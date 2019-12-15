Seyahat Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Dağ evlerinin Web siteleri 15 Aralık 2019 - 09:06, 15 Aralık 2019 - 09:06

Türkiye’nin en güzel 10 dağ evi

Kış geldi, dağlar beyaza bürünmeye başladı. Keyfle geçirilecek bir tatilin ilk koşuluysa kalınacak yerin sunduğu huzur ve konfor. Büyük oteller de güzel ama pek çok insan için bir dağ evinin yerini hiçbir şey tutamaz. Alanında uzman isimlerden oluşan jürimize en iyi dağ evlerini sorduk; ortaya birbirinden farklı 10 muhteşem alternatif çıktı.