Türkiye'nin en güzel kış adresleri! Fiyatlar 100 TL'den başlıyor, şimdiden yerinizi ayırtın...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türkiye'nin en güzel kış adresleri! Fiyatlar 100 TL'den başlıyor, şimdiden yerinizi ayırtın...
Kış yaklaştıkça tercih edilen tatil yerleri değişiyor. Peki ülkemizde kışın gezilecek en güzel yerler nereler? Gidince hayran kalacağınız belki de hiç dönmek istemeyeceğiniz yerleri sizler için derledik. İster kayak yapın isterseniz karlar altında tarihi kalıntıları gezin ya da sadece sessiz ve sakin bir köşede manzaranın keyfini çıkarın. Üstelik fiyatlar 100 TL’den başlıyor, şimdiden yerinizi ayırtın… İşte detaylar…
Kış yaklaştıkça tercih edilen tatil yerleri değişiyor. Peki ülkemizde kışın gezilecek en güzel yerler nereler? Gidince hayran kalacağınız belki de hiç dönmek istemeyeceğiniz yerleri sizler için derledik. İster kayak yapın isterseniz karlar altında tarihi kalıntıları gezin ya da sadece sessiz ve sakin bir köşede manzaranın keyfini çıkarın. Üstelik fiyatlar 100 TL’den başlıyor, şimdiden yerinizi ayırtın… İşte detaylar…
Fotoğraflar: Alamy, otellerin web siteleri
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
2 / 31
KAPADOKYA / NEVŞEHİR Dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafya burası… Binlerce yıl öncesine uzanan geçmiş, peribacaları, yer altı şehirleri, mağara otelleri, yılkı atları, vadileri, müzeleri, konakları, unutulmaz gün batımı ve balon turlarıyla Kapadokya uyanmak istemeyeceğiniz bir rüya gibi!
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
3 / 31
Kapadokya'da kış mevsimi de farklı güzel. Hava ne kadar soğuk olsa da Kapadokya'ya gelen turistler karla kaplı peri bacalarını balon turlarıyla gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
4 / 31
Ortaya çıkan görüntü ise nefes kesici. Fotoğraf tutkunlarının kesinlikle bayılacağı ve gitmesi gereken yerlerden...
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
5 / 31
Nerede kalınır? Turquaz Cave Hotel sessiz sakin… Tek kişi konaklama fiyatı 100, iki kişi kahvaltı dâhil konaklama fiyatı 200 TL.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
6 / 31
YEDİGÖLLER / BOLU Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl’den oluşan göller, kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatmasıyla oluşmuş ve bulunduğu yöreye ismini vermiş. 1965 yılında milli park ilan edilen Yedigöller; 2019 hektarlık alanı kaplayan doğaseverler için bir yeryüzü cenneti.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
7 / 31
Yer altından geçişlerle birbirine bağlanan göllerin çevresinde, köknar, kayın, çam, meşe, gürgen gibi ağaç türleri bulunuyor. Türkiye'nin en güzel orman alanlarından özellikle fotoğraf meraklıları için en gözde yerlerden biri…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
8 / 31
Genelde sonbahar için önerilse de burada her mevsim ayrı güzel… Özellikle kışın mutlaka gidilmesi gereken yerlerin başında…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
9 / 31
Nerede kalınır? Hindiba Pansiyon doğa yürüyüşü yapacağınız sessiz sakin bir yer.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
10 / 31
İki kişi 475 TL. Kahvaltı ve akşam yemeği de dâhil.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
11 / 31
Bir diğer konaklama alternatifi ise Habitat Mesire…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
12 / 31
Doğanın içinde huzuru bulacağınız bir yer. Hafta içi gecelik 400, hafta sonu da 500 TL.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
13 / 31
SARIKAMIŞ - KARS Kars, kışın en güzel kar fotoğraflarının çekildiği yerlerin başında geliyor. Beyazlar içindeki Çıldır Gölü ve görkemli İshakpaşa Sarayı mutlaka görülmeli…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
14 / 31
Aslında Kars’ı özel kılan şey Doğu Ekspresi… Bu nostaljik yolculuk Kars’ı geçen yılın en popüler adres yapmıştı… Bu yıl için de aynı durum devam edecek gibi…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
15 / 31
Kasım ayının başlarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi oldu. Kars, aşırı soğuk olsa da kışın gittiğinizde asla pişman olmayacağınız bir yer.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
16 / 31
Burada yapabileceğiniz en iyi aktivite kayak. Sarıkamış Kayak Merkezi tam 2800 metre yükseklikte. Bu kayak merkezinin en önemli özelliği karın içerisindeki kristal yapının benzerinin Alpler'de bulunması…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
17 / 31
Nerede kalmalı? Çamkar Otel Sarıkamış konaklama yapılacak en güzel yerlerin başında geliyor. Aralık ayının ikinci haftasında kayak da yapılabiliyor. İki kişi tek gece konaklama fiyatı, kahvaltı dâhil, 200 TL.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
18 / 31
ULUDAĞ / BURSA Türkiye’de kış tatili deyince akla ilk gelen yer Uludağ. Kış en çok tercih edilen bir yer olduğu için oldukça kalabalık. Kış aylarında eğlenceli etkinlikler ve konserler de düzenleniyor. Kayak yapmak için de oldukça ideal bir yer.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
19 / 31
Nerede kalınır? 200 dönüm alan üzerine kurulu 8'i altı, geri kalanı 4'er kişilik 46 köşkten oluşuyor Uludağ Orman Köşkleri…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
20 / 31
Şu sıralar sadece dört kişilik odalar boş ve fiyatı 600 TL. Kahvaltı ise 35 TL.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
21 / 31
SAPANCA / SAKARYA İstanbul ve Ankara'dan günübirlik gidip dönebileceğiniz kadar yakın ama kendinizi şehirden kilometrelerce uzakta hissedeceğiniz bir cennet Sapanca.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
22 / 31
Gölüyle bildiğimiz, Adapazarı'nın ilçesi Sapanca'nın, dağ köylerinde keşfedilecek çok şey var. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birinde, hem spor yapmak, hem kafa dinlemek, hem doğayla baş başa olmak en doğru adres…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
23 / 31
Ayrıca Sapanca'ya 25 dakika uzaklıkta olan Maşukiye’yi de gezmelisiniz. Kahvaltı yapmak ve balık yemek için pek çok seçeneğin bulunduğu Maşukiye, huzur vadeden yapısı ile hafta sonu tatillerinin en gözde bölgelerinden...
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
24 / 31
Nerede kalınır? Maşukiye Cansu Tesisleri'nde konaklayabilirsiniz. Tesiste standart oda, suit oda ve Bungalov olmak üzere üç farklı konaklama seçeneği bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
25 / 31
İki kişi kahvaltı dâhil 350 TL. Ayrıca ATV turu yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
26 / 31
ABANT / BOLU Abant'ı gezmek için her mevsim başka bir sebebiniz var. Yazın ayrı kışın apayrı manzaralara sahip olan Abant keyifli zamanlar geçireceğiniz turizm cennetlerimizden.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
27 / 31
Etrafı çam, köknar, kayın ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplı Abant kışın harika manzaralar sunuyor. Özellikle Abant gölünde oluşan görüntü adeta resmedilmiş bir tablo gibi. Abant'ta şehrin gürültüsünden uzaklaşıp harika bir doğa tatili yaşayabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
28 / 31
Nerede kalınır? Abant köşk oteli, iki kişi tek gece standart oda fiyatı 1000 TL, kahvaltı dahil…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
29 / 31
PALANDÖKEN / ERZURUM Kış aylarında sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar inen Palandöken'e kesinlikle gitmelisiniz. Kışın ülkemizin en güzel bölgelerinden Palandöken, altı ay boyunca karla kaplı…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
30 / 31
Nerede kalınır? Dedeman Palandöken kış tatili için oldukça ideal… Ocak ayı fiyatları iki kişi 875 TL. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri de dâhil…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
31 / 31
ILGAZ / KASTAMONU Bölgedeki Ilgaz kayak tesisleri, Karadeniz‘in en güzel kayak tesislerinden birisi. Aralık ve Nisan ayları arasında hizmet veren kayak tesisi, 2850 metre yükseklikte. Ilgaz Milli Parkı içerisinde yer alan kayak tesisinde gece de kayak yapılabiliyor.