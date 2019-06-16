Türkiye’nin en güzel 15 plajı! Tatil planı yapmayanlar bu liste tam size göre...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tatil rotanızı çizerken en güzel plajlara göz atmaya ne dersiniz? İşte Türkiye'de denize girilecek en güzel 15 plaj....
Hürriyet Seyahat
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15- Kleopatra Plajı / Alanya Kleopatra Plajı ismini ünlü Mısır Kraliçesi’nden alıyor. Efsaneye göre Kleopatra’nın Alanya Kalesi’nden plaja indiği bir tüneli de varmış ve burada denize girermiş.
Hürriyet Seyahat
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Mavi bayraklı bu bölgede çok sayıda plaj işletmesi bulunuyor. Altın renkli kumlu plajı var ve denizi sığ.
Hürriyet Seyahat
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14- Ağlayankaya / Şile Etrafı denizlerle çevrili İstanbul’da, ne yazık ki artık şehir merkezinden denize girmek zor. Ancak günübirlik de olsa deniz keyfi yapmak isterseniz Şile’ye gidebilirsiniz. Lodos esen bir günde giderseniz de dalgasız şahane bir denizle karşılaşırsınız. Ağlayankaya tarafında ve liman kısmında plaj işletmeleri var. Hafta içi daha sakin oluyor.
Hürriyet Seyahat
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13- Phaselis / Antalya Phaselis, tarihi MÖ 700’lü yıllara dayanan antik bir kent. Bu antik kentin hemen yanında da aynı ismi taşıyan tam bir ‘Cennet Koy’ bulunuyor. Dağ ve orman manzarasına sahip bu koyda denizin tadını çıkarırken, tarihi kalıntıları da gezebilirsiniz…
Hürriyet Seyahat
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Phaselis, denize kadar ulaşan kızılçam ağaçları arasında tertemiz, berrak, masmavi Akdeniz’le buluşup muhteşem bir manzara oluşturmakta. Yeşille mavinin buluştuğu koylarda plajlar ince taşlı çakıl. Tarihle iç içe bu antik limanlarda, koylarda, plajlarda yüzmek birçok insana farklı bir haz sunmakta.
Hürriyet Seyahat
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Bu kıyılarda nadir de olsa Akdeniz fokuna rastlanıyor. Antalya'ya 59, Olimpos'a 29 ve Kemer'e 15 km uzaklıkta yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
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12- İçmeler Koyu / Marmaris Marmaris ve çevresinde muhteşem koylar var. Ancak denize gireceğiniz bir koyda ne ararsanız İçmeler’de bulabilirsiniz.
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Muhteşem bir manzarası var. Yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı. Su sporları yapmak isteyenler için her türlü seçenek mevcut.
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11- Ayazma Koyu / Bozcaada Bozcaada’da deniz keyfi yapabileceğiniz çok sayıda koy var. Ancak en ünlüsü adanın arka kısmındaki Ayazma Plajı.
Hürriyet Seyahat
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Altın rengi kumu ve turkuaz rengi deniziyle burası en çok tercih edilen yerlerden biri oluyor. Bu bölgede plaj işletmeleri de bulunuyor. Akşamları ise güneş batırmak için harika bir yer.
Hürriyet Seyahat
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10-Akbük Koyu / Gökova Tertemiz ve berrak bir denize sahip Akbük Koyu aynı zamanda oldukça da sakin bir yer.
Hürriyet Seyahat
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Sakin ve huzurlu bir tatil yapmak isteyenler için ideal. Küçük taşlı ve beyaz renkli plaja sahip.
Hürriyet Seyahat
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9- Alaçatı / Çeşme-İzmir Türkiye’de sörf sporunun merkezi Alaçatı her zaman rüzgarlı ve dalgalı. Bu tür denizi sevenler ya da sörf yapmak isteyenler için ideal.
Hürriyet Seyahat
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Sörf sporu merkezleri var plaj işletmeleri bulunuyor.
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8-Yahşi Koyu / Bodrum Bodrum’da çok sayıda koy var. Yahşi Koyu’nun upuzun bir sahili bulunuyor.
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Etrafında plaj işletmeleri var ve fiyatlar Bodrum’daki diğer yerlere göre daha ekonomik. Denizin suyu soğuk ancak balıklarla yüzmek ayrı bir keyif.
Hürriyet Seyahat
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7- Akyaka Çocuklu aileler için ideal bir başka yer de Muğla’nın Akyaka beldesi. Şahane mimarisi, doğal akvaryum Azmak Çayı, yeşille kaplı bitki örtüsü Akyaka’yı görmek için bir neden
Hürriyet Seyahat
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Ancak git git derinleşmeyen sığ denizi, kum plajı da özellikle çocuklu ailelerin bu plajı tercih etmesini sağlıyor.
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6-Ilıca (Çeşme) Kum plaj ve bir türlü derinleşmeyen bir deniz arıyorsanız Ilıca tam size göre. Üstelik ılık bir suyu var ve yüzmeyi çok iyi bilmeyen ya da çocuklu aileler için de ideal.
Hürriyet Seyahat
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Ilıca’nın uzun bir plajı var; hem plaj işletmeleri bulunuyor hem de oteller var.
Hürriyet Seyahat
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5- Mimoza Koyu / İzmir Mimoza koyu, Karaburun’un merkezinde yer alan en güzel koylardan biri… Ne dalga var ne de rüzgâr… Çakıltaşlı bir sahili var. Burayı özel kılansa hiçbir zaman kalabalık olmaması… İşletme bakımından da sade ve sessiz bir yer.
Hürriyet Seyahat
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4-Ölüdeniz / Fethiye Ünü artık dünyaya yayılmış Ölüdeniz, yeşile yakın suyunun rengi, çam ormanlarıyla kaplı doğası ve kumsalıyla şahane bir yer. Su her zaman dalgasız, sanki gölde yüzüyormuşsunuz hissi uyandırıyor. Ölüdeniz’de plaj işletmeleri de bulunuyor.
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3-Olimpos / Antalya Antalya’nın çam ormanlarıyla kaplı bir başka ünlü plajı da Olimpos ya da Çıralı bölgesi.
Hürriyet Seyahat
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Burada plajın üst kısmı kumlu, denizin içi ise taşlı. Gece konaklama yapabileceğiniz bungalov tarzı yapılar da var.
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2-İztuzu Plajı Dalyan’daki İztuzu Plajı’na genelde tekneyle gidiliyor. Tekneyle Dalyan çayı üzerinden geçerken sizi muhteşem bir eko sistem, dağlara oyulmuş Kral Mezarları ve sazlıklar karşılayacak.
Hürriyet Seyahat
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Uçsuz bucaksız bir kumsalı var İztuzu’nun. Ancak deniz genelde dalgalı oluyor. Hem tatlı hem de tuzlu su bulunan kısımları var. Şansınız varsa, caretta caretta kaplumbağalarının yumurtalarını bırakmasına tanıklık edebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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1- Kaputaş Plajı / Kaş-Kalkan Dünyada pek çok yayın organı tarafından da dünyanın en iyi plajları listesine alınan Kaputaş Plajı şahane bir koyda yer alıyor. Kaş ile Kalkan arasında yer alan bu koyda sadece plaj işletmesi bulunuyor. Turkuaz su rengi kum plajı arkasındaki çamlarla kaplı ormanı burayı oldukça popüler kılıyor. Kaynak: enuygun.com