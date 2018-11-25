Türkiye'nin en güzel dağ evleri! Uzman jüri seçti, hem ucuz hem de sessiz sakin...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türkiye'nin en güzel dağ evleri! Uzman jüri seçti, hem ucuz hem de sessiz sakin...
Oksijene doyabileceğiniz, tablo gibi manzaralara sahip ve huzuru bol dağ evleri... Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından biraz olsun uzaklaşıp doğayla iç içe bir gün geçirmek istiyorsanız ‘dağ evi’ planı yapmanın tam zamanı. Peki bu dağ evleri nerelerde ve en güzelleri hangisi? Hürriyet Seyahat gezginlerimizden oluşan jürimiz sizler için Türkiye’nin en güzel 10 dağ evini seçti.
Oksijene doyabileceğiniz, tablo gibi manzaralara sahip ve huzuru bol dağ evleri... Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından biraz olsun uzaklaşıp doğayla iç içe bir gün geçirmek istiyorsanız ‘dağ evi’ planı yapmanın tam zamanı. Peki bu dağ evleri nerelerde ve en güzelleri hangisi? Hürriyet Seyahat gezginlerimizden oluşan jürimiz sizler için Türkiye’nin en güzel 10 dağ evini seçti.
Seymen Bozaslan Sevda Serbest Sarp Özkar Gökhan Günay Oğulcan Tatar
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
4 / 30
10- İstanbul'a yakın: Papuli Butik Otel / Kocaeli Şehir hayatından biraz uzaklaşıp sessiz sakin bir hafta sonu kaçamağı için iyi bir alternatif. Burada köy hayatını dört mevsim ayrı güzellikte yaşayabilirsiniz. Kış aylarında şömine başında yorgunluğunuzu atabilirsiniz.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
5 / 30
Seymen Bozaslan Papuli için “İstanbul’dan bir saat uzaklıkta hafta sonu kaçamağı için ideal. Oksijen dolu butik bir yer.” diyor. Hafta sonu için iki kişilik kahvaltı dâhil fiyatı 350 TL. (0530 306 13 03)
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
6 / 30
9- Göl manzaralı: Borabay Gölü Dağ Evleri / Amasya Dinlendirici ve sakin bir hafta sonu geçirebileceğiniz tesiste bungalov formunda dağ evleri bulunuyor. “El değmemiş doğaya bakarak gölde yaz ve kış kano keyfi yapılabilir. Daha sonra demlenmiş semaver çayınızı kuzine etrafında yudumlayabilirsiniz.” diye söylüyor Arzu Baloğlu.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
7 / 30
Hafta sonu için dört kişilik oda fiyatı 170 TL. Kahvaltı dâhil değil. ( 0358 345 50 51)
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
8 / 30
8- Her şey organik: Albatross Dağ Evleri / Balıkesir Eşsiz doğa manzaraları ve yeşilin mavi ile birleştiği Albatross Dağ Evleri, ahşap bungalovlardan oluşuyor.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
9 / 30
Bu dağ evlerinde hafta sonunuzu bir bardak çayınızı yudumlarken, doğayı izleyerek geçirebilirsiniz.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
10 / 30
Kendi yetiştirdikleri sebze-meyveler ile kahvaltınızı yapmak da ayrıcalık… Hafta sonu için iki kişilik oda fiyatı 275 TL. Kahvaltı ve akşam yemeği dâhil. ( 0266 387 38 34)
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
11 / 30
7- Kuzine sobalı odalar: Taş Konak / Samsun Huzur dolu bir cennet. Sabahları köy kahvaltısı ile güne başlayıp öğlende taş fırında pide ve mangalda et çeşitleriyle ziyafet çekebilirsiniz.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
12 / 30
Ayrıca Samsun’da bulunan Akdağ Kayak Merkezi’nde de kayak keyfi de yapabilirsiniz.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
13 / 30
Kuzine sobalı odaların iki kişi için fiyatı serpme kahvaltı dâhil 250 TL. (0542 580 70 34)
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
14 / 30
6- Aktivitesi bol: Saklı Göl Dağ Evleri / Burdur Karacaören Gölü kenarında yer alan Saklı Göl Evleri’nde her mevsim doğanın ve manzaranın tadını çıkarıp şehrin stresinden uzaklaşabilirsiniz.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
15 / 30
“Burası Antalya çevresinde birçok tarihi barındıran bir yer. Odaları ve manzarası açısından çok keyif aldığımız butik dağ evlerinin arasında.” diye söylüyor Bedia Betül Utlu.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
16 / 30
Ayrıca tesiste kanı gezisi, bisiklet turu ya da doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Bungalovları iki kişi için kahvaltı dâhil 410 TL. (0 248 344 21 22)
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
17 / 30
5- Her mevsim güzel: Smail Oberj Otel / Rize Tertemiz, bol oksijenli ve yemyeşil bir alanda, sessiz bir konumda yer alan Oberj, huzur ve konfor dolu bir konaklama için ideal.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
18 / 30
Dere sesinin eşlik ettiği manzarasını seyretmeye doyamayacaksınız. Çamlıhemşin Ayder Yaylasında bulunan tesis için Sarp Özkar “Dört mevsim bambaşka bir güzelliğe sahip olan Ayder’deki bu otel, muhteşem bir dağ manzarasına da sahiptir.” diyor.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
19 / 30
Hafta sonu için iki kişilik oda fiyatı kahvaltı dâhil 250 TL. ( 0543 855 05 61)
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
20 / 30
4- Masal gibi: Abant Yeşil Ev / Bolu Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalını bilmeyen yoktur. Burası size o masalı yaşamayı vaat ediyor. Rüya gibi bir atmosfer sunan kışın gidilecek en harika yerlerden.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
21 / 30
Abant gölüne sadece 15 dakika mesafede bulunuyor. “Kahramanların şirin dünyasını yansıttığı her bir evin farklı bir cücenin evi gibi tasarlandığı, yemyeşil bir doğa ile buluştuğu bir yer.” diyor Ebru Aykut.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
22 / 30
12 farklı konsept de ev bulunuyor. Evlerin fiyatları iki kişi için kahvaltı dâhil 550-1000 TL arasında değişiyor. (0544 237 11 49)
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
23 / 30
3- Oksijeni bol: Birun Kümbet Dağ Evi / Giresun Giresun’un en sakin yaylalarından Kümbet de el değmemiş bir güzellik. Şehrin karmaşasından uzakta doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz Birun Kümbet, ladin ve çam ağaçlar ile çevrili.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
24 / 30
“ATV turu, ateş başı sohbetleri, bisiklet keyfi ve piknik de yapabileceğiniz aktiviteler arasında.” diyor Bahar Akıncı.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
25 / 30
Tek katlı konak tipi odalarda üç kişi konaklayabiliyorsunuz. Gecelik fiyatı kahvaltı dâhil 360 TL. Hamam, sauna ve havuz gibi imkanlardan ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. (0454 386 61 11)
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
26 / 30
2- Huzur bahçesi: Hindiba Doğa Evi / Bolu Dokuz adet taş evi ve üç adet bungalovuyla hizmet veren Hindiba kışın gidilebilecek en güzel taş evlerden birisi.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
27 / 30
Doğa yürüyüşleri için Yedigöller ziyaretiniz için ideal konumda bulunuyor. Burcu Gürtürk, “Kendinizi doğanın kalbinde hissettiren bu özel mekânda odanızdan ayağınızı dışarı attığınızda mis gibi orman kokusunu içinize çekebilir; muhteşem doğa manzarası eşliğinde yürüyüş yapabilir; ateşinizi yakıp şarkılar söyleyebilirsiniz. Buraya kadar gelmişken de dillere destan Mengen mutfağını da deneyimlemeden dönmeyin.” diyor.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
28 / 30
Hafta sonu için iki kişilik oda fiyatı 475 TL kahvaltı ve akşam yemeği dâhil. ( 0850 346 94 79)
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
29 / 30
1- Doğayla iç içe: Kayserkaya Dağ Evi / İzmir Şehrin gürültüsünden uzakta Şirince’de çam ormanlarının içinde bulunan tesis misafirlerine konaklama için bungalov ve kamp seçeneği sunuyor.
Melis YILMAZ
SON GÜNCELLEME
30 / 30
Gündüzleri köy hayatının tadını çıkartıp, geceleri şöminenin karşısında keyif yaparak günü kapatabiliyorsunuz. Gökhan Günay “Kayserkaya Dağ Evleri; enfes manzarası ile keyifli bir haftasonu vaad ediyor.” diye söylüyor. Hafta sonu için iki kişilik kahvaltı dâhil oda fiyatı 300 TL. (0232 898 31 72)