Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin en güzel hafta sonu adresleri! Hava sıcaklıkları artıyor, şimdi yola çıkma vakti...
Nisan ayının hafif serin ve bunaltmayan havasında tatil yapmak insana başka bir keyif veriyor. Yoğun geçen haftanın sonunda biraz olsun nefes almak istiyorsanız listemiz tam size göre... Üstelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında artacağını duyurdu. Bu hafta sonu yola çıkma vakti. İşte huzurlu bir hafta sonu geçirebileceğiniz en güzel 10 yer...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Nisan ayının hafif serin ve bunaltmayan havasında tatil yapmak insana başka bir keyif veriyor. Yoğun geçen haftanın sonunda biraz olsun nefes almak istiyorsanız listemiz tam size göre... Üstelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında artacağını duyurdu. Bu hafta sonu yola çıkma vakti. İşte huzurlu bir hafta sonu geçirebileceğiniz en güzel 10 yer...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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En fotojenik yayla: PÜRENLİ YAYLASI / DÜZCE Güzelliği ile Doğu Karadeniz’dekileri aratmayan yaylalardan Düzce’deki Pürenli Yaylası. Yemyeşil doğası, her biri farklı fotojenik evleri bu yaylayı diğerlerinden ayırıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Göz alabildiğince yeşil içeren bu rotada Güzeldere ve Samandere şelalerini de görmeden sakın dönmeyin.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Günübirlik gideceğiniz gibi bu muhteşem doğada kamp yapma fırsatınız da bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ailecek pikniğin en güzel adresi: CİDE / KASTAMONU Rıfat Ilgaz’ın doğduğu ve romanlarını yazdığı kasaba olarak tanınan Cide, Kastamonu’da yer alıyor. Sarıyazması ile de ünlenen Cide’de denize girmeye elverişli koylar bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Şu an için pek zamanı olmasa da ailecek güzel bir piknik yapabilirsiniz. Özellikle Gideros Koyu mutlaka görülüp fotoğraflanması gereken güzelliklerin başında geliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Dünyanın gözü: AMASRA / BARTIN Amasra yeşil doğası, mavilikleri ve huzurlu atmosferiyle sıcak bir liman kenti. Fatih Sultan Mehmet’in gördüğünde “Lala, Lala, Çeşm-i Cihan (dünyanın gözü) bu mu ola?” diyerek hayran olduğu Amasra, patika yolları, tarih kokan sokakları ve mağaralarıyla hafta sonu için oldukça ideal…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Peki iki günlük bir Amasra gezisine neler sığdırılır? Öncelikle Küçük Liman’daki çay bahçelerinde çayınızı kahvenizi içip manzaranın tadını çıkarmalısınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bu bölge özellikle gündüzleri kadar akşamları da keyifli ve eğlenceli…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sonraki durağını ise Küçük Liman’daki ‘Direkli Kaya’ olmalı…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Eskiden Kraliçe Amatris’in deniz hamamı olan bu antik havuz, mermer iskelesi ve kayaya oyulu basamaklarıyla görülmeye değer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Eğer tarihe meraklıysanız, Arkeoloji Müzesi’ne uğramayı ihmal etmeyin. Müzede Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı eserlerini görebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Pazar kahvaltısı en güzel burada: SAPANCA / SAKARYA Şehir yaşamından uzaklaşmanın popüler adreslerinden biri olan Sapanca, doğayla bütünleşeceğiniz diğer rotamız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İlçede arkadaşlarınız, aileniz ya da eşinizle; Sapanca Gölü etrafında güzel bir doğa yürüyüşüne çıkmalısınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Serpme köy kahvaltılarının tadına doyacağınız eşsiz bir hafta sonu kaçamağı için burası güzel bir adres...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Mavi ile yeşil: DATÇA / MUĞLA Sayısız koyları ve ormanlarıyla ünlü, sakinliğin hayatla buluştuğu tatil duraklarındandır Datça… Datça maki türlerinin en iyilerini barındırır.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ayrıca Türkiye’nin en iyi bademi de burada yetişir. Datça’da Afrodit Tapınağı’nın yanı sıra mevsimleri ve zamanı gösteren saat ve antik kalıntılar görülebilecek tarihi yerlerden sadece bazılarıdır.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sessizlik arıyorsanız mutlaka bu hafta sonu rotanızı buraya çevirmelisiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kendi ormanı olan sahil: KERPE / KOCAELİ Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı, Batı Karadeniz kıyısında küçük bir yerleşim alanı. İstanbul’a yakınlığı nedeniyle sıkça ziyaret edilen rotalardan! Kerpe’ye, denize kadar uzanan sık çam ormanları arasından geçerek ulaşıyorsunuz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Doğada konaklamak isteyen ziyaretçiler için kamp alanları mevcut. Etrafında ormanı olan bir sahil…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Deniz kıyısında sıradışı bir kaya oluşumu var. Doğa yürüyüşüne de elverişli…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Huzur arayanlara: GÖLYAZI / BURSA Bursa'nın şirin ilçesi Gölyazı, Ulubat gölü ile ziyaretçilerine tam da şu sıralarda huzur vadediyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Göl kenarında yürüyüş yapabilir veya göl kenarındaki restoranlarda yöresel lezzetleri deneyebilirsiniz. Ayrıca fotoğrafçılığa meraklıysanız bölge size harika kareler sunacak...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Al çadırını düş yola: İĞNEADA / KIRKLARELİ Longoz ormanları içinde kalan cennet bir köşe İğneada...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sakinliği ile tanınan bölgede çadır kurmak için pek çok kamp yeri bulunuyor. Ormanda yürüyüş yapmak ise en favori aktivitelerden...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yeşilin her tonu burada: YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI / BOLU Yeşilin her tonunun hâkim olduğu bir yer hayal edin... Doğa bütün güzelliklerini, muhteşem zerafetini sergilemiş olsun. İşte Yedigöller Milli Parkı böylesi bir cennet...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle Yedigöller, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yedigöller milli parkına bu ismi veren yedi adet göl bulunmakta. Her biri birbirinden güzel bu göllerin isimleri; Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Dip kaçağıyla birbirleriyle bağlantılı olan bu göller heyelan sonucu derelerin önlerinin kapamasıyla oluşmuş.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Etkinliği bol: AKYAKA /MUĞLA Muğla'nın gözde ilçesi Akyaka, özellikle ilkbaharda başka bir havaya bürünüyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Küçük bir plajı olan Akyaka'da kano kiralayarak gezinebilir veya kitesurf yaparak sonbaharın son demlerinin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.