanlara: Gölyazı Gölyazı Köyü bir zamanlar Apollon Krallığı’nın başkentiydi. Daha sonra bölgede hakimiyet kuran Bizans, Osmanlı gibi imparatorlukların da izlerine hâlâ rastlanıyor. Mübadeleye kadar sakin bir Rum balıkçı köyü olan Gölyazı’nın o zamanki adı Apolyont… Gölyazı Köyü tamamen balıkçı köyü. Sokaklarda ağ ören insanlar görülebiliyor. Son zamanlarda hafta sonu sessizlik arayan insanların odak noktası halini aldı. Bunda en önemli etken köyün dizi ve filmlerde yer alması. Gölyazı’na gelen çoğu turist balığa çıkabiliyorlar. Zaten sokakları da turistleri kendine çekiyor. Eski sokaklarda dolaşmak turistlerin yaptığı aktivitelerden... Bir diğer aktivite de Ulubat Gölü’nde sandalla dolaşmak. Ayrıca çok yaşlı olan Ağlayan Çınar da Gölyazı Köyü’nde bulunuyor. Adının Ağlayan Çınar olması ise yüzyıllar içinde yan yatan ağacın göavdesinin bir bölümünden zamanla doğal kaynak suyunun yüzeye çıktığı bir oluk oluşması. O oluktan akan su da ağacın altında minik bir havuz oluşturmuş.