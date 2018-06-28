Türkiye'nin en güzel koyları! Çoğunu ilk kez duyacaksınız, hepsi sessiz sakin...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye'nin birbirinden güzel koylarını sizler için derledik. Henüz deniz tatiliniz için plan yapmadıysanız ve üstelik sessizlik de arıyorsanız bu liste tam size göre...
Fotoğraflar: Alamy, Lonely Planet, Mopio
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PAPAZ KOYU, KUMLUCA / ANTALYA Antalya-Demre arasındaki güzel koy, denizin sakinliği ve ormandaki ağaçların gölgesiyle piknik severlerin ve kamp yapmak isteyenlerin uğrak yeri.
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SUVLA KOYU / ÇANAKKALE Ege Denizi'nin Gelibolu Yarımadası dolaylarında ve Saros Körfezi'nin güneyinde bulunan Suvla Koyu, henüz insanların keşfedemediği saklı cennetlerden bir tanesi.
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AKVARYUM KOYU, DATÇA / MUĞLA Datça'nın en güzel koylarından bir tanesi olan Akvaryum Koyu, bir akvaryum gibi tertemiz. Sualtı yaşamına merakı olanların deniz gözlüğü almadan gitmemeleri tavsiye edilir.
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ADRASAN KOYU, KUMLUCA / ANTALYA Adrasan Koyu, bakir koyu ile yeşilin ve mavinin her türlü tonunu görebileceğiniz ender güzelliklerde doğal bir cennet. Yemyeşil dağlarla çevrili bu koyda mis kokulu rüzgârlar esiyor.
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BALIKAŞIRAN KOYU, DATÇA / MUĞLA Marmaris-Datça yolu 26. kilometredeki Hisarönü Körfezi içinde yer alan Balıkaşıran, Bencik Koyu'na da çok yakın mesafede. Balıkaşıran Koyu'nun en önemli handikap ise konaklama imkanının çok olmaması.
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KEKOVA KOYU, ANTALYA Görüp görebileceğiniz en şirin yerlerden bir tanesi olan, kesinlikle Akdeniz'in en güzel olduğu yerlerden bir tanesi. Kaş Karayoluna 15 kilometre mesafede olan Kekova kesinlikle gidip görülmeli.
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KİRİŞ KOYU, KEMER / ANTALYA Sualtı dalışı için güzel bir seçenek olabilecek Kiriş Koyu, denizin berraklığıyla harika bir seçenek. Fotoğraf: www.bizevdeyokuz.com
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KARAÖZ KOYU, KUMLUCA / ANTALYA Karaöz Antalya Körfezinin batısında yer alan burnun (yarımadanın) Finike Körfezine bakan batısında yer alan küçük bir koy. Yarımadanın doğusunda Adrasan ve Olimpos - Çıralı yer almaktadır. Antalya'ya 80, Kemer'e 40 ve Kumluca'ya 18; Finike'ye yaklaşık 28 km. uzaklıktadır.
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AKYARLAR KOYU, BODRUM / MUĞLA Harika begonvilleri, enfes bir turkuaz renkli denizi ile Bodrum'a gidenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken koylardan bir tanesi.
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BAĞLA KOYU, BODRUM / MUĞLA Bodrum'un birbirinden güzel koylarından biridir. Gezi teknelerin oldukça çok rağbet ettiği koy, Âşıklar Koyu veya Küçük Akvaryum olarak da bilinir. Çevresi kamp yapmak için de uygun olan koy, soğuk ve temiz deniziyle ün yapmış. Yine sualtı güzelliklerine meraklı kişilerin deniz gözlüğüyle gitmesinde yarar var.
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SALMAKİS (BARDAKÇI) KOYU, BODRUM / MUĞLA Zeki Müren'in yüzdüğü koy olarak da bilinen Bardakçı Koyu, şüphesiz ki, bodrumun en güzel koylarından bir tanesi. Denizin temizliği ve suyun berraklığı ile ziyaretçilerini fazlasıyla memnun ediyor.
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KARGI KOYU, DATÇA / MUĞLA Taşlardan denize girilmesi zor gibi gözükse de suyun berraklığı sayesinde suyun dibi 25-30 metreden dahi görülebiliyor. Kimilerine göre Datça'nın en iyisi.
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ÇİFTLİK KOYU, DATÇA / MUĞLA Datça'ya 30 km mesafede bulunan koyda Aktur tatil sitesi bulunuyor, buradan faydalanma bu sitenin denetiminde. Lokantalar, konaklama tesisleri bulunuyor.
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BEDRİ RAHMİ KOYU, FETHİYE / MUĞLA Göcek'in en sakin, bir o kadar da huzurlu koylarından bir tanesi olan Bedri Rahmi Koyu adını; Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bu koya gelip ve burada bulunan büyük bir kayaya balık resmi yapması sonrasında koyun adı Bedri Rahmi Koyu olarak anılmaya başlanmıştır.
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GÖBÜN KOYU, FETHİYE / MUĞLA Doğası ve deniziyle gidenlerin cennetten bir parça olarak adlandırdığı Göbün Koyu Fethiye'nin en iyi koylarından bir tanesi.
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GÜNLÜKLÜ KOYU, FETHİYE / MUĞLA Maviyle yeşilin kucaklaştığı muhteşem bir koy. İsterseniz çimenlerin üstünde isterseniz kumsalda güneşlenebileceğiniz, muhteşem denizine girebileceğiniz harika bir koy olan Günlüklü Koyu'nun tek dezavantajı fiyatlarının biraz pahalı olması. Gidenlerin amber ağaçlarıyla kaplı ormanda yürüyüş yapmaları tavsiye edilir.
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PORUKLU KOYU, FETHİYE / MUĞLA Denizi hafif taşlık olmakla beraber her zaman sıcak ve sakin olan Poruklu Koyu'nun tek dezavantajı konaklamak için herhangi bir tesisin olmaması.
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SARSALA KOYU, FETHİYE / MUĞLA Harika denizi ile cennetten bir köşe olan Sarsala Koyu'nun tek dezavantajı biraz zahmetli olan yolları.
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TERSANE KOYU, FETHİYE / MUĞLA Tertemiz bir deniz, harika bir doğa ve tarihi kalıntılarıyla Tersane Koyu mutlaka görülmesi gereken bir koy.
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YAVANSU KOYU, FETHİYE / MUĞLA Bu koya Yavansu denilmesinin nedeni; Dağdan gelen suyun kalitesi ancak hayvanın içebileceği kalitede olmasıdır. Koyun diğer bir adı sahildeki martı figüründen dolayı ''Martı Koyu'' dur.
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EKİNCİ KOYU, KÖYCEĞİZ / MUĞLA Muğla ilimizde yer alan Ekincik görülmeye değer bir tabiata ve koya sahip. Muğla'dan vazgeçemeyenlerden iseniz Ekinci Koyunu mutlaka görmelisiniz.
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KLEOPATRA KOYU, MARMARİS / MUĞLA Marmaris'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olan ve yılda 150 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Sedir Adası, altın sarısı kumu, turkuaz rengindeki denizinin yanı sıra içerisinde bulunan tarihi eserlerle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kleopatra Koyu'nun ilginç bir özelliği plajına terlikle girilmesinin yasak olması.
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AYA YORGİ KOYU, ÇEŞME / İZMİR Çeşme merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan koy sosyetik plajlara ev sahipliği yapıyor. Akıllara durgunluk verecek güzellikte bir denizi var havuzda gibisiniz adeta, Çeşme'nin deli esen rüzgarından uzakta bir koy olan Aya Yorgi Koyu; inceden esen hafif bir rüzgarla güneşlenmenin keyfini sonuna kadar çıkarabileceğiniz harika bir koy.
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BOYALIK KOYU, ÇEŞME / İZMİR Toplam 5 km uzunluğundaki plajları, her türlü su sporunu yapabileceğiniz aynı zamanda keyifle yüzebileceğiniz turkuaz denizi, beyaz kumlu plajı, marinası, kamp yerleri ve konaklama tesisleri ile Çeşme Boyalık; eğlence ve sakinliğin birleştiği harika bir koydur.
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BİTEZ KOYU, BODRUM / MUĞLA Temiz denizi ve sakin yapısıyla güzel bir tatil geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Bitez'e giderseniz Bitez'de dondurma yemeden dönmeyin
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ŞİFNE KOYU, ÇEŞME / İZMİR Korunaklı bir koy olan Şifne Koyu, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahiptir, bunda Gerence rüzgarının etkisi büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlüdür.
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GİDEROS KOYU / KASTAMONU Amasra'dan Sinop'a uzanan eşsiz doğal güzelliklere sahip yolda yolculuk yapmayı düşünüyorsanız Gideros Koyu'na mutlaka uğramalısınız. İnanılmaz doğal güzelliklere şahitlik edeceksiniz. İçeri doğru uzanan yapısıyla gölü andırıyor. Sessiz ve sakin çevresiyle ziyaretçilerini cezbediyor.
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KABAK KOYU, FETHİYE / MUĞLA Kamp yapmayı çadır kurmayı sevenler için biçilmiş kaftan olan Kabak Koyu'nda çadırı olmayanlarda düşünülmüş. Harika kamp alanları var. Ayrıca eğer Bungalov Evlerinden hoşlanıyorsanız Kabak Koyundaki oteller bungalov'dan yapılmış.
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KELEBEKLER VADİSİ, FETHİYE / MUĞLA Kelebekler Vadisi, Muğla ili, Fethiye ilçesi Ölüdeniz belde sınırları içerisinde bulunan doğal bir hazinedir. Sahip olduğu endemik türler nedeniyle dünya mirası olarak korunması önerilmiş 100 dağdan biri olan Babadağ'ın eteklerinde bulunan Kelebekler Vadisi, 8 Şubat 1995'de 1. derecede doğal Sit alanı ilan edilmiş ve her türlü yapılaşmaya kapatılmıştır.