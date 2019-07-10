Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin doğal havuz cenneti! Hâlâ tatil planı yapmayanlar, burası tam size göre...
Yazın moda rotalarından olan ülkemizin güneyi her yıl olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Özellikle doğal havuzları ve temiz plajlarıyla Alanya başı çekiyor. İşte bir Akdeniz güzeli olan Alanya’nın keşfedilmesi gereken cennet köşeleri...
Yazın moda rotalarından olan ülkemizin güneyi her yıl olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Özellikle doğal havuzları ve temiz plajlarıyla Alanya başı çekiyor. İşte bir Akdeniz güzeli olan Alanya’nın keşfedilmesi gereken cennet köşeleri...
Alanya kenti, sırasıyla Bizans, Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetine girmiş. Bugün ise en çok Selçuklu izlerini görebildiğimiz bir turizm cenneti. Denize hakim konumu, kenti önemli bir liman haline getirmiş.
Deniz tatili burada bir başka güzel Sıcak havasıyla meşhur Alanya sahip olduğu güzel deniziyle size ferahlama imkanı sunuyor. Öyle ki, çok sayıda yabancı turist bu güzel deniz için Alanya’yı tercih ediyor.
Turkuaz rengindeki berrak suyuyla meşhur plaj ismini Mısır’ın dillere destan güzellikteki kraliçesi Kleopatra’dan boşuna almamış. Yarım adanın batı eteğinde yer alan bu sahilde kale manzarası eşliğinde denizin keyfini çıkartabilirsiniz.
Denizin tadını çıkarmanın yanında kentte yöre halkının da yazları yoğun ilgi gösterdiği yaylaları da ziyaret edebilirsiniz. Kent merkezine yakın en güzel yaylalardan birisi olan Mahmutseydi Köyü’nü, düzenlenen safari turlarıyla ya da özel aracınızla ziyaret edebilirsiniz.
Yaklaşık 20-30 dakika yeşillik içinde yapacağınız bir yolcuktan sonra ulaşacağınız köyün, muhteşem doğası ve tarihi meydanı görülmesi gereken yerlerin arasında. Kötü yapılaşmanın yayıldığı ve doğal güzelliğini kaybetmiş diğer dağ köylerinin yanında burası daha tercih edilebilir.
Kanyona gitmek için eğer kendi aracınız yoksa Alanya şehir merkezinden araç kiralayarak ya da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, aynı zamanda Toroslar’ın içinde de safari yapan turlarla ulaşabilirsiniz.