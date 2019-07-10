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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat

Türkiye'nin doğal havuz cenneti! Hâlâ tatil planı yapmayanlar, burası tam size göre...

Yazın moda rotalarından olan ülkemizin güneyi her yıl olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Özellikle doğal havuzları ve temiz plajlarıyla Alanya başı çekiyor. İşte bir Akdeniz güzeli olan Alanya’nın keşfedilmesi gereken cennet köşeleri...

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Yazın moda rotalarından olan ülkemizin güneyi her yıl olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Özellikle doğal havuzları ve temiz plajlarıyla Alanya başı çekiyor. İşte bir Akdeniz güzeli olan Alanya’nın keşfedilmesi gereken cennet köşeleri...

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Alanya kenti, sırasıyla Bizans, Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetine girmiş. Bugün ise en çok Selçuklu izlerini görebildiğimiz bir turizm cenneti. Denize hakim konumu, kenti önemli bir liman haline getirmiş.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Kentte ilgi çeken noktalardan olan tersane, Selçuklu Dönemi’nden kalan eserlerden.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Yine bu bölgedeki bir diğer Selçuklu eseri olan Kızıl Kule, denizden gelecek saldırılara karşı liman ve kaleyi korumak amacıyla inşa edilmiş.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Kulenin içinde olduğu meydan bugün kentin önemli sanat etkinliklerinin de düzenlendiği bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Kale, kentin bir diğer önemli tarihi bölgesi.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Kaleden görünen kentin manzarası maalesef betonlaşmanın gölgesinde kalmış olsa da, Akdeniz kıyısı boyunca, Toroslara yayılan kenti yukarıdan seyretmek çok keyifli.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Deniz tatili burada bir başka güzel
Sıcak havasıyla meşhur Alanya sahip olduğu güzel deniziyle size ferahlama imkanı sunuyor. Öyle ki, çok sayıda yabancı turist bu güzel deniz için Alanya’yı tercih ediyor.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Hatta kente gelen yabancı turistlerin zamanla yerleşik hale gelmesiyle, yabancı nüfus artışı dikkat çekiyor. Mavi bayraklı Kleopatra, kentin en çok tercih edilen plajı.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Turkuaz rengindeki berrak suyuyla meşhur plaj ismini Mısır’ın dillere destan güzellikteki kraliçesi Kleopatra’dan boşuna almamış. Yarım adanın batı eteğinde yer alan bu sahilde kale manzarası eşliğinde denizin keyfini çıkartabilirsiniz.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Karşılaştırma yapıldığında buranın çoğu meşhur Avrupa sahillerinden daha güzel olduğunu söylememek haksızlık olacaktır.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Eğer daha sakin noktalar arıyorsanız yarım adanın doğu eteğinde yer alan plajlarda sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Denizin tadını çıkarmanın yanında kentte yöre halkının da yazları yoğun ilgi gösterdiği yaylaları da ziyaret edebilirsiniz. Kent merkezine yakın en güzel yaylalardan birisi olan Mahmutseydi Köyü’nü, düzenlenen safari turlarıyla ya da özel aracınızla ziyaret edebilirsiniz.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Yaklaşık 20-30 dakika yeşillik içinde yapacağınız bir yolcuktan sonra ulaşacağınız köyün, muhteşem doğası ve tarihi meydanı görülmesi gereken yerlerin arasında. Kötü yapılaşmanın yayıldığı ve doğal güzelliğini kaybetmiş diğer dağ köylerinin yanında burası daha tercih edilebilir.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Alanya’da keşfedilmeyi bekleyen doğa harikalarından birisi de Sapadere Kanyonu.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Alanya merkezden 40 km uzaklıkta yer alıyor.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Kanyona gitmek için eğer kendi aracınız yoksa Alanya şehir merkezinden araç kiralayarak ya da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, aynı zamanda Toroslar’ın içinde de safari yapan turlarla ulaşabilirsiniz.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Kanyon içerisinde değişen derinlikteki doğal havuzlarda çocuklarınızla birlikte de yüzebilirsiniz.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Ancak kanyonun suyu dağdan geldiği için oldukça soğuk.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Alanya her yaştan, her zevkten ziyaretçinin bir şeyler bulabileceği ender güzel kentlerimizden birisi.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Akdeniz kıyısı boyunca deniz imkanından tutunda Torosların içlerine kadar her noktasını gezebilirsiniz.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Gazipaşa Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte yurt içi seyahati için oldukça kolay ulaşılabilir hale geldi.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Kış mevsiminin de çok soğuk geçmediği Alanya’da her mevsim turizm için uygun.

Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci
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Gidilebilecek yerler: Damlataş Mağarası, Dim Mağarası, Sapadere Kanyonu, Teleferikle kaleye çıkış, Dimçayı, yaylalar.

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Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio | Fotoğraflar: Alamy, Esma Değirmenci

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