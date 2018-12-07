Türkiye’nin en güzel demiryolu rotaları! Şimdiden planlarınızı yapıp, yerinizi ayırtın...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Son birkaç yıldır Doğu Ekspresi’yle yatıp kalkar olduk. Ama memleketin güzelliklerinin tadına vararak yapabileceğiniz tren yolculukları ondan ibaret değil. İşte Türkiye’nin en güzel demiryolları rotaları…
Son birkaç yıldır Doğu Ekspresi’yle yatıp kalkar olduk. Ama memleketin güzelliklerinin tadına vararak yapabileceğiniz tren yolculukları ondan ibaret değil. İşte Türkiye’nin en güzel demiryolları rotaları…
Fotoğraflar: Sebati Karakurt, Levent Kulu, Tamer Güna, Alamy, Anadolu Ajansı
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Coğrafyamızın büyük bölümünde artık kış kendini hissettirmeye başladı. Başı karlı zirveler, beyaza bürünen coşkun dereler kışla birlikte turist sayısıyla canlanan köyler...
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Bugünlerde bir tren yolculuğuna çıkın. Bir tek sonuca birçok yoldan ulaşıldığı karmaşa dünyasından farklı olarak hedefinize tek bir yoldan ilerleyin.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Bu yolculukta her istasyonda değişerek, geçtiğiniz coğrafyanın zenginliğine eş bir insan çeşitliliği eşlik edecek size. Yol aldıkça Anadolu’yu da, kendinizi de daha iyi tanıyacaksınız.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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İşte bugünlerde yapılabilecek ve Türkiye’nin bir film şeridi gibi pencerenin önünden geçeceği en güzel tren yolculuklarından birkaçı...
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Sonunda Van kahvaltısı var: Van Gölü Ekspresi Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Muş, Tatvan duraklarından geçiyor.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Kompartımanlı, pulman, örtülü kuşet, yemekli ve yataklı vagon seçenekleri bulunuyor.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Bazı istasyonlarda otobüslerden daha uzun molalar verildiğinden, geçtiğiniz coğrafyanın yemeklerini tatma şansınız da var.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Yolculuk 25 saat sürüyor.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Bozkırın kalbinde: Güney Kurtalan Ekspresi Türkiye’nin en eski hatlarından biri. Ankara’dan başlayıp Siirt’in Kurtalan ilçesinde son buluyor. Saat 11.00’de binip ertesi gün aynı saatlerde varıyorsunuz
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Yol boyunca Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Batman geçiliyor.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Anadolu bozkırlar iklim kuşağının en güzel örneklerini göreceğiniz yolculuğa nehirler ve dağlar eşlik ediyor.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Anadolu belgeseli: İzmir Mavi Treni Kars Ekspresi Türkiye’nin en uzun yolculuğu, 39 saat sürüyor. İzmir Mavi Treni’yle başlayıp Ankara’dan Doğu Ekspresi’yle devam edilen yolculukta 14 ildeki 79 istasyon geçilerek 2 bin 190 km yol kat ediliyor.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Alsancak’tan hareket sonrası Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir geçilerek Ankara’ya ulaşılıyor. Yolculuğun ikinci bölümünde ise Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum geçiliyor.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Gezegenler arası yolculuk gibi: Toros Ekspresi Adana-Konya-Adana arasında 21 istasyonluk bir hat ve her gün işliyor. Adana’dan 7.45’te başlayan yolculuk Konya’da 13.32’de son buluyor. Yolculuğun Adana kısmı Akdeniz ikliminde gezdiriyor; yolculara kızılçam ormanları, tarihi köprüler ve Torosların heybeti eşlik ediyor.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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En can alıcı kısım ise Adana’dan Konya’ya geçiş. Akdeniz’i arkanızda bırakıp Torosları aştığınızda karşınıza çıkacak bozkır coğrafyasıyla kendinizi başka bir gezegene ışınlanmış gibi hissedeceksiniz.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Orta Anadolu’dan deniz kıyısına: Konya Mavi Treni Konya-İzmir (Basmane)-Konya arasında her gün düzenleniyor. Konya’dan 19.30’da başlayan yolculuk İzmir’de sabah 07.00’de son buluyor.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Bu bir gece yolculuğu. Coğrafyayı detaylıca izleme şansınız olmasa da Türkiye’nin yolcu sayısı olarak en yoğun hatlarından biri olan bu seferi tercih ederseniz Orta Anadolu’dan deniz kıyısına, Türkiye’nin insan profilini görme, gözlemleme şansınız olur.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Yabanın içinde seyahat: Zonguldak-Karabük Treni Bu seferler bölgesel tren sınıfında olduğundan, TCDD’nin internet sitesi ya da mobil uygulamasından o güne veya ileri tarihe bilet almanız mümkün değil.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Hareket saatinden biraz önce istasyona gitmeniz gerekiyor. Yolculuğun alamet-i farikası ise muhteşem Karadeniz coğrafyası. Tren Zonguldak’tan her gün 07.40, 13.30 ve 18.35’te hareket ediyor. Yolculuk 2 saat 50 dakika sürüyor.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Instagram'ın en popüleri: Doğu Ekspresi Kars Ankara'da başlayan ve Kars'ta biten Doğu Ekspresi, masalsı manzaralar sunan kompartımanlı tren yolculuğu için yeni yolcularını bekliyor.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta sona eriyor. Geçen yıl 324 bin yolcuya hizmet veren Doğu Ekspresi'yle bu yılın 10 ayında 363 bin kişi yolculuk yaptı.
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
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Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıp, ertesi gün saat 18.30'da Kars Garı'na varan Doğu Ekspresi'nde yolculuk yaklaşık 24,5 saat sürüyor. Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ile 188 lira arasında değişen fiyatlarda 'masalsı' bir gezi deneyimi sunuyor.