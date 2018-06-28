Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Türkiye’nin en güzel 10 butik oteli! 200 TL'ye doğanın içinde hafta sonu tatili...
Yazı yaşadığımız şu günlerde birkaç günlüğüne şehirden uzaklaşmanın vakti sizce de gelmedi mi? Yemyeşil doğanın içerisinde kafanızı dinleyeceğiniz, manzarasıyla insanı büyüleyen, şık tasarımlı odaları, lezzetli mutfağı ve butik olmalarından dolayı sıcakkanlı işletmecileriyle Türkiye’nin en özel otelleri listemizde!
Yazı yaşadığımız şu günlerde birkaç günlüğüne şehirden uzaklaşmanın vakti sizce de gelmedi mi? Yemyeşil doğanın içerisinde kafanızı dinleyeceğiniz, manzarasıyla insanı büyüleyen, şık tasarımlı odaları, lezzetli mutfağı ve butik olmalarından dolayı sıcakkanlı işletmecileriyle Türkiye’nin en özel otelleri listemizde!
Fotoğraflar: Otellerin web siteleri
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POKUT DOĞA / RİZE Bulutların deniz gibi akıp gittiği Türkiye’nin beklide en güzel yaylası Pokut’ta oksijene ve yemyeşil doğaya doyacaksınız.
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Yaylaya hâkim konumdaki ahşap otelin çam kokulu odaları büyüleyici manzaralara açılıyor.
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Açık havada Karadeniz’in usulüne uygun yapılan yöresel tatlarını da tadabilirsiniz. Kişi başı 200 TL, kahvaltı ve akşam yemeği dahil. (0532) 493 91 01
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TAŞ KONAK DAĞ EVLERİ / SAMSUN Haftanın yorgunluğunu atmak için bir diğer adres Taş Konak Dağ Evleri. Taş Konak Dağ Evleri’nin sahipleri hayatlarının başlarında bambaşka bir işle uğraşsalar da zamanla insanların huzur bulacağı bungalovlar inşa ettiler.
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Şuanda bölgede toplam 16 bungalov bulunuyor. Sabahları köy kahvaltısı ile güne başlayacak ve öğle taş fırında pide ve mangalda et çeşitleriyle bir ziyafet çekeceksiniz.
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Ayrıca Taş Konak Dağ Evleri’nde, Samsun’da bulunan Akdağ Kayak Merkezi’nde kayak keyfi de yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları ile hafta sonunuzu daha da huzurlu bir hale getirebilirsiniz. İki kişi oda fiyatı 200 TL. Kahvaltı dahil. (0542 580 70 34)
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MANİCİ KASRI / ÇANAKKALE Zeus’un diyarı Kazdağları’nın eteklerindeki otel, zeytin, incir ve badem ağaçlarının arasında yer alıyor.
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Taş işçiliğini iyi bir şekilde yansıtan butik otel, doğal köy kahvaltısı, dağ ve orman manzaralı odaları ve dekoruyla öne çıkıyor.
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İki kişi oda fiyatı 500 TL. Kahvaltı dahil. (0286) 752 17 31
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İDA VİLLA / BALIKESİR İdavilla göz alabildiğince yeşil bir doğada, mandalina ağaçlarıyla çevrelenmiş, zeytin ağaçlarının odanızın içine kadar girdiği bir yerde bulunuyor. Hafta sonu tatili yapmak isterseniz İdavilla tam size göre bir yer.
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İşlerinizin yoğunluğundan sıkıldıysanız birçok alternatif özellikleri olan İdavilla’da Kazdağı doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık konusunda yapılan etkinliklere katılabilirsiniz.
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Farklı oda çeşitlerine sahip İdavilla diğer butik oteller gibi kafa dinlemek isteyenlerin uğrak noktası… Kişi başı oda kahvaltı konaklama fiyatı 125 TL. Yalnız burada minimum iki gece konaklanıyor. (0266 384 9691)
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OLYMPOS LODGE / ANTALYA Olimpos Dağı’nın eteklerinde, denizin yanı başında 15 dönüme yayılan yemyeşil ve çiçeklerle dolu bahçesiyle yeşil ve maviyi bir arada arayanların adresi.
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Beyaz ağırlıklı tasarıma sahip 14 odasıyla hizmet veriyor.
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Restoranında mevsimsel ve taze ürünlerle hazırlanan Akdeniz mutfağının lezzetlerini özellikle deniz ürünlerini tatmalısınız. İki kişi 1200 TL. Kahvaltı dahil. (0242) 825 71 71
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ZEYTİNBAĞI / BALIKESİR Çamlıbel Köyü’nde Edremit Körfezi’ne bakan taş duvarlı odalarda konaklamak gibisi yok. Tuncel Kurtiz’in sık sık kafa dinlemek için bu otele gelirmiş.
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Kendisinin kaldığı odalarla şanslıysanız kalabilirsiniz.
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Yemyeşil bahçesi, organik ev reçelleri, doğal yemekleri, havası ve hatıralarla huzur dolu bir konakta kalabilirsiniz. İki kişilik odalarda kahvaltı dahil 400 TL. Minimum iki gece konaklama mecburi... (0266) 387 37 61
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HİNDİBA DOĞA EVİ / BOLU Çoğunlukla günübirlik gezi rotası olarak düşünülür oysa yetmesi mümkün değil. Doğasıyla, tarihiyle, gastronomi kültürüyle tam anlamıyla keşfetmek isterseniz Bolu’yu, günlere ihtiyacınız var. Ama şanslısınız ki, yılın bir dönemi değil 12 ayı gidilebilen, her mevsimi kendine yakıştırmayı bilen bir şehir.
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Gezilecek ve yapılacak çok şey var. Özellikle kafa dinlemek istiyorsanız, Hindiba Doğa Evi buradaki en güzel seçenek. Yedigöller yolu üzerinde yer alan Hindiba Dağ Evi, içinden küçük bir derenin de geçtiği sakin bir hafta sonu için ideal.
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Burada ağaçların arasında yürüyebilir, spor yapabilir ve havanın ısınmasıyla kitabınızı alıp ağaçların altında uyuyabilirsiniz. Taş ve ahşap ev seçeneği sunan Hindiba Dağ Evleri, aynı zamanda mutfağıyla da iddialı. Kendi bahçesinde yetiştirdiği ürünleri ve diğer ekolojik koşullarda yetişen yerlerden aldıkları ürünleri kullanıyorlar. Şehirden biraz olsun uzaklaşma hayali kuruyorsanız bu şirin yer Ankara’ya iki, İstanbul’a ise dört saat uzaklıkta. Kişi başı 225 TL. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil. (0850 346 94 79)
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HOTEL CAELI / ÇANAKKALE Gelibolu’nun doğal ve tarihi güzelliklerin yanı sıra 170 hektarlık üzüm bağlarının arasında bulunan otelde huzura kollarınızı açacaksınız.
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21 odaya sahip butik otelde vale ve SPA kullanımı konaklamaya dâhil.
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İki kişilik oda fiyatı 1350 TL. (0286) 854 83 36
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KEKİK OTEL / MUĞLA Güne Selimiye’nin tertemiz dağ havası, kuş sesleri ve eşsiz deniz manzarasıyla başlayacaksınız. Otelin en keyifli yanı sonsuzluk hissi veren teras havuzuna girip önünüzde masmavi deniz ve arkasındaki tepelerden güneşin batımını dakikalarca seyretmek!
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Butik otel adını bölgedeki pembe çiçekli dağ kekiklerden alan otel ikisi şömineli 10 odasıyla hizmet veriyor. Yöresel kahvaltısı da göz ardı edilmemeli. Standart oda iki kişi 450 TL. Kahvaltı dahil. (0530) 208 84 48
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BİRUN KÜMBET DAĞ EVİ / GİRESUN Türkiye’nin en temiz havasının bulunduğu Kümbet Yaylası’nda bulunan Birun Kümbet Dağ Evi’nde kalarak gerçek huzura erebilirsiniz. Sabah kahvaltı ile başlayan macera, yayladaki çeşitli aktivitelerle devam edecek. Ayrıca ATV turu, ateş başı sohbetleri, bisiklet keyfi ve piknik de yapabileceğiniz aktiviteler arasında.
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Restoranda Karadeniz mutfağından seçme lezzetler sunuluyor. Birun Kümbet Dağ Evi’nde odalar üçe ayrılıyor.
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Standart oda, tek katlı konak ve dubleks konak. Fiyatlar ise; standart oda 300 TL, tek katlı konak 450 TL, dubleks konak 600 TL olarak değişiyor.