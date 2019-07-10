Türkiye'nin en güzel koyları! Sessiz sakin deniz tatili için tam zamanı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin birbirinden güzel koylarını sizler için derledik. Henüz deniz tatiliniz için plan yapmadıysanız ve üstelik sessizlik de arıyorsanız bu liste tam size göre...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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AKYARLAR KOYU, BODRUM / MUĞLA Harika begonvilleri, enfes bir turkuaz renkli denizi ile Bodrum'a gidenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken koylardan bir tanesi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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SUVLA KOYU / ÇANAKKALE Ege Denizi'nin Gelibolu Yarımadası dolaylarında ve Saros Körfezi'nin güneyinde bulunan Suvla Koyu, henüz insanların keşfedemediği saklı cennetlerden bir tanesi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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KİRİŞ KOYU, KEMER / ANTALYA Sualtı dalışı için güzel bir seçenek olabilecek Kiriş Koyu, denizin berraklığıyla harika bir seçenek.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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BALIKAŞIRAN KOYU, DATÇA / MUĞLA Marmaris-Datça yolunun 26 kilometredeki Hisarönü Körfezi içinde yer alan Balıkaşıran, Bencik Koyu'na da çok yakın mesafede yer alıyor. Balıkaşıran Koyu'nun en önemli handikabı ise konaklama imkanının çok olmaması.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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KARGI KOYU, DATÇA / MUĞLA Taşlardan denize girilmesi zor gibi gözükse de suyun berraklığı sayesinde suyun dibi 25-30 metreden dahi görülebiliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kimilerine göre Datça'nın en iyisi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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TERSANE KOYU, FETHİYE / MUĞLA Tertemiz bir deniz, harika bir doğa ve tarihi kalıntılarıyla Tersane Koyu mutlaka görülmesi gereken bir koy.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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AKVARYUM KOYU, DATÇA / MUĞLA Datça'nın en güzel koylarından bir tanesi olan Akvaryum Koyu, bir akvaryum gibi tertemiz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Sualtı yaşamına merakı olanların deniz gözlüğü almadan gitmemeleri tavsiye edilir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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ADRASAN KOYU, KUMLUCA / ANTALYA Adrasan Koyu, yeşilin ve mavinin her türlü tonunu görebileceğiniz ender güzelliklerde doğal bir cennet. Yemyeşil dağlarla çevrili bu koyda mis kokulu rüzgârlar esiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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BEDRİ RAHMİ KOYU, FETHİYE / MUĞLA Göcek'in en sakin, bir o kadar da huzurlu koylarından bir tanesi…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bedri Rahmi Koyu adını; Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bu koya gelip ve burada bulunan büyük bir kayaya balık resmi yapması sonrasında koyun adı Bedri Rahmi Koyu olarak anılmaya başlanmış.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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KARAÖZ KOYU, KUMLUCA / ANTALYA Karaöz Antalya Körfezinin batısında Finike Körfezine küçük bir koy. Yarımadanın doğusunda Adrasan ve Olimpos yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Antalya'ya 80, Kemer'e 40, Kumluca'ya 18, Finike'ye ise 28 km uzaklıkta.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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ÇİFTLİK KOYU, DATÇA / MUĞLA Datça'ya 30 km mesafede bulunan koyda Aktur tatil sitesi bulunuyor, buradan faydalanma bu sitenin denetiminde. Lokantalar, konaklama tesisleri bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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SARSALA KOYU, FETHİYE / MUĞLA Harika denizi ile cennetten bir köşe olan Sarsala Koyu'nun tek dezavantajı biraz zahmetli olan yolları.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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AYA YORGİ KOYU, ÇEŞME / İZMİR Çeşme merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan koy sosyetik plajlara ev sahipliği yapıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Çeşme'nin deli esen rüzgarından uzakta bir koy olan Aya Yorgi, inceden esen hafif bir rüzgarla güneşlenmenin keyfini sonuna kadar çıkarabileceğiniz harika bir koy.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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BİTEZ KOYU, BODRUM / MUĞLA Temiz denizi ve sakin yapısıyla güzel bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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ŞİFNE KOYU, ÇEŞME / İZMİR Korunaklı bir koy olan Şifne Koyu, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahiptir, bunda Gerence rüzgârının etkisi büyük olduğunu söyleyebiliriz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlüdür.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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GİDEROS KOYU / KASTAMONU Amasra'dan Sinop'a uzanan eşsiz doğal güzelliklere sahip yolda yolculuk yapmayı düşünüyorsanız Gideros Koyu'na mutlaka uğramalısınız. İnanılmaz doğal güzelliklere şahitlik edeceksiniz. İçeri doğru uzanan yapısıyla gölü andırıyor. Sessiz ve sakin çevresiyle ziyaretçilerini cezbediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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KABAK KOYU, FETHİYE / MUĞLA Kamp yapmayı çadır kurmayı sevenler için biçilmiş kaftan Kabak Koyu... Denizi de oldukça temiz ve güzel...