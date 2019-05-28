Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin en güzel kasabaları! Doğanın içinde sessiz sakin 11 adres...
Şehirden, gürültüden, betondan, kirli havadan bunalmadınız mı? Huzurun, doğal yaşamın, temiz havanın ve yöresel lezzetleri tadacağınız Türkiye’nin en güzel köy ve kasabalarında keşfe çıkmaya ne dersiniz? Bayram tatili için hâlâ plan yapmadıysanız bu listeye bakmadan yola çıkmayın...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Şehirden, gürültüden, betondan, kirli havadan bunalmadınız mı? Huzurun, doğal yaşamın, temiz havanın ve yöresel lezzetleri tadacağınız Türkiye’nin en güzel köy ve kasabalarında keşfe çıkmaya ne dersiniz? Bayram tatili için hâlâ plan yapmadıysanız bu listeye bakmadan yola çıkmayın...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ruhu dinlendiren kasaba: İNEBOLU/KASTAMONU Doğal güzelliklerin ve tarihi dokunun korunduğu nadir yerlerden… Dar sokaklı yollarında dolaşırken başka bir dünyadaymışsınız gibi gelecek. Eşsiz manzaralara sahip tepelerinde doğa yürüyüşleriyle huzurun ve sakinliğin keyfini çıkarın.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yöresel ve organik birçok ürünü bulabileceğiniz halk pazarlarına mutlaka uğramadan dönmeyin. Kentte yapacağınız gezinti sonrasında ruhunuzun dinlendiğini hissedeceksiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Pahalılıktan uzak: SOKAKAĞZI / ÇANAKKALE Dünya gözüyle mutlaka görmeniz gereken şirin bir sahil kasabası olan Sokakağzı, turistik yerlerin gürültüsünden ve pahalılığından uzak bir yer. Huzur, sessizlik, sahil şeridi, denize bakan yazlık evler, tam aradığınız şeyse burası tam size göre…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bakir doğasına hayran kalacağınız kasabada günü deniz ve güneşle birlikte huzur içinde karşılayabilirsiniz. Market, hastane, banka gibi temel ihtiyaçlarınızın hepsi elinizin altında olacağına hiç şüpheniz olmasın.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Assos’ta yer aldığı için günübirlik Assos’a giden tekne turlarına da mutlaka katılmalısınız… Havasına, suyuna, esnafına, halkına, Çanakkale’nin ruhunu yansıtan samimi atmosferine kelimenin tam anlamıyla bayılacaksınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Terk etmekte zorlanacaksınız: GÜZELCEHİSAR/ BARTIN Yeşilin bin bir tonuna tanıklık edeceğiniz muhteşem doğasıyla adeta bir oksijen deposu. Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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El değmemiş doğal güzellikleri, koyları ve kültürel yapısına hayran kalacağınız huzurun ve sessizliğin adresi kasabayı terk etmekte zorlanacaksınız. Muhteşem kum plajı, kendine has doğası ve eşine az rastlanan Lav Kayalıkları’nı mutlaka görmelisiniz. Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Zaman durmuş gibi: Doğanbey / AYDIN Aydın Söke’ye 30 kilometre uzaklıkta olan ve sırtını Dilek Dağları’na yaslamış köy, mübadele ile Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir yerleşim.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Mimarisiyle büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer. Bu köy sizde sanki zamanın bir yerinde durmuş hissi uyandırıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Homeros’un gözbebeği: CİDE /KASTAMONU Homeros yaklaşık 2 bin 800 yıl önce yazdığı İlyada Destanı’nda Cide’den şöyle söz ediyor: “Yüksek kültürlü Henetlerin yurdundan geçtik; Kiteros’tan Aycelos’tan”.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Aycelos bugünkü Cide, Kiteros ise Batı Karadeniz’in benzersiz doğasını gözler önüne seren Gideros Koyu… 11 kilometrelik sahil şeridinde mavi ve yeşilin dansı görülmeye değer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kasabada bulunan Valla Kanyonu’nun bitimi olan Loç Vadisi ve Rofat Ilgaz Evi’nin gezilmesi gereken yerlerin başında geliyor, mutlaka uğramalısınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Denize kadar inen zeytinler: Bademli / İZMİR İzmir’in Dikili ilçesine bağlı köy ilçeye beş kilometre uzaklıkta... Mübadeleden önceki adı ‘Angelos’ olan köy, denize kadar uzanan zeytin ağaçları ve taş evleriyle dokusunu korumayı başarabilmiş.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Köy sınırları içindeki Killik Koyu, Pisa Koyu, Zindancık Koyu ve nefis görüntüsüyle Kalem Adası ve Garip Ada manzarası köyün güzelliğine güzellik katıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Göl manzaralı: KAPIKIRI KÖYÜ / MUĞLA Bodrum’a 40 dakika uzaklıkta bulunan Bafa Gölü’nün kenarına yerleşmiş küçük bir köy Kapıkırı... Eğer tarih ve arkeoloji ilginizi çekiyorsa Kapıkırı’nda Helenistik ve Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar ilginizi çekebilir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bu köyün diğer bir güzelliği ise Ege Denizi’yle çok eskiden vedalaşan Bafa Gölü. Bafa Gölü üzerinde tarihi kalıntıların bulunduğu adalar ve 20 bin kadar kuş çeşidinin yer aldığı sular bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Gölde küçük sandallarla gezinti yapabilirsiniz. Kuş fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için oldukça keyifli bir rota…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Evleriyle ünlü: BİRGİ KÖYÜ / İZMİR Ödemiş merkeze 10 km uzaklıkta olan Birgi Köyü, Aydınoğulları Beyliği’nden Mehmet Bey tarafından yaptırılan Ulu Camii’siyle meşhur.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Caminin karşısındaki köy meydanından köy halkının yapmış olduğu el işleri, meyvesi, sebzesi ve meşhur Ödemiş patatesi alınabilir. Fotoğraf: Sevil MERT / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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1971 yılından kalma ahşap Türk evlerinin en güzel örneklerinden Çakırağa Konağı ve İmam-i Birgivi Medresesi gezilmesi gereken yerlerden. Doğayı seven ve fotoğrafçılıkla ilgilenenler için eşsiz bir yer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Harika fotoğraflar çekeceksiniz: ÇUKURBAĞ / ANTALYA Antalya’nın masmavi Kaş’ına 4 km uzaklıkta konumlanan Çukurbağ, aynı zaman da Çukurbağ Yarımadası olarak da adlandırılıyor. Daha kasabaya yaklaşmadan size uzaklardan artistik pozlar veren Çukurbağ, trekking ve kamp aktiviteleri için de doğal bir cennet.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Çukurbağ tatiliniz sonunda dilinizden düşüremeyeceğiniz anılar ve deneyimler kazanacaksınız. Yarımadanın tam karşısındaki Meis Adası, Yunanistan sınırları içinde olduğu için oraya gitme gibi bir düşünceniz varsa eğer vize ve pasaportunuzun olması gerektiğini söylemekte fayda var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Tarihiyle ön plana çıkıyor: GÜZELÇAMLI / AYDIN Kuşadası’nda yer alan eski bir İon kenti olan Güzelçamlı tarihiyle ön plana çıkıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yunanlılardan, Perslere kadar birçok eski devleti barındıran Güzelçamlı, Dilek Yarımadası ve Samsun Dağları'nın arasında kaldığı için verimli ve çok çeşitli bir toprak ve bitki örtüsüne sahip. Zeus Mağarası ve içinde oluşan gölü mutlaka ziyaret etmelisiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Deniz, kum ve güneş üçlüsü burada bir başka güzel: KARABURUN / İZMİR İlçede çok az koy ve tesisin bulunmasından dolayı çok fazla tercih edilmiyor. Karaburun sakinliğinin dışında serin, dalgalı ama bir o kadar da sualtı zenginliklerine sahip bir yer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Dalış ve balıkçılık için alternatif bir rota olarak düşünebilirsiniz. Kafa dinlemek için çok ideal…