Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin en güvenli şehri seçildi! Huzur arayanlar burası tam size göre...
Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, farklı şehirlerle alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl Eskişehir ile alakalı basına 73 bin 474 haber yansıdığı tespit edildi. Böylelikle Türkiye’den Eskişehir dünyanın en güvenli şehirler listesinde 10’uncu sırada yer aldığı saptandı. Biz de parklarıyla, gondoluyla ve tarihi Odunpazarı ile Türkiye’nin incisi Eskişehir’de aldık soluğu... İşte Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir hakkında bilgiler...
Gökhan GÜNAY
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Gökhan GÜNAY
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Ajans Press’in, Numbeo verilerinden elde ettiği bilgilere göre dünya üzerindeki en güvenli şehirler listesi belirlendi. Böylelikle Türkiye’den Eskişehir’in ilk 10’da yer alması dikkat çekti. Türkiye’den listeye giren diğer güvenli şehirler; Bursa (27) , İzmir (49), Ankara (140), İstanbul (207) olarak kaydedildi. Biz de zamana inat her geçen gün daha da gençleşen; parklarıyla, gondoluyla ve tarihi Odunpazarı ile Türkiye’nin incisi Eskişehir’de aldık soluğu. İşte Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir hakkında detaylar...
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Tarihi M.Ö. 14’ yüzyıla dayanan ve Kurtuluş Savaşı mücadelesi yıllarında önemli bir yere sahip.
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Eskişehir, sahip olduğu güzelliklerinin yanı sıra İstanbul’a olan uzaklığı ile hafta sonu kaçamakları için ideal.
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Yine bir Cumartesi sabahı iki araba, altı kişi düştük yollara.
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Yaklaşık 3, 5 saatlik bir yolculuktan sonra güzel havanın verdiği keyif ve yeni bir şehri görecek olmanın heyecanıyla başladık Eskişehir’i gezmeye.
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Kentpark İçinde Türkiye’nin ilk yapay plajı olan ve 300.000 m2’lik yer üzerine kurulu şirin mi şirin bir alan Kentpark.
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Yapay plajın yanı sıra, yürüyüş yapabilir, kafe-restorantlarda çay kahve molası verebilir ve kuğuları izleyebilirsiniz.
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Parkta bulunan farklı ağaç türleri de yine keyfinizi arttıran bir diğer etken. İstanbul’da yaşayan biri olarak böyle yerleri gördükçe ayrıca mutlu oluyorum.
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Uzunluğu 350 metre olan plaj, yaz sezonu boyunca 10:00 – 18:00 arası hizmet veriyor. Park görülmeye değer.
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Sazova ( Bilim, sanat ve kültür parkı) Bence Eskişehir’in en güzel, en keyifli yeri Sazova. Hakkını vererek gezerseniz en az yarım gün ayırmanız gerek; bir de çocuğunuz varsa Sazova’da keyifli bir tam gün geçirebilirsiniz.
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400.000 metrekarelik alanda Esminyatürk, hayvanat bahçesi, Masal Şatosu, Korsan Gemisi, yapay gölet, Eti Sualtı Dünyası, Bilim ve Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Türk Dünyası Bilim-Kültür Merkezi ve amfi tiyatro yer alıyor.
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İçinde yapabileceğiniz o kadar çok aktivite var ki. Hatta şu bile çok keyifli bence; içeceklerinizi alın, atın kendinizi çimenlere, gölün kenarına.
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Parka giriş ücretsiz. Yapacağınız aktiviteler için çok cüzi ücretler ödüyorsunuz. Bu arada Adana Merkez Park ve Vondelpark’a da yine selam çakıyoruz; çimlerde otururken. Tertemiz, yemyeşil bir alan Sazova. Bir dipnot ilave edelim.
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Dönüşte ‘Devrim Arabası’nın sergilendiği TÜLOMSAŞ’a gittik ancak 16:00 sonrası ziyaret olmadığı için ne yazık ki giremedik müzeye. Eskişehir’e gitmişken 1961 yılında 4 adet üretilip, günümüzde sadece 1 tanesi kalan ‘Devrim Arabası’nı görmenizi tavsiye ederim.
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Tarihi Odunpazarı Eskişehir’in en eski semti Odunpazarı. Semtte yer alan tarihi yapılar ve geleneksel Türk Evleri ile meşhur Odunpazarı, şehrin en çok turist çeken noktalarından biri.
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Tarihi dokusunu günümüze taşıyan Odunpazarı’nda hediyelik eşya, yeme içme ve konaklama için bolca seçenek var.
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Biz sokaklarda rastgele gezdikten sonra kendimizi tarihi bir konağın bahçesine atıp tatlı yorgunluğumuzu acı bir kahveyle attık. Odunpazarı’nda görmeniz gereken yerler; Kurşunlu Camii Külliyesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Lletaşı Müzesi, Cam Sanatları Merkezi, Şelale Park, Eskişehir Balmumu Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Şeyh Edebali Müzesi ve Alaaddin Camii gibi çok kıymetli yapılar yer alıyor.
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Porsuk çayı / Adalar bölgesi Porsuk Çayı, Eskişehir’e hayat veren şehrin en önemli simgelerinden biri. Porsuk Çayı üzerinde, kafeleri, mekanlarıyla meşhur yerlerden biri ise halkın ‘Adalar’ olarak adlandırdığı bölge.
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Hem Porsuk’ta gondol turu yapmak hem de bir şeyler içmek için kalabalığa karışıp yürüdük. Kalabalıktan dolayı maalesef kanal turu yapamadık.
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Ama çok güzel bir mekan bulduk. Giderseniz kesinlikle uğrayın derim; Traveler’s Cafe. Gezginler tarafında kurulduğunu duymuştum Eskişehirli bir arkadaşımdan.
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Ulaşım / Konaklama Şahsi araç ile İstanbul’dan yaklaşık 3,5 saatlik bir yolculuk ile ulaştık Eskişehir’e. Otobüs firmaları ile de sürekli seferler mevcut. Bir diğer seçenek de İstanbul (2 saat 30 dakika), Ankara(1 saat 30 dakika) ve Konya’dan(2 saat 15 dakika) yapılan yüksek hızlı tren seferleri.
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Ayrıca tur firmalarını da tercih edebilirsiniz. Ben hayatımda ilk kez bir tur firmasıyla Kapadokya’ya gidip; çok da keyif almıştım. Tur firmalarına da bir bakın derim. Fiyatlar gayet iyi.