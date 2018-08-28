Türkiye’nin en güzel 10 doğa harikası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Anadolu coğrafyası iklimi, konumu ve biyoçeşitliliğiyle eşsiz bir doğaya ev sahipliği yapıyor. Yeşillikler içindeki göller, yaylalar, kaya oluşumları, dağlar, nehirler, deltalar ve vadiler... Sizin için Türkiye’nin mutlaka görülmesi gereken doğa harikalarını seçtik. Umarız yıllar boyunca bu eşsiz güzellikleri koruyabiliriz.
Anadolu coğrafyası iklimi, konumu ve biyoçeşitliliğiyle eşsiz bir doğaya ev sahipliği yapıyor. Yeşillikler içindeki göller, yaylalar, kaya oluşumları, dağlar, nehirler, deltalar ve vadiler... Sizin için Türkiye’nin mutlaka görülmesi gereken doğa harikalarını seçtik. Umarız yıllar boyunca bu eşsiz güzellikleri koruyabiliriz.
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT
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JÜRİ Murat Köksal – Atlas Dergisi Yayın Direktörü Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Ahmet Zeki Apalı – TUREB Başkanı Sedat Kalem – WWF Türkiye Koruma Direktörü Özcan Yüksek – Magma Dergisi Yayın Yönetmeni
Selim ONAT
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Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı Nilay Örnek – Gazeteci Faruk Akbaş – Fotoğraf turları rehberi Dicle Tuba Kılıç –Doğa Derneği Başkanı Yıldırım Güngör – Atlar Dergisi yazarı
Selim ONAT
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10- Tarihle iç içe: ANİ’DEN ARAS NEHRİ / KARS Antik kentin kıyısında yer alan Aras Nehri’nin Arpaçay kolu Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturuyor.
Selim ONAT
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24 farklı uygarlığa ev sahipliği yapan bölgede çiçekler arasındaki tarihi kilise kalıntısı ve alt tarafında usulca akan nehir kartpostallık bir görüntü oluşturuyor.
Selim ONAT
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9- Beyazın büyüsü: PAMUKKALE / DENİZLİ Dünyanın sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan Pamukkale, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Büyüleyici güzellikteki bembeyaz travertenlerin içinde dolaşıp güneşin batışını izlemelisiniz.
Selim ONAT
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Dinamit Tepe’deki pistlerden atlayıp yamaç paraşütüyle travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’ni gökyüzünden de görebilirsiniz.
Selim ONAT
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8- Zirvenin en güzeli: ALTIPARMAK DAĞLARI / RİZE-ARTVİN Sanki bir ressamın tuvale çizdiği dağ manzaralarını andıran estetik sırtlar, yükseklikler, buzul gölleri ve yeşilliklerle zirvenin heybetini yansıtıyor. Fotoğraf: Faruk Akbaş
Selim ONAT
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Faruk Akbaş, “Altıparmak Dağları için Kaçkarların en güzel zirveleri diyebiliriz. Ulaşım için, biraz yürüyüşe katlanmanız gerekse de bu manzara için kesinlikle değer” diyor. Fotoğraf: Yıldırım Güngör
Selim ONAT
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7- Kıvrımlı menderesler: PERŞEMBE YAYLASI / ORDU Uçsuz bucaksız yemyeşil düzlüklerin arasında kıvrım kıvrım akan menderesleriyle bir yayla hayal edin.
Selim ONAT
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Murat Köksal, “Yaylanın ortasına konumlanan masmavi gölet ve bu göletten çıkan akarsuyun oluşturduğu menderesler, bölgenin estetik değeri.
Selim ONAT
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Akarsu, ‘s’ şeklinde menderesler çizdikten sonra derin bir vadiye girerek, Çisenti Şelalesi’ni oluşturur” bilgilerini veriyor.
Selim ONAT
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6- Hâlâ bakir: KARAGÖL / ARTVİN Çam ve ladin ağaçlarıyla çevrili Karagöl’ü, Trabzon’daki Uzungöl gibi beton işgaline uğramadan önce mutlaka görün.
Selim ONAT
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Çöken sisle beraber, çam ağaçlarının gölün üzerine yansıyan manzarası harika. Çadırınızı yanınızda getirip imkânınız varsa bu manzaraya karşı kamp yapmadan dönmeyin.
Selim ONAT
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5- Bulutların üzerinde: POKUT YAYLASI / RİZE Çamlıhemşin’de 1800 metre yükseklikte yer alan yaylada bulutların deniz gibi altınızda akıp gittiğine tanık olacaksınız. Çam ağaçlarıyla dolu yayla, dağların ortasında terası andıran doğal yapısıyla sizi manzaranın içine çekiyor. Fotoğraf: Müslüm Bayezit / Instagram: sozyitimii
Selim ONAT
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Özcan Yüksek, “Pokut belki de dünyanın en güzel doğa manzarası” değerlendirmesini yapıyor.
Selim ONAT
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4- Gökyüzünde süzülürken... ÖLÜDENİZ / MUĞLA Manzarasıyla yıllarca Türkiye’nin turizm tanıtım afişlerini süsleyen Ölüdeniz göle benzeyen doğal oluşumu ve çevresindeki yemyeşil manzarasıyla büyülüyor.
Selim ONAT
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En güzel kareyi kuşbakışı olarak Likya Yolu’ndan ve Babadağ’dan yamaç paraşütüyle atlayıp Ölüdeniz’in üzerinde süzülürken görebilirsiniz.
Selim ONAT
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3- Kuş cenneti: GEDİZ DELTASI / İZMİR Gediz Nehri’nin eskiden denize döküldüğü yerde bugün lagünler, tatlı ve tuzlu su bataklıklarından oluşan ekosistem adeta bir doğa mucizesi.
Selim ONAT
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‘İzmir kuş cenneti’ olarak da bilinen Gediz Deltası için Dicle Tuba Kılıç, “Nehir ve denizin buluşması...
Selim ONAT
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Bol flamingo ve pelikan gibi kuş seyirleriyle eşsiz” diyor.
Selim ONAT
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2- Eşsiz coğrafya: KAPADOKYA / NEVŞEHİR UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki peribacalarıyla ünlü Kapadokya’yı hâlâ görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Dünyaca eşi benzeri olmayan bir coğrafya...
Selim ONAT
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Gündoğumunda balona atlayıp vadinin üzerinde süzülürken peribacalarının kızıllığı ve gölgeler harika manzaralar sunuyor.
Selim ONAT
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1- Yeşil ve turkuvaz KELEBEKLER VADİSİ / MUĞLA Vadinin en güzel manzarasını Likya Yolu rotası üzerindeki Faralya’dan görebilirsiniz. 350 metre yükseklikten sarp kayalarla çevrili vadi, kelebeklerin yaşadığı yeşilliğin ardından eşsiz bir denize açılıyor.
Selim ONAT
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Ahmet Zeki Apalı, “Yeşilin ve turkuvazın bütün tonlarına karıştığı bu cennet köşe, kendinizi kanatlarını açıp tatlı tatlı uçan bir kelebek gibi hissedeceğiniz muhteşem bir güzellik” yorumunu yapıyor.