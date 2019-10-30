Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin el değmemiş huzur adresleri! Keşfedilmeyi bekliyorlar...
Kasım ayının hafif serin ve bunaltmayan havasında tatil yapmak insana başka bir keyif veriyor. Yoğun geçen haftanın sonunda biraz olsun nefes almak istiyorsanız listemiz tam size göre... İşte kısa bir yolculuk, cebinizde üç beş kuruş parayla doğayla iç içe zaman geçireceğiniz adresler…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Kasım ayının hafif serin ve bunaltmayan havasında tatil yapmak insana başka bir keyif veriyor. Yoğun geçen haftanın sonunda biraz olsun nefes almak istiyorsanız listemiz tam size göre... İşte kısa bir yolculuk, cebinizde üç beş kuruş parayla doğayla iç içe zaman geçireceğiniz adresler…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Kızılırmak Deltası’ndaki GALERİÇ ORMANI Samsun’un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan, Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü bölgenin de içinde bulunduğu 56 bin hektar alanı kaplayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye’nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Türkiye’deki nadir subasar ormanlardan birisi olan Galeriç Ormanlarının macera ve doğa turizmcileri için iyi bir alternatif... Ayrıca fauna ve flora bakımından da ayrı bir özelliğe sahip... İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar ormanları ile 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye’nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar yaklaşık 143 türün ürediği belirlendi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Delta, biyoçeşitlilik, kuş göç yolları üzerindeki konumu, barındırdığı habitatlar gibi özellikleri ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Bu hafta sonu için farklı bir rota arayışındaysanız burası tam size göre...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Zaman durmuş gibi: Doğanbey / AYDIN Aydın Söke’ye 30 kilometre uzaklıkta olan ve sırtını Dilek Dağları’na yaslamış köy, mübadele ile Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir yerleşim.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Mimarisiyle büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Köy size, sanki zamanın bir yerinde durmuş hissi uyandıracak.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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El değmemiş cennet: KARABURUN / İZMİR Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Genelde yaz aylarının ortalarına doğru çok kalabalık olsa da şu sıralar sessiz sakin…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Hava sıcaklığı da 15-20 derece arasında değişiyor. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi… En güzeliyse burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Göl kıyısında, tarihin içinde: KAPKIRI / MUĞLA Bafa Köyü ile Beşparmak Dağları arasında yer alan Kapıkırı Köyü bozulmamış doğası, temiz havası ve bol rüzgârıyla ünlü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Göl kenarında bulunan ve kayalar üzerine kurulu olan köy antik yapılarla iç içe.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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En fotojenik yayla: PÜRENLİ YAYLASI / DÜZCE Güzelliğiyle Doğu Karadeniz’dekileri aratmayan yaylalardan Düzce’deki Pürenli Yaylası. Yemyeşil doğası, her biri farklı fotojenik evleri bu yaylayı diğerlerinden ayırıyor. Göz alabildiğince yeşil içeren bu rotada Güzeldere ve Samandere şelalerini de görmeden sakın dönmeyin.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Günübirlik gideceğiniz gibi bu muhteşem doğada kamp yapma fırsatınız da bulunuyor. Doğanın içinde kafa dinlemek istiyorsanız burası size göre…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Yaylaya iki ulaşım yolu var. İstanbul istikameti üzerinden giderken Akyazı’dan otobandan ayrılıp Taşkesti üzerinden, diğeri ise Düzce üzerinden. İki yol da oldukça keyifli. İstanbul’dan 217 km, Taşkesti'den sonra asfalttan ayrılıp 14 km orman yolunda çıkılarak ulaşılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Trakya’da bir balıkçı kasabası: KIYIKÖY / KIRKLARELİ Trakya doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve sıcakkanlı insanlarıyla son dönemde İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin popüler rotalarından…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Hem Marmara hem de Karadeniz’e kıyısı olan bölgede birçok güzel köy ve kasaba bulunuyor. Bunlardan biri de yeşilin ve mavinin bütünleştiği balıkçı kasabası Kıyıköy. Üstelik İstanbul’a 2.5 saat uzaklıkta…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Dalgakıran içindeki küçük balıkçı barınakları ve tekneleriyle yukarıdan bakıldığında Şile’yi anımsatıyor. Yeşillikler içinden süzülerek, denizle birleşen derelerin manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor. Kasabaya yaklaştıkça zümrüt yeşili orman etrafınızı sarar ve ufukta beliren turkuaz deniz tüm cazibesiyle sizi adeta kendine çağırır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Keşfedilmeyi bekliyor: Turgut / MUĞLA Marmaris’in şelaleleri, plajı, narenciye bahçeleri ve el dokuması halılarıyla ünlü köyü Turgut, birçok doğal ve tarihi zenginlik barındırıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Köyden üç kilometre uzaklıkta Hydas Antik Kenti yer alıyor. Turgut Kalesi olarak anılan Hydas akropolünün kalıntıları arasında kent kapıları, kale duvarları ve sarnıç bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Tarihi dokusu olan bu köyün her köşesi keşfedilmeyi bekliyor diyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Yeşil ve mavi: AKGÖL / SİNOP Akgöl, Sinop’un Ayancık ilçesinin güneyinde, Çangal Dağı’nın ortasındaki yeşil orman örtüsü içerisinde masmavi parıldayan bir göl. Yaklaşık 1200 metre yükseklikte yer alan Akgöl, Yemişli Deresi’nin ağzının kapatılmasıyla oluşan bir set gölü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
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Sık köknar ağaçlarının kimi zaman yeşile büründürdüğü görüntüsüyle Akgöl, harika bir piknik ve kamp alanı aynı zamanda. Ayancık Orman İşletmesi’ne ait bir tesisin de bulunduğu gölde kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Yoğun bir orman denizinin kuşattığı alan, bitki ve hayvan topluluğu açısından da oldukça zengin.